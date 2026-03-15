Tijesna utrka za Oscare: Trumpu i ekipi sigurno je muka što je Andersonov film pogodio 'u sridu'

Ove se godine Hollywood, kao rijetko kada u posljednjem desetljeću, pretvorio u veliku filmsku kladionicu za najbolji film. Priča se svodi na dva naslova, "Jednu bitku za drugom" Paula Thomasa Andersona i "Grešnike" Ryana Cooglera. Prvi je tijekom sezone pokupio niz priznanja kritičara i industrijskih cehova, pa se većina prognoza svodi na zaključak da je došlo vrijeme da Anderson i njegov film napokon dobiju Oscara. No u stopu ga prati ambiciozni žanrovski projekt "Grešnici", koji se u samome finišu utrke nametnuo kao vrlo ozbiljan konkurent.

Ako se poslušaju najugledniji prognostičari i kladionice, priča otprilike izgleda ovako: 51:49 u korist "Jedne bitke za drugom". Slična je situacija i u nekim drugim glavnim kategorijama – za najboljeg glumca, sporedne uloge pa čak i redatelja – jer ugledni Variety predviđa pobjedu "Grešnika" i Ryana Cooglera. Jedina kategorija u kojoj gotovo da nema dvojbe jest ona za najbolju glumicu. I u kategoriji stranog filma vodi se tijesna i neizvjesna borba koja se također svodi na dva naslova.

Vratimo se najprije još malo glavnoj kategoriji. Ovogodišnja nominirana desetorka pokazuje koliko se filmska industrija promijenila. Uz intimne autorske filmove poput "Sentimentalne vrijednosti" ili meditativnih "Snova na tračnicama", tu su i veliki produkcijski projekti poput trkaćeg spektakla "F1" ili nove interpretacije klasičnog "Frankensteina". U konkurenciji su i filmovi koji se poigravaju žanrovima i očekivanjima publike, poput neobične satire "Bugonia" ili atmosferičnog horora "Grešnici". Takav raspon govori i o trenutku u kojem se nalazi američka filmska industrija. Akademija posljednjih godina pokušava pomiriti dva svijeta – autorski film koji osvaja festivale i publiku koja traži spektakl i emociju. Rezultat je šarena nominacijska lista u kojoj svaki film ima svoju publiku, ali i svoje protivnike.

U kategoriji stranog filma ove godine ipak ostaje mali osjećaj praznine. Teško je ne žaliti što među nominiranima nema korejskog filma "Bez izbora", novog dragulja legendarnog Park Chan-wooka, koji je po mnogima bio jedan od umjetnički najzaokruženijih filmova godine. S druge strane, bilo bi iznimno važno kada bi Oscara osvojio "Glas Hind Rajab", film koji možda nije najbriljantniji u formalnom smislu, ali nosi snažnu humanističku poruku i podsjeća da kino katkad ima i moralnu odgovornost. Glumačke kategorije također su zanimljivo raspoređene: dok je utrka za najbolju mušku ulogu iznenađujuće neizvjesna i otvorena do samoga kraja, kategorija najbolje glumice djeluje gotovo predvidljivo, kao da su se karte podijelile mnogo prije završnice sezone nagrada. Upravo zato večer dodjele može donijeti barem jedno ili dva iznenađenja, a Oscari bez iznenađenja nikada nisu bili osobito zanimljivi.

Naravno, Oscari nikada nisu samo pitanje kvalitete. Povijest dodjele nagrada pokazuje da u igru često ulaze i drugi faktori: karijere koje čekaju priznanje, raspoloženje birača ili jednostavno trenutačni kulturni kontekst. Zato su prognoze uvijek pomalo nezahvalne, ali upravo u toj neizvjesnosti leži i čar večeri u kojoj Hollywood još jednom bira filmove koje će upisati u svoju povijest.

