Preminula je Margareta Magnusson, švedska autorica koja je svijet naučila 'čišćenju pred smrt'

Margareta Magnusson, švedska autorica i umjetnica koja je svijet naučila praktičnom i suosjećajnom načinu pripreme za kraj života, preminula je u dobi od 92 godine.

Vijest je za švedsku nacionalnu televiziju SVT potvrdila njezina kći Jane Magnusson, navodeći kako je preminula mirno u domu za umirovljenike u rodnom Göteborgu. Iako točan uzrok smrti nije naveden, poznato je da se Magnusson prije nekoliko godina uspješno oporavila od srčanog udara, nastavljajući živjeti s vedrinom koju je promovirala u svojim djelima.

Svjetsku slavu stekla je gotovo preko noći, i to u svojim osamdesetima, zahvaljujući knjizi koja je uvela pojam "döstädning" ili "čišćenje pred smrt". Za Magnusson, to nije bio morbidan čin, već praktičan i duboko obziran pristup kraju života. Smatrala je da je sređivanje vlastitih stvari posljednji čin ljubavi prema obitelji, kako se oni ne bi morali nositi s teretom gomile predmeta nakon nečije smrti. "Bez obzira na to koliko vas vole", napisala je u svojoj knjizi, "ne ostavljajte im taj teret." Njezina je ideja bila da taj proces postane prilika za prisjećanje na uspomene i dijeljenje životnih priča s drugima.

Njezina debitantska knjiga, objavljena 2017. godine pod nazivom "The Gentle Art of Swedish Death Cleaning" postala je neočekivani globalni fenomen. Prevedena je na više od trideset jezika, a izraz "čišćenje pred smrt" ušao je u svakodnevni rječnik diljem svijeta, inspirirajući milijune da se suoče sa svojim materijalnim nasljeđem dok su još živi. U manje od 130 stranica, knjiga je istovremeno funkcionirala kao priručnik i dirljivi memoar, nudeći konkretne savjete, poput onog da se s čišćenjem krene od zaboravljenih stvari u ormarima, a tek na kraju s emocionalno teškim predmetima poput fotografija i pisama.

Filozofija Margarete Magnusson nije bila teorijska; rođena je iz dubokog osobnog iskustva. Nakon smrti roditelja, svekrve i svekra, a naposljetku i supruga Larsa s kojim je provela 48 godina u braku, suočila se s golemim i emocionalno iscrpljujućim zadatkom sortiranja njihovih života kroz predmete koje su ostavili za sobom. Upravo je to iskustvo, kao majku petero djece, potaknulo da napiše vodič koji će drugima olakšati taj neizbježan proces. Smatrala je da je prolazak kroz stvari voljene osobe nužan dio tugovanja, ali i da se taj teret može znatno umanjiti dobrom pripremom.

Iako je svijet pamti kao autoricu bestselera, Margareta Magnusson je veći dio svog života bila uspješna umjetnica i dizajnerica. Rođena na Staru godinu 1933. u Göteborgu, diplomirala je na prestižnom Beckman's College of Design u Stockholmu, a njezini su radovi izlagani u galerijama diljem svijeta, od Hong Konga do Singapura. Život ju je, uz supruga Larsa, vodio na različite krajeve planeta. Obitelj je neko vrijeme živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, Hong Kongu i Singapuru prije nego što su se konačno vratili u Švedsku, a ta bogata iskustva nedvojbeno su oblikovala njezinu mudrost i razumijevanje ljudske prirode.

Utjecaj njezine filozofije proširio se daleko izvan korica knjige. Godine 2023. njezin je koncept inspirirao američku reality seriju The Gentle Art of Swedish Death Cleaning, koju je producirala i pripovijedala poznata glumica Amy Poehler. Emisija je pomogla Amerikancima da raščiste svoje domove, istovremeno se suočavajući s emotivnim pričama vezanim za njihove stvari. Magnusson je 2022. objavila i svoju drugu knjigu, "The Swedish Art of Aging Exuberantly" ("Švedsko umijeće dobrog starenja"), u kojoj je s karakterističnim humorom i praktičnošću ponudila savjete za radosno i dostojanstveno starenje, potvrđujući svoj status mudre i duhovite životne savjetnice.

Margareta Magnusson iza sebe ostavlja nasljeđe koje nadilazi puko pospremanje; ostavlja filozofiju koja potiče na promišljeniji život i pristup kraju s milošću, obzirnošću i ljubavlju prema onima koji ostaju. Njezina će nježna mudrost zasigurno nastaviti voditi i tješiti generacije koje dolaze.