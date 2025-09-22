Naši Portali
od 'Avatara' do 'Predatora'

Donosimo devet filmskih poslastica koje nas očekuju do kraja godine

Avatar: Fire and Ash
Foto: IMDb
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
22.09.2025.
u 15:59

Filmska 2025. godina polako se bliži svome kraju, no ono najbolje tek stiže na velika platna. Donosimo vam popis devet najočekivanijih naslova koji će vas prikovati za sjedala, od epskih znanstveno-fantastičkih avantura do napetih misterija i biografskih drama

Kako se dani skraćuju, a temperature padaju, Hollywood tradicionalno pojačava svoju ponudu, čuvajući najočekivanije naslove za posljednje mjesece u godini. Kraj 2025. neće biti iznimka, donoseći na repertoar filmove koji ciljaju na prestižne nagrade, ali i one koji jamče čistu eskapističku zabavu.

Kruna sezone bez sumnje je treći nastavak sage o Pandori, "Avatar: Fire and Ash", koji u kina stiže 19. prosinca. Redatelj James Cameron ponovno pomiče granice tehnologije, a ovoga puta uvodi nas u svijet vulkanskog plemena Na'vija, koje će predstavljati mračniju stranu Pandore. Cameron je najavio da će se film baviti temama vatre kao simbola bijesa i nasilja te pepela kao posljedice tuge i gubitka, a zvjezdanoj postavi koju čine Sam Worthington i Zoe Saldaña pridružuju se Michelle Yeoh i Oona Chaplin.

Isti mjesec, točnije 12. prosinca, dolazi nam i treći misterij iz franšize "Nož u leđa". U filmu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", Daniel Craig vraća se kao genijalni detektiv Benoit Blanc, a redatelj Rian Johnson obećava njegov "najopasniji slučaj do sada". Iako je radnja obavijena velom tajne, impresivna glumačka postava koja uključuje imena poput Glenna Closea, Kerry Washington i Josha O'Connora jamči još jednu uzbudljivu i inteligentnu zagonetku punu preokreta.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
Foto: IMDb

Listopad i studeni donose povratak kultnih franšiza i završetak jedne od najiščekivanijih glazbenih adaptacija. Nakon više od desetljeća čekanja, 10. listopada na platna se vraća digitalni svijet u filmu "TRON: Ares". U trećem nastavku, Jared Leto glumi Aresa, sofisticirani program umjetne inteligencije koji iz virtualne mreže prelazi u stvarni svijet s opasnom misijom, što označava prvi izravan kontakt takve vrste s čovječanstvom. Iako će fokus biti na našem svijetu, potvrđen je i povratak Jeffa Bridgesa, ikone originalnog filma, što će zasigurno oduševiti dugogodišnje fanove.

Mjesec dana kasnije, 21. studenog, stiže veliko finale fantastičnog mjuzikla "Wicked: For Good". Drugi dio adaptacije brodvejskog hita zaključuje priču o kompleksnom odnosu između Elphabe (Cynthia Erivo), neshvaćene djevojke koja će postati Zla vještica sa Zapada, i Glinde (Ariana Grande), popularne plavuše predodređene da bude Dobra vještica sa Sjevera. Producenti su potvrdili da je priča podijeljena u dva dijela kako bi se vjerno prenijela cijela glazbena podloga, stoga publika može očekivati spektakularan i emotivan završetak ove sage o prijateljstvu, predrasudama i sudbini.

Wicked: For Good
Wicked: For Good
Foto: IMDb

Animirani hit iz 2016. godine također dobiva nastavak jer "Zootopia 2" u kina dolazi 26. studenog. Neustrašiva zečica policajka Judy Hopps i njezin partner, šarmantni lisac Nick Wilde, ponovno udružuju snage. Ovog puta, morat će otići na tajni zadatak kako bi riješili slučaj koji uključuje misterioznog gmaza koji je unio nemir u Zootropolu. Očekuje se još jedna duhovita avantura s važnim društvenim porukama, a ekipi se pridružuju i Ke Huy Quan te Fortune Feimster.

U potpunoj suprotnosti, mračnu i atmosferičnu poslasticu u studenom donosi Guillermo del Toro sa svojom dugo očekivanom adaptacijom romana Mary Shelley, "Frankenstein". Ovaj strastveni projekt slavnog redatelja obećava vjernu i tragičnu interpretaciju klasične priče. Oscar Isaac glumi dr. Victora Frankensteina, dok će njegovo stvorenje utjeloviti Jacob Elordi. Del Toro je izjavio kako želi stvoriti pravu "miltonovsku tragediju", a uz glumačku postavu u kojoj su i Mia Goth te Christoph Waltz, ovo će zasigurno biti jedan od vizualno najupečatljivijih filmova godine.

Frankenstein
Frankenstein
Foto: IMDb

Posljednji kvartal donosi i nekoliko žanrovskih filmova koji će zadovoljiti apetite ljubitelja horora, akcije i sirovih drama. Nakon što je prvi film, unatoč lošim kritikama, ostvario nevjerojatan uspjeh na blagajnama, "Five Nights at Freddy's 2" stiže 5. prosinca. Detalji radnje drže se u tajnosti, no povratak ukletih animatronika i originalne glumačke postave, uključujući Josha Hutchersona i Matthewa Lillarda, jamči novu dozu napetosti i straha.

Ljubitelji znanstvene fantastike s nestrpljenjem iščekuju 7. studeni i film "Predator: Badlands". Redatelj Dan Trachtenberg, koji je oduševio kritiku i publiku filmom "Prey", donosi novu, samostalnu priču unutar franšize. Glavnu ulogu tumači Elle Fanning, a iako je radnja tajna, Trachtenbergov potpis obećava svjež i napet pristup jednom od najlegendarnijih filmskih čudovišta.

Film "The Smashing Machine"
"The Smashing Machine"
Foto: IMDb

Konačno, 3. listopada stiže biografska drama "The Smashing Machine", u kojoj glavnu ulogu igra Dwayne "The Rock" Johnson. U režiji Bennyja Safdieja, poznatog po sirovom i realističnom stilu, film prati život MMA legende Marka Kerra, njegov uspon do slave, ali i tešku borbu s ovisnošću i osobnim demonima. Uz Johnsona glumi i Emily Blunt, a film se već sada spominje kao jedan od glavnih kandidata za nadolazeću sezonu nagrada

