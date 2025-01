Deset godina nakon smrti slavnog pisca, svijetom vlada “Gabomanija”

Istekla autorska prava

U kina stižu otmičar Petar Pan, krvoločni Popaj i osvetoljubivi Bambi

Kulturni fenomen ulaska umjetničkih djela u javnu domenu slavi se 1. siječnja svake godine, a to često dovodi i do nekih neočekivanih adaptacija kao što je primjerice "Bambi: The Reckoning", nadolazeći hororac o mutiranom jelenu koji se osvećuje za ubojstvo svoje majke