Film "Koze!", o slučaju uznemirujućeg odstrela koza na otočiću Unije, na vodećem filmskom festivalu o ljudskim pravima u Nizozemskoj

Dokumentarni film Tonća Gaćine "Koze!" uvršten je u natjecateljski program festivala Movies that Matter čije će se jubilarno, 20. izdanje održati od 20. do 28. ožujka 2026. Spomenuti festival vodeći je međunarodni filmski festival o ljudskim pravima koji se svake godine održava u Haagu u Nizozemskoj.

Film "Koze!" progovara o slučaju uznemirujućeg odstrela koza na otočiću Unije tijekom 2022. godine, koje su bile napuštene nakon propasti pokušaja da se na otoku obnovi industrija stočarstva osamdesetih godina prošlog stoljeća. Riječ je o danas, nažalost, svakidašnjem primjeru čovjekove intervencije u prirodni poredak i većinom društveno prihvaćenih pokušaja opravdavanja nasilja nad životinjama.

Spomenuti film svjetsku je premijeru imao 2025. godine na prestižnom 78. izdanju Filmskog festivala u Locarnu. Film je režirao i snimio Tonći Gaćina, producent je Tibor Keser (KOMPOT), a montirala ga je Dora Slakoper. Za montažu zvuka bili su zadužen Ivan Zelić i Studio Nazor, a grafička dizajnerica je Ana Vuko. Izvršna producentica je Sara Jakupec, dok je francuska koproducentica Hélène Mitjavile (Melocoton Films). Film je realiziran pod okriljem KOMPOT-a, u suradnji s La Udrugom i Kino klubom Split.

"Za potrebe istraživanja teme za dokumentarni film o brodovima, naišao sam na unijski problem s domaćim kozama koje su napuštene sredinom devedesetih, nakon povlačenja poljoprivrednog kombinata, a danas stvaraju razne probleme otočanima. Slične priče i životinje su opsjele i druga otočka i priobalna mjesta. Koze na Mljetu i Lošinju, krave u Opuzenu, mungosi na Čiovu i Mljetu – svi uvedeni u okoliš kao pokušaj rješavanja drugih problema ili samo napušteni. Danas je naše društvo pronašlo samo jedan izlaz iz situacije: uzeti oružje i odstrijeliti ih - racionalno, odmjereno, birokratski", o filmu kaže autor Tonći Gaćina.

Gaćinin, prijašnji film, diplomski dokumentarni film "Turizam!" također je postigao zavidan festivalski uspjeh i bio je prikazan među 10 naslova u programu Future Frames Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima 2016. godine.