Hrvoje Zovko

Koje su granice 1991. branili branitelji i je li Tuđman bio okupator?

16.03.2026. u 17:23

Na prvi pogled odgovor je jednostavan. Ipak, javna retorika posljednjih desetljeća često iskrivljuje činjenice. Primjerice, tvrdi se da je vojska kojoj je pripadao i Franjo Tuđman 1945. okupirala Zagreb, kako je to svojedobno izjavio “gigant političke misli u Hrvata” Igor Peternel

Koje su granice branili hrvatski branitelji 1991.–1995., a koje smo zaokružili mirnom reintegracijom Podunavlja 1998.? Granice Banovine Hrvatske, kvislinške NDH ili SR Hrvatske iz SFRJ? Drugim riječima, u kojim je granicama Hrvatska, u jeku agresije, kada je trećina teritorija bila okupirana 1992., međunarodno priznata i kasnije postala članica UN-a? Kada su te granice nastale, zahvaljujući kome i koje su, ponavljam, branitelji obranili i oslobodili u Domovinskom ratu?

Na prvi pogled odgovor je jednostavan. Ipak, javna retorika posljednjih desetljeća često iskrivljuje činjenice. Primjerice, tvrdi se da je vojska kojoj je pripadao i Franjo Tuđman 1945. okupirala Zagreb, kako je to svojedobno izjavio “gigant političke misli u Hrvata” Igor Peternel. Šteta što ga novinari tada nisu pitali smatra li Tuđmana okupatorom. Ako da, logično bi bilo preispitati spomenike i trgove koji nose njegovo ime diljem Hrvatske. Ako je današnja Hrvatska zapravo nekadašnja NDH, tada smo u Domovinskom ratu bili gubitnici, jer granica nije na Drini – što su početkom devedesetih zagovarale i osnivačke stranačke vojske HOS-a. Dakle, što je današnja Hrvatska – članica EU i NATO-a, pobjednica u Domovinskom ratu, u kojem su policija, specijalna policija i gardijske brigade odigrale ključnu ulogu u obrani i oslobađanju zemlje?

Avatar Nutcracker
Nutcracker
17:56 16.03.2026.

Ahahaha a evo "gigant" hrvatskog novinarstva Srboje Zovko će nam jeftinim prvoloptaškim i jeftinim doskočicama "dokazati" da nas je sve oslobodio i stvorio komunizam i patliđani. ...mrtvi su se samoubili kad su vidjeli tu "moralnu silu oslobodioca" zijeeeev 🥱 ...aa prije 41. nismo naravno ni pistojali, ni Hrvati ni hrvatski teritorij 😏

Avatar nisam_robot
nisam_robot
17:53 16.03.2026.

Izgleda ništa nije dovoljno glupo da se o tome ne može napisati članak od strane lijevih.

LJ
Lonely_Joe
17:47 16.03.2026.

Pitam se je li i ovaj članak Zovko pisao iz ureda svoje udruge u Srbiji.

