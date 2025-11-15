Billie Eilish oplela po Musku: Nazvala ga 'patetičnom pi*kicom' i poručila mu što da radi s novcem

Glazbena zvijezda Billie Eilish iskoristila je svoj golemi utjecaj da se obruši na Elona Muska, kontroverznog čelnika tvrtki Tesla i SpaceX. U nizu objava na svom Instagram profilu, Eilish je prvo podijelila seriju infografika aktivističke organizacije "My Voice, My Choice" koje detaljno prikazuju kako bi Muskovo nevjerojatno bogatstvo moglo riješiti neke od najvećih svjetskih kriza. No, ono što je uslijedilo šokiralo je mnoge njezine pratitelje. Na crnoj pozadini osvanula je njezina kratka i brutalna poruka, očito upućena Musku: "Je*ena patetična pi*kica i kukavica". Iako ga nije izravno imenovala u toj objavi, slijed nije ostavio nimalo sumnje tko je meta.

Grafike koje je Eilish podijelila precizno su razradile potencijalni utjecaj Muskovog bogatstva. Prema podacima organizacije, Musk bi mogao okončati svjetsku glad do 2030. godine ulažući 40 milijardi dolara godišnje. S iznosom od 140 milijardi dolara mogao bi osigurati sigurnu i čistu pitku vodu za cijeli planet tijekom idućih sedam godina.

Nadalje, navodi se kako bi za relativno skroman iznos od jedne do dvije milijarde dolara godišnje mogao spasiti više od 10.000 kritično ugroženih životinjskih vrsta od izumiranja. Posebno je odjeknuo podatak da bi s 53,2 milijarde dolara mogao obnoviti Gazu i Zapadnu obalu, dok bi veća investicija mogla pomoći i u obnovi ratom razorenih područja poput Ukrajine i Sirije.

Eilishina eksplozivna reakcija uslijedila je nedugo nakon što su dioničari Tesle odobrili povijesni kompenzacijski paket koji Elona Muska stavlja na put da postane prvi bilijunaš na svijetu. Njegovo trenutno bogatstvo već se procjenjuje na vrtoglavih 465 milijardi dolara. Da bi dosegao status bilijunaša, Musk mora ispuniti niz iznimno ambicioznih, a prema mnogim analitičarima i nerealnih, poslovnih ciljeva. Ti ciljevi uključuju povećanje tržišne vrijednosti Tesle s otprilike 1,4 bilijuna na nevjerojatnih 8,5 bilijuna dolara, prodaju milijun humanoidnih robota i privlačenje deset milijuna pretplatnika na softver za autonomnu vožnju.

Ovo nije prvi put da se Billie Eilish javno okomila na najbogatije. Prije samo nekoliko tjedana, prilikom primanja nagrade za glazbenog inovatora na svečanosti časopisa WSJ, iskoristila je svoj govor kako bi izravno prozvala milijardere u publici, među kojima su sjedili Mark Zuckerberg, George Lucas i Hailey Bieber. "U vremenu smo kada je svijet zaista loše i mračno mjesto, a ljudima su empatija i pomoć potrebniji nego ikad", rekla je te dodala: "Volim vas sve, ali ovdje ima nekoliko ljudi koji imaju puno više novca od mene. Ako ste milijarder, zašto ste milijarder? Bez uvrede, ali donirajte svoj novac, ljudi." Prema nekim izvorima, osnivač Facebooka Zuckerberg nije zapljeskao na njezinu opasku.

Foto: instagram

Za razliku od onih koje proziva, Billie Eilish svoje riječi potkrepljuje djelima. Na istoj dodjeli nagrada voditelj Stephen Colbert objavio je da će pjevačica donirati čak 11,5 milijuna dolara prihoda sa svoje turneje "Hit Me Hard and Soft" raznim organizacijama koje se bave prehrambenom jednakošću i borbom protiv klimatskih promjena. Njezin stav odražava i širi društveni pokret koji propituje moralnost ekstremnog bogatstva.