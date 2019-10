Odličan nastavak najbolje serije ovog desetljeća pokazuje koliko je Paul dobar glumac

Prije šest godina, točno krajem rujna 2013. godine, oprostili smo se od serije “Breaking Bad”, jedne od najboljih dramskih serija svih vremena i zasigurno prvog kandidata za seriju desetljeća. Kreator serije Vince Gilligan napisao je i režirao film “El Camino”, koji je u petak izašao na Netflixu, a koji se nastavlja na briljantnu posljednju epizodu “Felina”.

Kao što znamo, Walter White (Bryan Cranston) pao je smrtno pogođen, a Jesse Pinkman (Aaron Paul) bježi bijelim supremacistima koji su ga držali zarobljena u kavezu kako bi im “kuhao” drogu. Jesse je izmučen, pun ožiljaka, čime je Gilligan i objasnio kako je naglo ostario. Za pomoć se najprije obrati djetinjastim, ali dobrim prijateljima Skinny Peteu (Charles Baker) i Badgeru (Matt Jones), koje dobro znamo iz serije. U seriji flashbackova doznali smo kako su supremacisti mučili Jesseja, a posebno je zanimljiv bio njegov odnos s Toddom (Jesse Plemons), poremećenim kriminalcem kojeg je Jesse zadavio u zadnjoj epizodi. Nisu to jedini flashbackovi, budući da se ponovno pojavljuju neki dobro poznati likovi čije se sudbine i priče zaokružuju na najbolji način.

Budimo realni, da nije bilo Waltera Whitea, Jesse bi bio sitni kriminalac koji nikad ne bi zarađivao milijune i radio za šefove narkokartela. Na kraju je postao čovjek koji je gledao kako mu ubijaju djevojku, mučen psihički i fizički, i baš zato u “El Caminu” nema što izgubiti. Zbog toga je film, baš kao i serija, dobra studija o moralnim dvojbama glavnih likova koji su doživjeli drastične promjene.

Vince Gilligan ubacio je u “El Camino” neka svoja dobro poznata redateljska rješenja. Žive boje i široki kadrovi Albuquerqueja vidljivi su i u filmu, a najveći fanovi prepoznat će i neka poznata mjesta iz serije. Naravno, tu je i cijeli niz “easter eggova”, imena i povezanih poznatih događaja. Kod Gilligana ništa nije slučajno pa tako ni pjesma “Static On The Radio”, koja svira na odjavnoj špici. Autor je Jim White pa tako možemo reći da je to prezime kojim sve počinje i završava.

Ima i nekoliko duhovitih scena poput one kad se pojavi dobri stari Robert Forster, kojem je uloga u “El Caminu” bila posljednja u bogatoj karijeri. Naime, umro je u petak, baš na dan izlaska filma. Naravno, na svoje će doći i ljubitelji akcijskih scena pa se Jesse na kraju pretvori u pravoga akcijskog junaka koji u obračunu s kriminalcima koristi mozak te izvodi trik sličan onom kad je Walter u zadnjoj epizodi poubijao supremaciste skrivenim mitraljezom. No ono što je najbitnije jest da je Aaron Paul dokazao da je fenomenalan glumac.

“El Camino” je bio potreban da nam ugasi žeđ za omiljenim likovima, a ako vam nije dosta “Breaking Bad” svemira, strpite se do iduće godine, kada se vraća “Better Call Saul” u petoj sezoni. Tko zna, možda nas Gilligan iznenadi pa nam podari i nastavak “Breaking Bada” u kojem bi Aaron Paul imao glavnu ulogu. Zaslužio je!