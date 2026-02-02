FOTO Noć za pamćenje na Grammyjima: Brojne političke poruke, suze i jedan povijesni trenutak

Svijet glazbe sinoć je svjedočio povijesnom trenutku kada je nagradu za Album godine odnio Bad Bunny za svoje izdanje "Debí Tirar Más Fotos". To je prvi put u povijesti Grammyja da je ova prestižna titula dodijeljena albumu u potpunosti otpjevanom na španjolskom jeziku, čime je srušena dugogodišnja barijera, ali poslana i važna politička poruka.

Vidno emotivan, Bad Bunny jedva je suzdržavao suze dok mu je nagradu uručivao Harry Styles, a svoj je govor iskoristio za snažnu političku poruku. "Prije nego što zahvalim Bogu, reći ću: Dosta je s ICE-om", započeo je, referirajući se na američku imigracijsku službu, te uz gromoglasan pljesak dodao: "Mi nismo divljaci, nismo životinje, nismo vanzemaljci. Mi smo ljudi i mi smo Amerikanci." Njegov album trijumfirao je i u kategoriji najboljeg música urbana albuma.

Drugi junak večeri bio je Kendrick Lamar, koji je s pet osvojenih zlatnih gramofona potvrdio svoj status ikone hip-hopa. Njegov singl "Luther", snimljen u suradnji sa SZA-om, proglašen je Snimkom godine, dok je album "GNX" osvojio nagradu za najbolji rap album. Ovim pobjedama Lamar je svoj ukupni broj Grammyja popeo na dvadeset i sedam, čime je prestigao dosadašnjeg rekordera Jay-Z-ja i postao najodlikovaniji reper u povijesti dodjele. Lamar je trijumfirao i u kategorijama najbolje melodic rap izvedbe te najbolje rap izvedbe, čime je zaokružio apsolutnu dominaciju u svom žanru.

Preostale dvije glavne nagrade otišle su u ruke ženskih glazbenih snaga. Billie Eilish je sa svojim bratom Finneasom po treći put u karijeri osvojila nagradu za Pjesmu godine, ovoga puta za emotivnu baladu "Wildflower". U svom govoru također se osvrnula na goruće društvene probleme, poručivši kako "nitko nije ilegalan na ukradenoj zemlji". Nagrada za najboljeg novog izvođača pripala je britanskoj kantautorici Oliviji Dean, koja je u govoru također istaknula da je ona "unuka imigranta" i "proizvod hrabrosti", posvetivši nagradu svima koji se bore za bolji život.

Slavni redatelj Steven Spielberg službeno je postao dvadeset i druga osoba u povijesti koja je ostvarila takozvani EGOT status, osvojivši Emmy, Grammy, Oscar i Tony nagradu. Grammyja je dobio kao producent u kategoriji najboljeg glazbenog filma za dokumentarac "Music by John Williams". Bila je ovo velika večer i za K-pop, jer je pjesma "Golden" iz Netflixova filma "KPop Demon Hunters" postala prva K-pop pjesma koja je ikada osvojila Grammyja, i to u kategoriji najbolje pjesme napisane za vizualne medije.

Povijesna noć na Grammyjima: Bad Bunny srušio barijere, a Kendrick Lamar ušao u legendu

Dodjelu je, šestu i posljednju godinu zaredom, vodio Trevor Noah, a sama ceremonija bila je prepuna nastupa koji će se dugo pamtiti. Večer su eksplozivno otvorili Rosé iz grupe Blackpink i Bruno Mars sa svojim globalnim hitom "APT." u novom rock aranžmanu. Tyler, The Creator priredio je pravi kazališni spektakl; njegov nastup započeo je u crno-bijeloj tehnici, a nakon cameo pojavljivanja glumice Regine King, scena je eksplodirala u boji, vatri i dimu, ostavivši publiku bez daha. S druge strane, Justin Bieber izveo je pjesmu "Yukon" sam na pozornici, odjeven samo u bokserice i čarape, a među zapaženijim nastupima bili su i oni Lady Gage s pjesmom "Abracadabra" te Sabrine Carpenter koja je svoj hit "Manchild" izvela na scenografiji koja je oponašala aerodromski terminal.

Posebno emotivni trenuci večeri bili su posvećeni glazbenim velikanima. Lauryn Hill vratila se na pozornicu Grammyja prvi put od 1999. godine kako bi odala počast D'Angelu i nedavno preminuloj Roberti Flack. Njezin nastup kulminirao je kada joj se na pozornici pridružio Wyclef Jean za izvedbu kultne pjesme Fugeesa "Killing Me Softly", što je cijelu dvoranu podiglo na noge. Segment "In Memoriam" bio je posvećen velikanima koji su nas napustili, a poseban je obol dan legendi metala Ozzyju Osbourneu. Njemu u čast, Post Malone, Slash, Duff McKagan i Chad Smith izveli su moćnu verziju klasika Black Sabbatha "War Pigs".

Ova dodjela označila je i kraj jedne ere, budući da je posljednji put prenošena na mreži CBS, a od sljedeće godine seli na platforme u vlasništvu Disneyja.