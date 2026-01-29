Naši Portali
Legenda oštro protiv nasilja ICE-a

Poslušajte Springsteenovu novu pjesmu protiv 'privatne vojske kralja Trumpa' čiji vojnici 'gaze ljudska prava'

Bruce Springsteen, John Legend, and Former President Obama Rally for Kamala Harris in North Philadelphia.
David Muse/NEWSCOM
VL
Autor
Hina
29.01.2026.
u 13:10

U pjesmi 'Streets of Minneapolis' Springsteen pjeva o gradu pod 'čizmama okupatora' koji se bori protiv 'vatre i leda (ICE)'. Kazao je da je to njegov odgovor na državni teror koji se odvija u gradu Minneapolisu

Slavni američki rock glazbenik Bruce Springsteen objavio je novu pjesmu posvećenu građanima Minneapolisa, koji prosvjeduju protiv prisutnosti i nasilja američke agencije ICE koja je u zadnja dva tjedna ubila dvije osobe. 

U pjesmi 'Streets of Minneapolis' Springsteen prosvjeduje protiv „privatne vojske kralja Trumpa” čiji vojnici „gaze naša prava”. Glazbenik pjeva o gradu pod „čizmama okupatora” koji se bori protiv „vatre i leda (ice)”. 

http://

„Napisao sam ovu pjesmu u subotu, snimio ju jučer, a objavljujem je danas za vas, u odgovoru na državni teror koji se odvija u gradu Minneapolisu”, napisao je Springsteen na društvenim mrežama. 

„Posvećena je građanima Minneapolisa i našim nedužnim susjedima imigrantima”, dodao je glazbenik. Pjesmu je posvetio i dvoje američkih državljana koje su agenti ICE-a ubili u posljednja dva tjedna – Alexu Prettiju i Renee Good

Springsteen je već dugo istaknuti kritičar američkog predsjednika. Tijekom prošlogodišnje turneje kritizirao je njegove deportacijske racije te način na koji su vlasti odgovorile na prosvjede u Los Angelesu, piše dpa. 

Njegova nova pjesma podsjeća na 'Streets of Philadelphia', pjesmu o krizi AIDS-a napisanu 1993. za film 'Philadelphia'. Springsteen je za nju nagrađen Oscarom za najbolju pjesmu. 

Imigracijska i carinska služba (ICE) agencija je osnovana 2003., no s Trumpovim povratkom u Bijelu kuću postala je federalna sigurnosna agencija kojoj je dodijeljeno najviše sredstava – 85 milijardi dolara, više od FBI-ja. U drugom mandatu republikanca u ICE je regrutirano više od 12 tisuća novih agenata, stoji na stranicama američke vlade.

Trump ICE Minneapolis Bruce Sopringsteen

