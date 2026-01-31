Trevor Noah odlazi, Bad Bunny mogao bi ispisati povijest: Ovo je sve što morate znati o Grammyjima

Godišnja dodjela nagrada Grammy, 68. po redu, vraća se u nedjelju, prvog veljače, u Crypto.com Arenu u Los Angelesu, a Trevor Noah će se po šesti put naći u ulozi voditelja. Ove godine gledatelji će moći svjedočiti kako neki od njihovih omiljenih umjetnika ispisuju povijest, uživati u spektakularnim nastupima i pratiti zvjezdanu postavu prezentera. Uvedene su i dvije nove kategorije: za Najbolju naslovnicu albuma i Najbolji tradicionalni country album, dok je dosadašnja kategorija za Najbolji country album preimenovana u Najbolji suvremeni country album. "Svake godine tijekom pregleda nagrada i nominacija, naš je fokus na pročišćavanju pravila, otkrivanju onoga što više ne funkcionira i osiguravanju da našu kreativnu zajednicu slavimo na najsmisleniji mogući način", izjavio je nedavno izvršni direktor Recording Academyja Harvey Mason Jr.

Ove godine ljestvicu nominacija predvodi Kendrick Lamar s čak devet, a odmah iza njega slijede Lady Gaga te producenti Cirkut i Jack Antonoff sa po sedam nominacija. Veliki ulozi su u igri, a među vodećima su i Bad Bunny, Leon Thomas i Sabrina Carpenter koji su zaradili po šest nominacija, dok je nekoliko umjetnika, uključujući Doechii, SZA, producenta Andrewa Watta, Tylera, the Creatora te Pusha T-ja i Malicea iz grupe Clipse, osiguralo po pet nominacija. Harvey Mason Jr. dodao je kako je oduševljen što mnoge promjene ove godine omogućuju odavanje počasti još većem broju stvaratelja. "To je za mene uvijek pozitivan ishod. Ali što je još važnije, ovo su prijeko potrebna ažuriranja koja osiguravaju da oni koji daju značajan doprinos glazbenom procesu budu ispravno prepoznati i imaju priliku biti slavljeni u Najvećoj glazbenoj noći", rekao je.

Ova dodjela mogla bi biti povijesna za nekoliko izvođača. Bad Bunny bi, naime, mogao postati prvi umjetnik čiji je album na španjolskom jeziku osvojio nagradu za Album godine. Ako Kendrick Lamar ili Tyler, the Creator osvoje istu nagradu, postali bi prvi solo muški reperi kojima je to pošlo za rukom. Među onima koji su po prvi put nominirani našla su se i poznata imena kao što su Addison Rae, ROSÉ, PinkPantheress, Djo, Zach Top i Lola Young, što dodatno pojačava neizvjesnost i uzbuđenje uoči same ceremonije.

Dodjela Grammyja 2026. bit će iznimno zabavna večer jer će na pozornicu stupiti glazbenici iz svih žanrova kako bi izveli svoje hitove. Poseban zajednički nastup održat će svi nominirani za Najboljeg novog izvođača, uključujući Addison Rae, Alexa Warrena, KATSEYE, Leona Thomasa, Oliviju Dean, Sombr i The Marías. Justin Bieber će se vratiti na pozornicu dodjele nagrada po prvi put u četiri godine, a među ostalim izvođačima su i Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Clipse, Pharrell Williams i Bruno Mars. Tijekom segmenta "in memoriam", kojim se odaje počast preminulim glazbenicima, nastupit će Ms. Lauryn Hill, Reba McEntire, Brandy Clark, Lukas Nelson, Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith i Andrew Watt.

Iako će Trevor Noah po šesti uzastopni put voditi dodjelu nagrada Grammy, u priopćenju za medije kojim je najavljen njegov povratak navedeno je kako će mu ovo biti i "posljednji" put. Producenti showa Jesse Collins, Ben Winston i Raj Kapoor u razgovoru za People otkrili su što se krije iza te odluke. Winston je ispričao kako mu je Noah nakon prošlogodišnje dodjele prišao i rekao: "Gle, odradio sam sjajnih pet godina. Vrijeme je da predam mikrofon nekom drugom i krenem dalje". Međutim, nakon duge i neuspješne potrage za odgovarajućom zamjenom, producenti su se našli u problemu. "Došao je prosinac, a mi još nismo pronašli nikoga tko bi nam se apsolutno svidio. Poslao sam Noahu video u kojem sam doslovno klečao i rekao: 'Molim te, pogledaj ovu nevjerojatnu postavu koju imamo. Jedino što nedostaje si ti, vrati se i odradi još jednu, posljednju godinu'", ispričao je Winston. Noah je na kraju pristao, ali ne prije nego što je pustio producenta da se malo preznoji, priznavši kako je to bio najduži period u životu u kojem je čekao povratnu poruku.

Recording Academy je u četvrtak, 29. siječnja, objavio i tko će se popeti na pozornicu kako bi uručio prestižne zlatne gramofone. Među prezenterima će se naći glazbene legende i trenutne zvijezde kao što su Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, Harry Styles, Jeff Goldblum, KAROL G i Lainey Wilson. Nagrade će također uručivati i Marcello Hernández, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah i Teyana Taylor.