Izbor Roberta Bubala: 1. Jedna bitka za drugom Veličanstvena politička satira, avantura i karakterološka studija, jedno od onih rijetkih djela koja su i zabavna i pametna. Trumpu, J. D. Vanceu i ekipi sigurno je muka od pomisli da će ovaj film pokupiti Oscare.

2. Marty Veličanstveni Film čija energija i preciznost pretvaraju sportsku biografiju u gotovo hipnotičan portret opsesije. Ipak, ovo je prije svega glumački spektakl Timothéeja Chalameta.

3. Snovi na tračnicama Tih, meditativan film koji sporo teče poput vlaka kroz američki pejzaž. Upravo u toj sporosti skriva se njegova snaga i melankolična priča o prolaznosti i čovjekovoj borbi s vremenom i tugom.

4. Tajni agent Elegantno režiran špijunski film koji više duguje psihološkoj drami nego akcijskom spektaklu. Intrigantan, neobičan, drugačiji.

5. Sentimentalna vrijednost Norveški film nosi diskretnu, gotovo bergmanovsku tugu. Nije spektakularan, ali ima onu tišinu koja ostaje s gledateljem dugo nakon završne scene.

6. Grešnici Neobičan spoj bluesa, horora i američke povijesti. Prljava, znojna, hipnotična atmosfera je poput nastavka legende o Robertu Johnsonu koji je prodao dušu vragu zbog glazbe.

7. Bugonia Ekscentrična, pomalo luda satira koja se igra s idejom paranoje i teorija zavjere. Film koji će neke oduševiti, a druge potpuno zbuniti.

8. F1 Spektakl brzine gledatelja doslovno uvlači u kokpit bolida. Možda nije dubok film, ali rijetko je koji akcijski spektakl tako uvjerljivo prenio osjećaj adrenalina.

9. Hamnet Vizualno dojmljiv film gotovo svaku scenu pretvara u molbu za suze. Puno je više patetike nego stvarne emocije.

10. Frankenstein Nova interpretacija klasične priče koja više govori o ljudskoj samoći nego o samom čudovištu. Vizualno raskošan i iznenađujuće nježan film.

Izbor Jelene Ružić: 1. Jedna bitka za drugom Paul Thomas Anderson stvorio je nemilosrdan i nepredvidiv vrtlog politike, nasilja i osobne krivnje u kojemu svaka scena pojačava napetost, a sjajna gluma, precizna režija i rubni humor čine ga definitivno filmom broj jedan.

2. Bugonia Prepoznatljivo uvrnut i sarkastičan Lanthimosov svijet u kojem Jesse Plemons i Emma Stone briljiraju u apsurdnim, istodobno smiješnim i nelagodnim situacijama koje propituju granice normalnog.

3. Snovi na tračnicama Prekrasno urađena priča o tuzi i gubitku koja uz soundtrack Nicka Cavea postaje oblik meditacije.

4. Hamnet S odmakom (od nekoliko mjeseci) ovaj film postaje sve bolji i sve mane koje su bile vidljive na početku s vremenom polako iščezavaju.

5. Marty Veličanstveni Filmska ping-pong partija u kojoj nema predaha. Zanimljivo, dinamično i drukčije.

6. Frankenstein Umjesto horora dobili smo introspektivnu tragediju što zna koja pitanja treba postaviti. Iako katkad iskoči iz tijeka jednostavnosti, vizualna raskoš i glumačka snaga uvijek ga vrate u kolosijek.

7. Tajni agent Višežanrovska poslastica prekrasnoga kolorita za sve koji vole sljubljivanje krimića, trilera, obiteljskih drama i tragedija.

8. Sentimentalna vrijednost Možda će, kao i "Hamnet", s odmakom od nekoliko mjeseci biti bolji. Zasad je mlak, bljedunjav i precijenjen.

9. Grešnici Spoj vampira, bluesa, povijesne drame i crnačke kulture uvrnuta je kombinacija i jedna od neočekivanijih priča prošle godine.