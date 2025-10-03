Alma Prica i Jadranka Đokić izvode 'živu radio dramu' čiji aktivni sudionik postaje i sama publika

U posljednjem tjednu izložbe "Činiti svijet boljim mjestom", u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu umjetnica Andreja Kulunčić će u srijedu, 8. listopada, predstaviti novi umjetnički projekt, predstavu "Susret društvenog JA" u izvedbi Alme Price i Jadranke Đokić. Riječ je o seriji dijaloških fragmenata koji promišljaju samoorganizaciju i samoobrazovanje, a raspisala ih je dramaturginja Vedrana Klepica, vodeći publiku u složeno tkivo društvenih odnosa, ističe se u najavi predstave koja se može pogledati 8., 11. i 12. listopada, koji je ujedno i dan zatvaranja izložbe.

Izvedba se gradi kao "živa radio-drama" u kojoj kazalište postaje ne samo sredstvo prezentacije, nego i alat za aktivno razmišljanje i osjećanje. Projekt, razvijen u suradnji s kustosicom Katharinom Schlieben, istražuje višestruke razine društvenog: od prepoznavanja njegove konstrukcije, preko učenja o njegovim obrascima, do osvještavanja da smo svi aktivni sudionici i tvorci društvenog tkiva. Publika tako postaje aktivni sudionik izvedbe, uranjajući u dijalog s radovima na izložbi, ali i s vlastitim promišljanjima, istaknuto je u priopćenju.

U sklopu izložbe "Činiti svijet boljim mjestom", u utorak, 7. listopada, održat će se završna akcija izrade skulptura za "Antispomenik" 850 žena za 850 žena, a ova inicijativa posvećena je tragičnim događajima na Golom otoku i Svetom Grguru, gdje je između 1950. i 1956. godine više od 850 žena bilo izloženo torturi, istaknula je kustosica Renata Filčić.

U subotu, 11. listopada, vrtlarska će zajednica, okupljena oko projekta Muzejski vrt, održati obiteljsku radionicu. Posebna vrsta zajedništva razvila se i kroz projekt Jestivi muzej/Muzejski vrt, koji je zahvaljujući predanosti tople i povezane vrtlarske zajednice ostao bujan i zelen i tijekom najvrućih ljetnih dana. MSU ne planira ugasiti ovu zajednicu nakon završetka izložbe, već nastaviti s radom na vrtu, otvarajući prostor za učenje o biljkama, ali i o praksama zajedničkog djelovanja.

Istog dana održat će se radionica indonezijske glazbe gamelan te će se, pod vodstvom etnomuzikologinje i glazbenice Julije Novosel, nastaviti tradicija okupljanja posjetitelja oko zvuka i zajedničkog muziciranja. Glazbeni program izložbe dodatno će obogatiti koncert harfe i violine u izvedbi sestara Alisiye i Katarine Mudryk u četvrtak, 9. listopada na krovu MSU-a. Posljednji dan izložbe, u nedjelju, 12. listopada, bit će organizirano stručno vodstvo kroz izložbu.

Retrospektivna izložba "Činiti svijet boljim mjestom" predstavila je bogati opus Andreje Kulunčić, umjetnice koja istražuje društvene odnose i prakse. Pregled trideset godina njezina stvaralaštva fokusira se na teme feminizma, migracija, radničkih prava, rodne ravnopravnosti, integracije i kulturne raznolikosti, ali i na samu metodologiju umjetničinog rada.