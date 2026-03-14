Izgubljene epizode Doctor Whoa pronađene nakon 60 godina u zbirci pokojnog fana

U kartonskoj kutiji, skrivenoj unutar kaotične zbirke filmova pokojnog entuzijasta, pronađeno je nešto što su obožavatelji znanstvene fantastike smatrali nemogućim - dvije cijele epizode serije Doctor Who koje nitko nije vidio od njihova originalnog emitiranja davne 1965. godine.

Epizode, nazvane "The Nightmare Begins" i "Devil's Planet", dio su epskog dvanaestodijelnog serijala "The Daleks' Master Plan" u kojem se prvi Doktor, kojeg je glumio William Hartnell, suočava sa svojim najljućim neprijateljima, Dalecima. Otkriće je djelo britanske dobrotvorne udruge "Film is Fabulous!" iz Leicestera, koja je preuzela kolekciju nakon smrti vlasnika, čiji je identitet ostao anoniman. Među stotinama vrpci filma posvećenih uglavnom vlakovima i kanalima, nalazila su se dva dragulja televizijske povijesti.

Ovaj je pronalazak za obožavatelje te kultne serije, zvane Whovians, nemjerljiv i svojevrsni sveti gral. Ovo je prvi put od 2013. godine, kada je devet epizoda pronađeno u arhivu jedne nigerijske televizijske postaje, da su se pojavili novi izgubljeni materijali. Otkriće je tim veće što serijal "The Daleks' Master Plan" nikada nije prodan stranim televizijama. Smatran je pretjerano mračnim i nasilnim za tadašnje standarde, zbog čega su ga cenzori u Australiji i na Novom Zelandu odbili. Zbog toga se svih ovih godina vjerovalo da su šanse za pronalazak ovih epizoda ravne nuli, jer nije bilo stranih arhiva u kojima su mogle preživjeti.

Najljepši dio cijele ove priče bila je reakcija Petera Purvesa, danas 87-godišnjeg glumca koji je u pronađenim epizodama glumio Doktorovog suputnika Stevena Taylora. Organizatori su ga pod lažnom izlikom pozvali u kino u Leicesteru, rekavši mu da će sudjelovati u intervjuu o televiziji šezdesetih. Umjesto toga, na platnu su se pojavile scene koje nije vidio više od šest desetljeća. "Nikada nisam bio toliko zatečen. Potpuno sam bez teksta", izjavio je Purves, vidno dirnut prizorom. "Nikad nisam oprostio BBC-ju što su izgubili te epizode, bilo bi lijepo dobiti i pokoji honorar za ovo", dodao je u šali.

Naime, tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina, BBC je rutinski brisao ili uništavao programske materijale. Magnetoskopske trake bile su iznimno skupe pa su se ponovno koristile, a prostor za pohranu bio je ograničen. Uz to, ugovori sa sindikatima glumaca često su ograničavali broj repriza, pa se smatralo da stari crno-bijeli programi nemaju nikakvu vrijednost u budućnosti. Kao rezultat, od ukupno 253 epizode iz prvih šest godina serije, čak i nakon ovog otkrića, njih 95 se i dalje vodi kao nestalo. Najteže je pogođena era drugog Doktora, Patricka Troughtona, dok su sve epizode iz ere Jona Pertweea (trećeg Doktora) sačuvane.

Doctor Who nije samo serija, to je pravi kulturni fenomen koji traje od 23. studenog 1963. godine. Njegova dugovječnost leži u genijalnom konceptu regeneracije, uvedenom 1966. kada je zdravlje prvog glumca Williama Hartnella počelo slabiti. Regeneracija je omogućila da se glavni glumac promijeni, a da lik Doktora ostane isti, putujući kroz vrijeme i prostor u svom legendarnom TARDIS-u, plavoj policijskoj telefonskoj govornici koja je veća iznutra nego izvana. Prvi dio serije, ili klasična era, trajala je od 1963. do 1989. godine. Moderni nastavak započeo je 2005. i uspješno je nastavio graditi na temeljima koje su postavile generacije prije, a trenutnog Doktora igra Ncuti Gatwa.

Restaurirane verzije epizoda "The Nightmare Begins" i "Devil's Planet" bit će dostupne na BBC-jevoj platformi iPlayer za Uskrs 2026. godine.