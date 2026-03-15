Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Večeras na HRT 1

'American Beauty': Remek-djelo ili problematičan film o sredovječnom tipu opsjednutom maloljetnicom

imdb
VL
Autor
vecernji.hr
15.03.2026.
u 10:15

Večeras na HRT1 u 20:15h, u sklopu ciklusa "A Oscara dobiva...", prikazuje se "American Beauty" ili "Vrtlog života", film koji je pomeo Oscare i definirao kraj devedesetih. No, dvadesetak godina kasnije, njegovo se nasljeđe dramatično promijenilo

"American Beauty", debitantski film kazališnog redatelja Sama Mendesa, snimljen prema briljantnom scenariju Alana Balla, odmah po premijeri te 1999. godine, bio je trenutačni klasik. Kritičari su ga obasipali hvalospjevima, publika je hrlila u kina, a Akademija ga je nagradila s pet Oscara, uključujući one za najbolji film, režiju i glavnog glumca.

Bila je to, govorili su kritičari, inteligentna, mračno duhovita i vizualno zapanjujuća satira o lažnom sjaju američkog sna, trulim temeljima na kojima počivaju savršene obitelji i potrazi za ljepotom na najneočekivanijim mjestima. Film je ostvario golemi komercijalni uspjeh, sa zaradom većom od 350 milijuna dolara na skromnom budžetu od 15 milijuna.

Radnja prati Lestera Burnhama (Kevin Spacey), 42-godišnjeg marketinškog stručnjaka zarobljenog u vrtlogu egzistencijalne krize. Njegov život je isprazna rutina koju dijeli s neurotičnom i materijalistički opsjednutom suprugom Carolyn (Annette Bening), agenticom za nekretnine, te otuđenom kćeri tinejdžericom Jane (Thora Birch). Sve se mijenja kada Lester postane opčinjen Angelom (Mena Suvari), najboljom prijateljicom svoje kćeri.  Njegova "zaljubljenost" u lijepu 17-godišnjakinju postaje okidač za radikalnu transformaciju. Daje otkaz, počinje vježbati, kupuje auto iz snova i puši marihuanu koju mu nabavlja susjed Ricky Fitts (Wes Bentley), neobični mladić koji svijet promatra kroz objektiv svoje kamere.

No, Lesterova pobuna protiv fasade savršenog života ispričana je kroz njegovu vlastitu naraciju iz zagrobnog života, čime već na početku otkriva publici da će do kraja filma biti mrtav. Vrhunac filma kompleksna je mreža nesporazuma koja kulminira tragedijom. U središtu je Rickyjev otac, umirovljeni marinac i rigidni homofob, pukovnik Fitts (Chris Cooper), čija ga vlastita potisnuta homoseksualnost i pogrešne pretpostavke o Lesterovu odnosu sa sinom odvode na put nasilja. I tako, Lester biva ubijen upravo u trenutku kada, nakon što odbije Angelu, napokon shvativši da je ona zapravo još dijete. Njegov završni monolog, u kojem govori kako je teško ostati ljut "kada na svijetu postoji toliko ljepote", zajedno s kultnom scenom plastične vrećice koja pleše na vjetru, trebao je simbolizirati transcendentalnu poruku o pronalaženju smisla u svakodnevnom.

Ipak, kako su se mijenjale društvene norme, tako se mijenjala i percepcija filma - ili kako bi rekli Amerikanci, "ostario je kao mlijeko". Najprije, priča o egzistencijalnoj krizi bogatog bijelca iz predgrađa postala je ponešto trivijalna. Međutim, na vrhuncu pokreta #MeToo isplivale su i brojne optužbe za seksualno zlostavljanje protiv glavnog glumca Kevina Spaceyja. Zbog paralela između Lestera i samog Spaceyja, ta priča sredovječnom muškarcu koji razvija seksualnu opsesiju prema maloljetnici postala je za mnoge gotovo negledljiva. Ono što je nekoć bilo percipirano kao metafora za pobunu protiv konformizma, sada je za dio publike izgledalo kao problematično glorificiranje predatorskog ponašanja. S današnje distance, i druge teme u filmu, poput prikaza homofobije kroz lik pukovnika Fittsa, smatraju se zastarjelim i štetnim stereotipima.

S jedne strane, "American Beauty" ostaje tehnički besprijekoran film, izvanredno snimljen, s maestralnom glazbom Thomasa Newmana i vrhunskim glumačkim izvedbama. S druge strane, postao je studija slučaja o tome kako se umjetničko djelo može dramatično promijeniti u očima javnosti pod utjecajem vremena i društvenih promjena. 

Ključne riječi
Sam Mendes Oscar hrt 1 HRT TV film mena suvari Kevin Spacey vrtlog života american beauty

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

satirične nagrade

Ovo su najgori filmovi i glumci godine: Ice Cube i 'Snjeguljica' pomeli Zlatne maline

Dok se Hollywood priprema za dodjelu Oscara, filmski svijet tradicionalno je odao počast i onim najgorim ostvarenjima u protekloj godini. Na 46. dodjeli Zlatnih malina apsolutni pobjednik ili možda gubitnik, je znanstveno-fantastični promašaj "Rat svjetova", Disneyjev igrani remake "Snjeguljice" također pokupio nekoliko nimalo laskavih trofeja, a Scarlet Rose Stallone nastavila je tatinu tradiciju sa Zlatnom malinom za najgoru sporednu ulogu

Ovo je testament Clinta Eastwooda

Danas gledamo antivestern nagrađen s četiri Oscara koji je pokopao mit o Divljem zapadu. Ne propustite!

U ciklusu filmova nagrađenih Oscarom, HRT večeras prikazuje "Nepomirljive", film kojim je Clint Eastwood 1992. godine ispisao oporuku vesternu. Riječ je o mračnom, potresnom i briljantnom djelu koje je žanr koji ga je proslavio okrenulo naglavačke i razotkrilo njegovu brutalnu, nimalo romantičnu istinu. Ovdje nema herojskih dvoboja u podne, brzopoteznih revolveraša i jasne podjele na dobro i zlo. Eastwoodov svijet je siv, blatnjav i prožet moralnom dvoznačnošću

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!