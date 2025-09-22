Donosimo devet filmskih poslastica koje nas očekuju do kraja godine

Kako se dani skraćuju, a temperature padaju, Hollywood tradicionalno pojačava svoju ponudu, čuvajući najočekivanije naslove za posljednje mjesece u godini. Kraj 2025. neće biti iznimka, donoseći na repertoar filmove koji ciljaju na prestižne nagrade, ali i one koji jamče čistu eskapističku zabavu.

Kruna sezone bez sumnje je treći nastavak sage o Pandori, "Avatar: Fire and Ash", koji u kina stiže 19. prosinca. Redatelj James Cameron ponovno pomiče granice tehnologije, a ovoga puta uvodi nas u svijet vulkanskog plemena Na'vija, koje će predstavljati mračniju stranu Pandore. Cameron je najavio da će se film baviti temama vatre kao simbola bijesa i nasilja te pepela kao posljedice tuge i gubitka, a zvjezdanoj postavi koju čine Sam Worthington i Zoe Saldaña pridružuju se Michelle Yeoh i Oona Chaplin.

Isti mjesec, točnije 12. prosinca, dolazi nam i treći misterij iz franšize "Nož u leđa". U filmu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", Daniel Craig vraća se kao genijalni detektiv Benoit Blanc, a redatelj Rian Johnson obećava njegov "najopasniji slučaj do sada". Iako je radnja obavijena velom tajne, impresivna glumačka postava koja uključuje imena poput Glenna Closea, Kerry Washington i Josha O'Connora jamči još jednu uzbudljivu i inteligentnu zagonetku punu preokreta.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery Foto: IMDb

Listopad i studeni donose povratak kultnih franšiza i završetak jedne od najiščekivanijih glazbenih adaptacija. Nakon više od desetljeća čekanja, 10. listopada na platna se vraća digitalni svijet u filmu "TRON: Ares". U trećem nastavku, Jared Leto glumi Aresa, sofisticirani program umjetne inteligencije koji iz virtualne mreže prelazi u stvarni svijet s opasnom misijom, što označava prvi izravan kontakt takve vrste s čovječanstvom. Iako će fokus biti na našem svijetu, potvrđen je i povratak Jeffa Bridgesa, ikone originalnog filma, što će zasigurno oduševiti dugogodišnje fanove.

Mjesec dana kasnije, 21. studenog, stiže veliko finale fantastičnog mjuzikla "Wicked: For Good". Drugi dio adaptacije brodvejskog hita zaključuje priču o kompleksnom odnosu između Elphabe (Cynthia Erivo), neshvaćene djevojke koja će postati Zla vještica sa Zapada, i Glinde (Ariana Grande), popularne plavuše predodređene da bude Dobra vještica sa Sjevera. Producenti su potvrdili da je priča podijeljena u dva dijela kako bi se vjerno prenijela cijela glazbena podloga, stoga publika može očekivati spektakularan i emotivan završetak ove sage o prijateljstvu, predrasudama i sudbini.

Wicked: For Good Foto: IMDb

Animirani hit iz 2016. godine također dobiva nastavak jer "Zootopia 2" u kina dolazi 26. studenog. Neustrašiva zečica policajka Judy Hopps i njezin partner, šarmantni lisac Nick Wilde, ponovno udružuju snage. Ovog puta, morat će otići na tajni zadatak kako bi riješili slučaj koji uključuje misterioznog gmaza koji je unio nemir u Zootropolu. Očekuje se još jedna duhovita avantura s važnim društvenim porukama, a ekipi se pridružuju i Ke Huy Quan te Fortune Feimster.

U potpunoj suprotnosti, mračnu i atmosferičnu poslasticu u studenom donosi Guillermo del Toro sa svojom dugo očekivanom adaptacijom romana Mary Shelley, "Frankenstein". Ovaj strastveni projekt slavnog redatelja obećava vjernu i tragičnu interpretaciju klasične priče. Oscar Isaac glumi dr. Victora Frankensteina, dok će njegovo stvorenje utjeloviti Jacob Elordi. Del Toro je izjavio kako želi stvoriti pravu "miltonovsku tragediju", a uz glumačku postavu u kojoj su i Mia Goth te Christoph Waltz, ovo će zasigurno biti jedan od vizualno najupečatljivijih filmova godine.

Frankenstein Foto: IMDb

Posljednji kvartal donosi i nekoliko žanrovskih filmova koji će zadovoljiti apetite ljubitelja horora, akcije i sirovih drama. Nakon što je prvi film, unatoč lošim kritikama, ostvario nevjerojatan uspjeh na blagajnama, "Five Nights at Freddy's 2" stiže 5. prosinca. Detalji radnje drže se u tajnosti, no povratak ukletih animatronika i originalne glumačke postave, uključujući Josha Hutchersona i Matthewa Lillarda, jamči novu dozu napetosti i straha.

Ljubitelji znanstvene fantastike s nestrpljenjem iščekuju 7. studeni i film "Predator: Badlands". Redatelj Dan Trachtenberg, koji je oduševio kritiku i publiku filmom "Prey", donosi novu, samostalnu priču unutar franšize. Glavnu ulogu tumači Elle Fanning, a iako je radnja tajna, Trachtenbergov potpis obećava svjež i napet pristup jednom od najlegendarnijih filmskih čudovišta.

"The Smashing Machine" Foto: IMDb

Konačno, 3. listopada stiže biografska drama "The Smashing Machine", u kojoj glavnu ulogu igra Dwayne "The Rock" Johnson. U režiji Bennyja Safdieja, poznatog po sirovom i realističnom stilu, film prati život MMA legende Marka Kerra, njegov uspon do slave, ali i tešku borbu s ovisnošću i osobnim demonima. Uz Johnsona glumi i Emily Blunt, a film se već sada spominje kao jedan od glavnih kandidata za nadolazeću sezonu nagrada