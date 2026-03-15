Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
večernjakovi kritičari predviđaju

Tijesna utrka za Oscare: Trumpu i ekipi sigurno je muka što je Andersonov film pogodio 'u sridu'
Autori: Robert Bubalo, Jelena Ružić
15.03.2026.
u 11:44

Uzbudljiva i žanrovski raznolika godina vratila je stari sjaj Hollywoodu i donijela šaroliko društvo oscarovskih kandidata. Naši kritičari Jelena Ružić i Robert Bubalo predviđaju tko će noćas u napetoj utrci podići zlatne kipiće i donose svoje popise nominiranih za najbolji film od najboljih prema najgorim

Ove se godine Hollywood, kao rijetko kada u posljednjem desetljeću, pretvorio u veliku filmsku kladionicu za najbolji film. Priča se svodi na dva naslova, "Jednu bitku za drugom" Paula Thomasa Andersona i "Grešnike" Ryana Cooglera. Prvi je tijekom sezone pokupio niz priznanja kritičara i industrijskih cehova, pa se većina prognoza svodi na zaključak da je došlo vrijeme da Anderson i njegov film napokon dobiju Oscara. No u stopu ga prati ambiciozni žanrovski projekt "Grešnici", koji se u samome finišu utrke nametnuo kao vrlo ozbiljan konkurent.

Ako se poslušaju najugledniji prognostičari i kladionice, priča otprilike izgleda ovako: 51:49 u korist "Jedne bitke za drugom". Slična je situacija i u nekim drugim glavnim kategorijama – za najboljeg glumca, sporedne uloge pa čak i redatelja – jer ugledni Variety predviđa pobjedu "Grešnika" i Ryana Cooglera. Jedina kategorija u kojoj gotovo da nema dvojbe jest ona za najbolju glumicu. I u kategoriji stranog filma vodi se tijesna i neizvjesna borba koja se također svodi na dva naslova.

Vratimo se najprije još malo glavnoj kategoriji. Ovogodišnja nominirana desetorka pokazuje koliko se filmska industrija promijenila. Uz intimne autorske filmove poput "Sentimentalne vrijednosti" ili meditativnih "Snova na tračnicama", tu su i veliki produkcijski projekti poput trkaćeg spektakla "F1" ili nove interpretacije klasičnog "Frankensteina". U konkurenciji su i filmovi koji se poigravaju žanrovima i očekivanjima publike, poput neobične satire "Bugonia" ili atmosferičnog horora "Grešnici". Takav raspon govori i o trenutku u kojem se nalazi američka filmska industrija. Akademija posljednjih godina pokušava pomiriti dva svijeta – autorski film koji osvaja festivale i publiku koja traži spektakl i emociju. Rezultat je šarena nominacijska lista u kojoj svaki film ima svoju publiku, ali i svoje protivnike.

U kategoriji stranog filma ove godine ipak ostaje mali osjećaj praznine. Teško je ne žaliti što među nominiranima nema korejskog filma "Bez izbora", novog dragulja legendarnog Park Chan-wooka, koji je po mnogima bio jedan od umjetnički najzaokruženijih filmova godine. S druge strane, bilo bi iznimno važno kada bi Oscara osvojio "Glas Hind Rajab", film koji možda nije najbriljantniji u formalnom smislu, ali nosi snažnu humanističku poruku i podsjeća da kino katkad ima i moralnu odgovornost. Glumačke kategorije također su zanimljivo raspoređene: dok je utrka za najbolju mušku ulogu iznenađujuće neizvjesna i otvorena do samoga kraja, kategorija najbolje glumice djeluje gotovo predvidljivo, kao da su se karte podijelile mnogo prije završnice sezone nagrada. Upravo zato večer dodjele može donijeti barem jedno ili dva iznenađenja, a Oscari bez iznenađenja nikada nisu bili osobito zanimljivi.

Naravno, Oscari nikada nisu samo pitanje kvalitete. Povijest dodjele nagrada pokazuje da u igru često ulaze i drugi faktori: karijere koje čekaju priznanje, raspoloženje birača ili jednostavno trenutačni kulturni kontekst. Zato su prognoze uvijek pomalo nezahvalne, ali upravo u toj neizvjesnosti leži i čar večeri u kojoj Hollywood još jednom bira filmove koje će upisati u svoju povijest.

Izbor Roberta Bubala: 1. Jedna bitka za drugom

Veličanstvena politička satira, avantura i karakterološka studija, jedno od onih rijetkih djela koja su i zabavna i pametna. Trumpu, J. D. Vanceu i ekipi sigurno je muka od pomisli da će ovaj film pokupiti Oscare.

2. Marty Veličanstveni

Film čija energija i preciznost pretvaraju sportsku biografiju u gotovo hipnotičan portret opsesije. Ipak, ovo je prije svega glumački spektakl Timothéeja Chalameta.

3. Snovi na tračnicama

Tih, meditativan film koji sporo teče poput vlaka kroz američki pejzaž. Upravo u toj sporosti skriva se njegova snaga i melankolična priča o prolaznosti i čovjekovoj borbi s vremenom i tugom.

4. Tajni agent

Elegantno režiran špijunski film koji više duguje psihološkoj drami nego akcijskom spektaklu. Intrigantan, neobičan, drugačiji.

