Dok Marvelovi filmovi zarađuju milijarde, autori naslovnih junaka dobivaju sitniš

Otkako se Marvel 2007. godine bacio na produkciju hollywoodskih blockbustera, za 24 filma uprihodio je nevjerojatne 23 milijarde dolara. Ta brojka odnosi se samo na zaradu od kinoulaznica jer, da ubrojimo u to zaradu od streaminga, brendiranih artikala, igračaka, odjeće i slične robe, znamenke se ne bi prestale vrtjeti. Uz DC Comics, Marvel je i prije izleta u film bio jedna od najvećih i najpoznatijih izdavačkih kuća posvećenih stripovima – iz njihove tvornice izašli su Fantastična četvorka i X-men, Hulk, Iron Man, Spider-man, Thor, Kapetan Amerika… Njihove su stripove crtali i legendarne junake stvarali neki od najboljih strip-autora na svijetu, a raditi za Marvel bila je stvar prestiža. No brojnim je umjetnicima sada, čini se, ta suradnja prisjela.

Naime, Marvel se našao u neobranom grožđu nakon što je britanski The Guardian objavio veliko istraživanje o njihovu odnosu prema stripašima. Novinari su otkrili šokantnu činjenicu da, iako filmovi iz Marvelova svemira kući donose puste stotine milijuna, crtači i scenaristi koji su stvarali likove i priče iskorištene u filmovima za svoj dugogodišnji trud i kreativni rad uglavnom dobiju tek ček na mizernih 5000 dolara i – pozivnice za premijeru.

Jedan od prvih koji su se usudili ustati protiv giganta Marvela bio je Ed Brubaker, koji je s crtačem Steveom Eptingom radio na stripovima “Kapetan Amerika” početkom 2000-ih godina. Njihova priča o liku Zimskog vojnika adaptirana je u film “Kapetan Amerika 2: Zimski vojnik” koji je u kinima zaradio više od 700 milijuna dolara. U jednom rijetko iskrenom i poprilično ogorčenom intervjuu, Brubaker je ove godine izjavio kako je više novca zaradio od statiranja u tom filmu nego od tantijema za stvaranje naslovnog lika “Zimskog vojnika”. Brubaker i Epting navodno su se i pojavili na premijeri filma, da bi na ulazu saznali kako nisu na popisu pozvanih. Na projekciju su uspjeli upasti tek nakon što je Brubaker zamolio zvijezdu filma, glumca Sebastiana Stana, da ih uvede u dvoranu.

Legendarni Ta-Nehisi Coates, čovjek odgovoran za uspjeh superheroja Black Panthera, nedavno je, iako relativno zadovoljan svojim iskustvom u Marvelu, javno podržao kolegu Brubakera rekavši kako mu je drago što od stripova ne mora živjeti i da Marvel mora pronaći bolji način da pošteno isplati svoje autore. Neki su malo bolje prošli – Jim Starlin, tvorac Marvelova zlikovca Thanosa, uspio je ispregovarati veću kompenzaciju nakon što se njegov lik pojavio u filmovima o Avengersima. Roy Thomas, s druge strane, tražio je samo da se njegovo ime pojavi u odjavnoj špici serije “Loki”, što je i uspio dobiti, no tek nakon što je digao frku. Sve u svemu, zaključuju stripaši, ako ste “veliki” autor kojeg se Marvelu ne isplati naljutiti, imate veću šansu za pravednu naknadu. Ako pak niste toliko važno ime, a vaše se kreacije iskoriste u megapopularnom filmu, morat ćete se dobro pomučiti ne biste li dobili dio kolača. Situacija je tek nešto bolja u DC Comicsu, domu Batmana, Supermana i Wonder Woman. Opći konsenzus onih koji industriju poznaju jest da je s DC-jem nešto lakše pregovarati, ali da se i jedna i druga kompanija svojski trude da ne informiraju svoje autore o njihovim pravima i posebnim ugovorima koje bi trebali potpisati ako se njihovi likovi iskoriste u filmovima.

Nažalost, nastavak je to duge i ružne tradicije odnosa velikih korporacija prema umjetnicima. Još su davne 1938. godine Jerry Siegel i Joe Shuster, kreatori Supermana, za autorska prava na tog čuvenog junaka dobili tek 130 dolara – danas bi to bilo oko 2300 dolara, a i dalje premalo. Kada je autorski dvojac odlučio tužiti DC, bili su jednostavno otpušteni. Na kraju su uspjeli ishoditi jadnu godišnju stipendiju, ali Siegel je navodno dio života proveo kao beskućnik, a Shuster umro do grla u dugovima. I kontroverzni bivši glavni urednik Marvela Jim Shooter 70-ih je godina ucijenio autora Kapetana Amerike Jacka Kirbyja odbivši mu vratiti njegove originalne skice i table ako tvrtki ne prepiše sva prava za adaptacije svojih kreacija, bez ikakve naknade.

A Marvel trenutačno tuži i Scarlett Johansson. Zvijezda Avengersa koja tumači superjunakinju Crnu Udovicu, naime, nije zadovoljna što je njen najnoviji film istovremeno prikazivan u kinima i na streaming servisu Disney+. Johansson tvrdi da je time izgubila milijune budući da je njezina zarada ugovorom vezana za zaradu filma u kinima, koja je znatno smanjena zahvaljujući podlom Marvelovu potezu. Pa, iako Marvel sigurno neće uskoro propasti, možda ih ovo natjera da razmisle o pravednijem tretmanu svojih zaposlenika.