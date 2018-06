Darujemo ulaznice za predstavu What is Europe?

Europa je utopija. Uz njeno ime vežemo kulturne, povijesne, humanističke vrijednosti, vladavinu prava i zakona, poštovanje ljudskog života i svijest o njegovoj važnosti. Put prema Europi zamišljeni je put u bolje sutra i sretniju budućnost. No, slike budućnosti nema.

Iz pozicije autsajdera s rubnih područja neki od nas potajno se raduju da će sve promjene koje se odvijaju na globalnom planu dovesti do raspada Europske unije, baš kao što su krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća dovele do raspada Jugoslavije, no Europa se neće raspasti. Možda će se transformirati i artikulirati na nov način, s novim vrijednostima koje neće nužno biti pozitivne.

Naseljavanje Europe “neeuropljanima” desnica tumači kao napad na europski identitet. Strah i radikalne akcije, teror i obrana. Želja je za integracijom upitna, kao i mogućnost te zajednice. Pravila su jasna. Ako si ovdje, živiš po našim zakonima. Pravila su nejasna. Nema integracije. Postoji samo asimilacija ili poraz. Život se mijenja... Svijet također.

Predstava je rađena kako po motivima iz tri eseja Lászla Végela objavljenih pod zajedničkim naslovom Priče iz donjih predjela tako i na vježbama, tekstovima te improvizacijama koji su sami glumci i glumice osmislili unutar teatarskog procesa. Kazalište je i zabava i spoznaja sebe samih. What is Europe je pitanje. What is Europe je odgovor. Nema konačne pobjede. Nepokopani leš Jugoslavije zuri u nas, pripadnike barbarikuma s rubnih područja.

