'Dobar film svi pogledaju, bio on u kinu ili na internetu'

Jedan je od važnijih gostiju nedavno završenog NEM-a Zagreb, događaja koji okuplja utjecajne ljude televizijskog biznisa, bio je Harold Gronenthal, izvršni potpredsjednik za program i marketing tvrtke AMC Networks International. Za one koji možda ne znaju, riječ je o kući koja potpisuje serije poput “Živi mrtvaci”, “Fear the Walking Dead”, “Breaking Bad” te u nas snimani “Teror”. S Gronenthalom smo razgovarali o bliskoj budućnosti televizije, razlozima uspjeha AMC-ovih serija, budućim projektima, i to nakon što smo odslušali njegov pozdravni govor koji je projicirao optimizam za televiziju i njezin sadržaj.

Zašto su uspješne serije s elementima horora kao “Teror” ili “Živi mrtvaci”?

S franšizom “Živih mrtvaca” i “Terorom” riječ je o pričama s kojima se možete povezati na bilo kojoj razini bilo gdje u svijetu gdje živite. Koliko god u njima bilo elemenata natprirodnog i horrora, to su i priče o preživljavanju. Kod “Živih mrtvaca” svakako se vidjelo kako imaju potencijala da prežive i vani, kao što i jesu. Vrlo smo zadovoljni reakcijama na “Teror” jer je to ipak priča iz Britanije, ali i univerzalna priča, uz dodatak elementa horora. Ona se oslanja na istiniti događaj, brodovi jesu ostali u ledu, potonuli su, ljudi su umrli. Uzeli smo tu priču kao temelj i pojačali horor u njoj. U krajnjoj liniji opet je to priča o ljudima i njihovu preživljavanju. Svjetski uspjeh “Breaking Bada” zapravo nije toliko iznenađenje jednostavno zato što je tako dobro izveden, napisan, odglumljen i odrađen. Jednostavno je riječ o kvalitetnim serijama koje se izdižu iznad jezičnih barijera. I “Breaking Bad” je u toj kategoriji.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Kako AMC gleda na sve brojnije i financijski snažne streaming servise?

Sada postoji nevjerojatna količina sadržaja pa je zaista sjajno u današnje vrijeme biti korisnikom i gledateljem jer imate toliko mogućnosti. I to se ne odnosi samo na ono što možete gledati nego i kako ćete to gledati. Pogledajte u povijest, kada se pojavila televizija, veliki su studiji rekli “gotovi smo”, kada se pojavila kabelska, televizija je rekla “gotovi smo”, kada se pojavio internet, svi su rekli – “gotovi smo”. No, onda su se svi nekako uspjeli posložiti i sada je lako vidjeti gdje je čije mjesto. I tako će se i nastaviti, svi će imati neko mjesto. Znam da vlada velika zabrinutost, primjerice u kinima, da će ostati samo na velikim blockbusterima, što je donekle točno, no i dalje postoje sjajni neovisni filmovi. Čini mi se da je jednostavno više sadržaja, a to nudi više mogućnosti korisniku. Gledate li Scorseseov film na Netflixu ili u kinu, prava je vijest u tome da je izašao novi Scorseseov film. I to je važno za korisnika. Naš je zadatak prepoznati priliku i kako je iskoristiti, nastojati vidjeti u budućnost, ali ostati pri onome što radimo dobro, a to je pričanje dobrih priča. A te priče mogu biti i dobre fikcije ili dokumentarističke. Iskreno, ako napravite dobru priču iz kuhinje i ona se pojavi na TV Paprika, sigurno će funkcionirati. Sve je u dobroj priči.

Recentne vijesti govore o tome da kompanije poput Amazona snažno ulaze u područje prava sportskih prijenosa. Hoće li to donijeti i neku širu promjenu?

Na to je pitanje jako teško odgovoriti. Jutros sam govorio o promjeni, odnosno daljnjoj promjeni. Pogledam li unatrag, na početke moje karijere, počeo sam u sportu, a revolucionarna promjena tog doba bila je u tome što je tada kanal za koji sam radio prenosio domaće utakmice lokalnog sportskog kluba. To se tada nije radilo jer se pretpostavljalo da idete gledati domaće utakmice, a mi smo to promijenili. Za neke je to značio kraj svijeta, jer se dotadašnja filozofija promijenila. A danas prihvaćamo da se mijenja sve. Morali smo prihvatiti da su se neki sportovi maknuli ekskluzivno na kanale koji se plaćaju, čak i u Europi. Ne brine me sve to previše, opet je riječ o mogućnostima za gledatelje, a s naše je strane bitno postići da budemo dijelom tih mogućnosti. Sve to zajedno stvara puno širi kontekst za krajnjeg korisnika.

Koji su vaši osobni favoriti, i na AMC-u i na televiziji općenito?

Moj je favorit “Breaking Bad”. Nemam nešto posebno što bih želio vidjeti na AMC-u, no ako me pitate što gledam, onda je to “Kruna” čiju sam treću sezonu upravo dovršio, za koju smatram da je stvarno dobro napravljena. Također pratim “The Watchmen”, pogotovo zato što sam ljubitelj stripa. Uz te dvije serije koje su mi na vrhu, tu je i “Killing Eve” koji je serija BBC Americe što je zajednički projekt s AMC-jem.

Stripovi su oživjeli kroz film i televiziju, istodobno postižući rekordne gledanosti. Odakle takav uspjeh?

Kao dijete koje je odraslo čitajući stripove, gledajući Adama Westa kao Batmana, mislim da je “Batman” iz 1966. godine stvorio stripove. Jack Kirby, čovjek koji je stvorio “Fantastic Four” , “Osvetnike”, Kapetana Americu, dao je intervju ranih 70-ih godina. Pitali su ga kako je raditi u drugorazrednoj umjetnosti, misleći na stripove? Nije se previše marilo za razinu do koje su stripove uspjeli dovesti ljudi poput Jacka Kirbyja, Stana Leeja jer se i dalje smatralo da je riječ o nečemu za djecu. A on je rekao kako će sva ta djeca koja sada čitaju stripove jednog dana odrasti i postati scenaristi i producenti pa će voditi studije i televizije i to će se izdići kada naši fanovi to dostignu. Pa se onda to do kraja promijenilo kada su se stekli tehnički uvjeti da se tabla stripa uzdigne na veliki ekran, u stilu. Tu se sve promijenilo. Prijelomnica je prvi “Superman” jer se moralo smisliti kako prikazati da čovjek poleti. Na oglasima za taj film stajalo je: “Povjerovat ćete da čovjek može letjeti.” I tada su ljudi to prihvatili. Opet, tehnologija je omogućila tu promjenu jer je omogućila da te priče budu uvjerljive.

