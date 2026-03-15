'American Beauty': Remek-djelo ili problematičan film o sredovječnom tipu opsjednutom maloljetnicom

"American Beauty", debitantski film kazališnog redatelja Sama Mendesa, snimljen prema briljantnom scenariju Alana Balla, odmah po premijeri te 1999. godine, bio je trenutačni klasik. Kritičari su ga obasipali hvalospjevima, publika je hrlila u kina, a Akademija ga je nagradila s pet Oscara, uključujući one za najbolji film, režiju i glavnog glumca.

Bila je to, govorili su kritičari, inteligentna, mračno duhovita i vizualno zapanjujuća satira o lažnom sjaju američkog sna, trulim temeljima na kojima počivaju savršene obitelji i potrazi za ljepotom na najneočekivanijim mjestima. Film je ostvario golemi komercijalni uspjeh, sa zaradom većom od 350 milijuna dolara na skromnom budžetu od 15 milijuna.

Radnja prati Lestera Burnhama (Kevin Spacey), 42-godišnjeg marketinškog stručnjaka zarobljenog u vrtlogu egzistencijalne krize. Njegov život je isprazna rutina koju dijeli s neurotičnom i materijalistički opsjednutom suprugom Carolyn (Annette Bening), agenticom za nekretnine, te otuđenom kćeri tinejdžericom Jane (Thora Birch). Sve se mijenja kada Lester postane opčinjen Angelom (Mena Suvari), najboljom prijateljicom svoje kćeri. Njegova "zaljubljenost" u lijepu 17-godišnjakinju postaje okidač za radikalnu transformaciju. Daje otkaz, počinje vježbati, kupuje auto iz snova i puši marihuanu koju mu nabavlja susjed Ricky Fitts (Wes Bentley), neobični mladić koji svijet promatra kroz objektiv svoje kamere.

No, Lesterova pobuna protiv fasade savršenog života ispričana je kroz njegovu vlastitu naraciju iz zagrobnog života, čime već na početku otkriva publici da će do kraja filma biti mrtav. Vrhunac filma kompleksna je mreža nesporazuma koja kulminira tragedijom. U središtu je Rickyjev otac, umirovljeni marinac i rigidni homofob, pukovnik Fitts (Chris Cooper), čija ga vlastita potisnuta homoseksualnost i pogrešne pretpostavke o Lesterovu odnosu sa sinom odvode na put nasilja. I tako, Lester biva ubijen upravo u trenutku kada, nakon što odbije Angelu, napokon shvativši da je ona zapravo još dijete. Njegov završni monolog, u kojem govori kako je teško ostati ljut "kada na svijetu postoji toliko ljepote", zajedno s kultnom scenom plastične vrećice koja pleše na vjetru, trebao je simbolizirati transcendentalnu poruku o pronalaženju smisla u svakodnevnom.

Ipak, kako su se mijenjale društvene norme, tako se mijenjala i percepcija filma - ili kako bi rekli Amerikanci, "ostario je kao mlijeko". Najprije, priča o egzistencijalnoj krizi bogatog bijelca iz predgrađa postala je ponešto trivijalna. Međutim, na vrhuncu pokreta #MeToo isplivale su i brojne optužbe za seksualno zlostavljanje protiv glavnog glumca Kevina Spaceyja. Zbog paralela između Lestera i samog Spaceyja, ta priča sredovječnom muškarcu koji razvija seksualnu opsesiju prema maloljetnici postala je za mnoge gotovo negledljiva. Ono što je nekoć bilo percipirano kao metafora za pobunu protiv konformizma, sada je za dio publike izgledalo kao problematično glorificiranje predatorskog ponašanja. S današnje distance, i druge teme u filmu, poput prikaza homofobije kroz lik pukovnika Fittsa, smatraju se zastarjelim i štetnim stereotipima.

S jedne strane, "American Beauty" ostaje tehnički besprijekoran film, izvanredno snimljen, s maestralnom glazbom Thomasa Newmana i vrhunskim glumačkim izvedbama. S druge strane, postao je studija slučaja o tome kako se umjetničko djelo može dramatično promijeniti u očima javnosti pod utjecajem vremena i društvenih promjena.