Tko je slavio na Europskim filmskim nagradama

Apsolutni pobjednik i najbolji europski film s pet osvojenih nagrada je "Sentimentalna vrijednost" Joachima Triera

2026 European Film Awards, in Berlin
Foto: NADJA WOHLLEBEN/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
18.01.2026.
u 09:00

Nama najvažniji pobjednik u Berlinu je Igor Bezinović i njegov "Fiume o morte!" kao najbolji europski dokumentarac, a Joachim Trier je uz sve nagrade njegovu filmu i najbolji europski redatelj. Nagrada za životno djelo uručena je Liv Ullmann, a priznanje za izuzetan doprinos svjetskoj kinematografiji Alice Rohrwacher. Dodjelu je obilježila i snažna politička poruka iranskih filmaša za slobodu svoje zemlje

Za Hrvatsku svakako najvažniji pobjednik ovogodišnje 38. dodjele Europskih filmskih nagrada je Igor Bezinović i njegov "Fiume o morte!" koji je europskog Oscara osvojio za najbolji eurospki dokumentarac.

No na svečanoj dodjeli u Berlinu, intimnoj, umjetničkoj, utišanoj i elegantnoj, apsolutni pobjednik večeri bio je film "Sentimentalna vrijednost" u režiji Joachima Triera, koji je proglašen najboljim europskim filmom. Trier je osvojio i nagradu za najboljeg reditelja, dok je zajedno s Eskilom Vogtom nagrađen za najbolji scenarij.

http://

Nagradu za najboljeg glumca osvojio je Stellan Skarsgård, dok je priznanje za najbolju glumicu pripalo Renate Reinsve, oboje također za uloge u filmu "Sentimentalna vrijednost".

Nagradu za najbolji animirani dugometražni film dobio je Arco reditelja Uga Bienvenua. Za najbolju kameru nagrađen je Mauro Herce za film Sirat, dok je nagradu za najbolju montažu dobio Cristóbal Fernández, također za Sirat. Priznanje za najbolju scenografiju pripalo je Laiji Ateci, još jednoj članici autorskog tima filma Sirat.

Nagrada za životno djelo uručena je Liv Ullmann, dok je priznanje za izuzetan doprinos svjetskoj kinematografiji dodijeljeno Alice Rohrwacher.

Dodjelu je obilježila i snažna politička poruka iranskih filmaša, koji su se pojavili s transparentom "Od Berlina do Irana", iskazujući podršku demonstrantima u Teheranu. Među njima je bila i iranska glumica Solmaz Panahi, koja je na odijelu nosila poruku "Sloboda za Iran".