5. Sentimentalna vrijednost

Norveški film nosi diskretnu, gotovo bergmanovsku tugu. Nije spektakularan, ali ima onu tišinu koja ostaje s gledateljem dugo nakon završne scene.

6. Grešnici

Neobičan spoj bluesa, horora i američke povijesti. Prljava, znojna, hipnotična atmosfera je poput nastavka legende o Robertu Johnsonu koji je prodao dušu vragu zbog glazbe.

7. Bugonia

Ekscentrična, pomalo luda satira koja se igra s idejom paranoje i teorija zavjere. Film koji će neke oduševiti, a druge potpuno zbuniti.

8. F1

Spektakl brzine gledatelja doslovno uvlači u kokpit bolida. Možda nije dubok film, ali rijetko je koji akcijski spektakl tako uvjerljivo prenio osjećaj adrenalina.

9. Hamnet

Vizualno dojmljiv film gotovo svaku scenu pretvara u molbu za suze. Puno je više patetike nego stvarne emocije.

10. Frankenstein

Nova interpretacija klasične priče koja više govori o ljudskoj samoći nego o samom čudovištu. Vizualno raskošan i iznenađujuće nježan film.

Izbor Jelene Ružić: 1. Jedna bitka za drugom

Paul Thomas Anderson stvorio je nemilosrdan i nepredvidiv vrtlog politike, nasilja i osobne krivnje u kojemu svaka scena pojačava napetost, a sjajna gluma, precizna režija i rubni humor čine ga definitivno filmom broj jedan.

2. Bugonia

Prepoznatljivo uvrnut i sarkastičan Lanthimosov svijet u kojem Jesse Plemons i Emma Stone briljiraju u apsurdnim, istodobno smiješnim i nelagodnim situacijama koje propituju granice normalnog.

3. Snovi na tračnicama

Prekrasno urađena priča o tuzi i gubitku koja uz soundtrack Nicka Cavea postaje oblik meditacije.

4. Hamnet

S odmakom (od nekoliko mjeseci) ovaj film postaje sve bolji i sve mane koje su bile vidljive na početku s vremenom polako iščezavaju.

5. Marty Veličanstveni

Filmska ping-pong partija u kojoj nema predaha. Zanimljivo, dinamično i drukčije.

6. Frankenstein

Umjesto horora dobili smo introspektivnu tragediju što zna koja pitanja treba postaviti. Iako katkad iskoči iz tijeka jednostavnosti, vizualna raskoš i glumačka snaga uvijek ga vrate u kolosijek.

7. Tajni agent

Višežanrovska poslastica prekrasnoga kolorita za sve koji vole sljubljivanje krimića, trilera, obiteljskih drama i tragedija.

8. Sentimentalna vrijednost

Možda će, kao i "Hamnet", s odmakom od nekoliko mjeseci biti bolji. Zasad je mlak, bljedunjav i precijenjen.

9. Grešnici

Spoj vampira, bluesa, povijesne drame i crnačke kulture uvrnuta je kombinacija i jedna od neočekivanijih priča prošle godine.

10. F1

Još uvijek ne razumijem zašto je ovaj film na popisu nominiranih. Film je zabavan i više-manje tu priča staje.

Ključne riječi
oscar 2026 jelena ružić robert bubalo Oscari Oscar film

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
12:07 15.03.2026.

Jedna bitka nakon druge, tesko bezvezan film. Ako je on nominiran onda je jasno da prosle godine nije bilo kvalitetnih filmova.

ZO
Zonasumraka4
12:40 15.03.2026.

Svim wokerims: Podrška Trumpu, znamo da vam smeta

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
12:22 15.03.2026.

Jedna bitka za drugom je totalna bezvezarija. Počinje zbrčkano, stripovski i woke, da bi prema kraju išla u nekom potpuno sporom i Mad Max temu, smjeru.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

satirične nagrade

Ovo su najgori filmovi i glumci godine: Ice Cube i 'Snjeguljica' pomeli Zlatne maline

Dok se Hollywood priprema za dodjelu Oscara, filmski svijet tradicionalno je odao počast i onim najgorim ostvarenjima u protekloj godini. Na 46. dodjeli Zlatnih malina apsolutni pobjednik ili možda gubitnik, je znanstveno-fantastični promašaj "Rat svjetova", Disneyjev igrani remake "Snjeguljice" također pokupio nekoliko nimalo laskavih trofeja, a Scarlet Rose Stallone nastavila je tatinu tradiciju sa Zlatnom malinom za najgoru sporednu ulogu

Ovo je testament Clinta Eastwooda

Danas gledamo antivestern nagrađen s četiri Oscara koji je pokopao mit o Divljem zapadu. Ne propustite!

U ciklusu filmova nagrađenih Oscarom, HRT večeras prikazuje "Nepomirljive", film kojim je Clint Eastwood 1992. godine ispisao oporuku vesternu. Riječ je o mračnom, potresnom i briljantnom djelu koje je žanr koji ga je proslavio okrenulo naglavačke i razotkrilo njegovu brutalnu, nimalo romantičnu istinu. Ovdje nema herojskih dvoboja u podne, brzopoteznih revolveraša i jasne podjele na dobro i zlo. Eastwoodov svijet je siv, blatnjav i prožet moralnom dvoznačnošću

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!