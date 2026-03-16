Afera plagijat

Zbog pitanja autorskih prava Kerempuh otkazao daljnje izvedbe 'Pljuske'

Arhiva Kerempuh
VL
Autor
Hina
16.03.2026.
u 15:30

Predstava pisca i bivšeg SDP-ov potpredsjednika Sabora Nenada Stazića, trebala je imati još jednu izvedbu ove kazališne sezone u travnju, no privremeno je skinuta s rasporeda do razrješenja spornih pitanja vezanih uz autorstvo teksta. Predstava se u Kerempuhu izvodi od 1998. godine i ima oko 150 izvedbi, a tek sada su primjećene frapantne sličnost s tekstom "Siroti mali hrčki" Gordana Mihića i sumnje da je riječ o plagijatu

Satiričko kazalište Kerempuh otkazalo je daljnje izvođenje predstave "Pljuska" dok se ne razriješe pitanja autorskih prava, potvrdili su iz Kerempuha za Hinu.

Predstava "Pljuska", pisca i bivšeg SDP-ov potpredsjednika Sabora Nenada Stazića, trebala je imati još jednu izvedbu ove kazališne sezone u travnju, no privremeno je skinuta s rasporeda do razrješenja spornih pitanja vezanih uz autorstvo teksta, kazali su u Kerempuhu.

Slučaj je u središte pozornosti dospio nakon što je kazališni kritičar Jutarnjeg lista, gledajući premijeru predstave "Samci" u Gavelli, uočio sličnosti između Mihićevih jednočinki i predstave "Pljuska", koja se u Kerempuhu izvodi od 1998. godine i ima oko 150 izvedbi. Istaknula se sličnost s Mihićevim tekstom "Siroti mali hrčki". 

Nakon toga je na službenim stranicama Kerempuha uz opis predstave dodano da je "Pljuska" nastala po motivima Mihićeve drame "Siroti mali hrčki".

Prema navodima medija, nositeljica Mihićevih autorskih prava, njegova kći Ivana, slučaj je proslijedila agenciji za zaštitu autorskih prava radi poduzimanja pravnih koraka zbog navodnog dugogodišnjeg neovlaštenog korištenja i povrede autorskih prava.

Stazić je ranije uputio javnu ispriku kazalištu, ansamblu predstave i ravnateljici zbog nastale situacije. 

U pisanoj izjavi naveo je da je prilikom sklapanja autorskog ugovora s kazalištem jamčio kako je riječ o njegovu izvornom autorskom djelu, no nakon što su se pojavile usporedbe s Mihićevim tekstom otvorena su pitanja vezana uz izvornost i autorstvo.

Istaknuo je da kazalište i ravnateljica nisu imali nikakvih saznanja niti razloga sumnjati u izvornost teksta te da su postupali u dobroj vjeri oslanjajući se na njegovo autorsko jamstvo. Stazić je pritom naglasio kako preuzima isključivu materijalnu i moralnu odgovornost za eventualne posljedice.

Naglasio je da i dalje smatra kako "Pljuska" predstavlja novo i sadržajno bitno različito djelo od Mihićevih "Sirotih malih hrčaka", iako je, kako kaže, nastala inspirirana fabulom te jednočinke. Dodao je da će eventualni sudski spor o autorstvu razriješiti sudski vještaci.

Ključne riječi
Gordan Mihić plagijat Nenad Stazić Kerempuh pljuska

