Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
zatvaranje retrospektive andreje kulunčić

Alma Prica i Jadranka Đokić izvode 'živu radio dramu' čiji aktivni sudionik postaje i sama publika

"Susret društvenog JA"
Vanja Babić
Autori: vecernji.hr, Hina
03.10.2025.
u 11:40

U sklopu izložbe "Činiti svijet boljim mjestom" Andreje Kulunčić, 7. listopada održat će se završna akcija izrade skulptura za "Antispomenik" 850 žena za 850 žena, 9. listopada očekuje nas koncert harfe i violine u izvedbi sestara Alisiye i Katarine Mudryk na krovu MSU-a, a 11. listopada na rasporedu je radionica indonezijske glazbe gamelan. Cjelokupni program zaokružuje predstava "Susret društvenog JA" u izvedbi Alme Price i Jadranke Đokić, koju možete pogledati 8., 11. i 12. listopada

U posljednjem tjednu izložbe "Činiti svijet boljim mjestom", u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu umjetnica Andreja Kulunčić će u srijedu, 8. listopada, predstaviti novi umjetnički projekt, predstavu "Susret društvenog JA" u izvedbi Alme Price i Jadranke Đokić. Riječ je o seriji dijaloških fragmenata koji promišljaju samoorganizaciju i samoobrazovanje, a raspisala ih je dramaturginja Vedrana Klepica, vodeći publiku u složeno tkivo društvenih odnosa, ističe se u najavi predstave koja se može pogledati 8., 11. i 12. listopada, koji je ujedno i dan zatvaranja izložbe.

Izvedba se gradi kao "živa radio-drama" u kojoj kazalište postaje ne samo sredstvo prezentacije, nego i alat za aktivno razmišljanje i osjećanje. Projekt, razvijen u suradnji s kustosicom Katharinom Schlieben, istražuje višestruke razine društvenog: od prepoznavanja njegove konstrukcije, preko učenja o njegovim obrascima, do osvještavanja da smo svi aktivni sudionici i tvorci društvenog tkiva. Publika tako postaje aktivni sudionik izvedbe, uranjajući u dijalog s radovima na izložbi, ali i s vlastitim promišljanjima, istaknuto je u priopćenju. 

U sklopu izložbe "Činiti svijet boljim mjestom", u utorak, 7. listopada, održat će se završna akcija izrade skulptura za "Antispomenik" 850 žena za 850 žena, a ova inicijativa posvećena je tragičnim događajima na Golom otoku i Svetom Grguru, gdje je između 1950. i 1956. godine više od 850 žena bilo izloženo torturi, istaknula je kustosica Renata Filčić

U subotu, 11. listopada, vrtlarska će zajednica, okupljena oko projekta Muzejski vrt, održati obiteljsku radionicu. Posebna vrsta zajedništva razvila se i kroz projekt Jestivi muzej/Muzejski vrt, koji je zahvaljujući predanosti tople i povezane vrtlarske zajednice ostao bujan i zelen i tijekom najvrućih ljetnih dana. MSU ne planira ugasiti ovu zajednicu nakon završetka izložbe, već nastaviti s radom na vrtu, otvarajući prostor za učenje o biljkama, ali i o praksama zajedničkog djelovanja. 

Istog dana održat će se radionica indonezijske glazbe gamelan te će se, pod vodstvom etnomuzikologinje i glazbenice Julije Novosel, nastaviti tradicija okupljanja posjetitelja oko zvuka i zajedničkog muziciranja. Glazbeni program izložbe dodatno će obogatiti koncert harfe i violine u izvedbi sestara Alisiye i Katarine Mudryk u četvrtak, 9. listopada na krovu MSU-a. Posljednji dan izložbe, u nedjelju, 12. listopada, bit će organizirano stručno vodstvo kroz izložbu. 

Retrospektivna izložba "Činiti svijet boljim mjestom" predstavila je bogati opus Andreje Kulunčić, umjetnice koja istražuje društvene odnose i prakse. Pregled trideset godina njezina stvaralaštva fokusira se na teme feminizma, migracija, radničkih prava, rodne ravnopravnosti, integracije i kulturne raznolikosti, ali i na samu metodologiju umjetničinog rada. 

Ključne riječi
alma prica jadranka đokić vizualna umjetnost predstava izložba Andreja Kulunčić MSU

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

The Met Gala red carpet arrivals in New York City
London vs New York

Britanski muzej udara konkurenciju Met Gali. Najavili su svoj prvi bal svjetske elite

Londonski događaj najavljen je za 18. listopada i bit će samo za pozvane, slično kao i Met Gala. Prva tematska Gala, održana 1973. godine, bila je posvećena dizajneru Cristóbalu Balenciagi, postavljajući temelje za buduće spektakle. Status Met Gale kao globalnog fenomena zacementiran je 1995. godine, kada je predsjedanje preuzela Anna Wintour. Pod njezinim vodstvom, događaj je premješten na prvi ponedjeljak u svibnju, termin rezerviran u kalendarima svjetske elite

Proširena stvarnost Milana Trenca

Posjetitelji pomoću aplikacije na izložbi sami kreiraju postav, a slike mogu i animirati

U zagrebačkoj galeriji Spirit of Art otvorena je izložba Milana Trenca na kojoj su izloženi njegova 'interaktivna' grafička mapa 'Tvornička jutra' i akrilne slike iz serije Spirale. Kultna 'Tvornička jutra' sastavljena su od izdvojenih i sitotiskom uvećanih kadrova Trencova stripa 'Maljčiki' (1981), nastalog kao interpretacija istoimene pjesme Idola, a 'Spirale' konceptualno-performativno odražavaju autopoetički princip samo-proizvodnje koji ih definira

Slavonski Brod: Otvorenje izložbe Realizam ćorava sokaka akademskog slikara Mislava Lešića
Šokačka avangarda

Lordu Čardaku Slavonija je inspiracija, a ne 'slučaj' ili ćoravi sokak iz kojeg se bježi

Izložba "Realizam ćorava sokaka Vol. VIII' Mislava Lešića, u Slavonskom Brodu traje do 15. listopada i toplo ju preporučamo jer Lešićeva umjetnost ne govori samo o Slavoniji kao geografskom ili kulturnom prostoru, već i o univerzalnoj ljudskoj potrebi za povratkom sebi, zajednici i onome što nas oblikuje. Ona otvara pitanje identiteta i pripadnosti, istovremeno potvrđujući da ono što proizlazi iz korijena nije ograničenje, nego izvor slobode i snage

Učitaj još