U čast Milanu Horvatu: Zagrebačka filharmonija i maestro Hager trijumfirali uz Brucknera

Sinoćnjom izvedbom Brucknerove Osme simfonije pod ravnanjem maestra Leopolda Hagera, Zagrebačka filharmonija obilježila je snažnu i dugogodišnju umjetničku povezanost s Brucknerovim opusom, ali i posebnu vezu koja povezuje zagrebački orkestar, maestra Horvata i maestra Hagera – dirigenta čija suradnja s orkestrom traje još od 1962. godine.

Premda je Hager u svijetu ponajprije poznat kao istaknuti tumač Haydna, Mozarta i Beethovena, jednako se uvjerljivo kreće i u romantičnom repertoaru, osobito u glazbi Antona Brucknera. Osma simfonija, praizvedena 1890. godine u bečkom Musikvereinu i posvećena caru Franji Josipu I., jedno je od najambicioznijih djela kasnog romantizma, u kojem se isprepliću kasnobarokna polifonija, pjevnost i snažni orkestralni kontrasti.

Ova simfonija zauzima posebno mjesto u povijesti Zagrebačke filharmonije. Dugogodišnji šefovi-dirigenti orkestra, Milan Horvat i Lovro Matačić, bili su međunarodno priznati kao vrhunski poznavatelji Brucknerova opusa te su upravo na njegovim partiturama oblikovali prepoznatljivu izvođačku tradiciju najstarijeg hrvatskog simfonijskog orkestra.

„Ova izvedba bila je snažan i dostojanstven hommage maestru Milanu Horvatu. Njegovo umjetničko nasljeđe i danas živi u zvuku Zagrebačke filharmonije, a večerašnji koncert pokazao je koliko je ta tradicija i dalje živa, relevantna i nadahnjujuća”, izjavio je nakon koncerta Filip Fak, ravnatelj Zagrebačke filharmonije.