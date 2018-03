Kralj brodogradilišta: Danko Končar nakon Brodotrogira kupio i 3. maj i Uljanik

Nadzorni odbor Uljanik Grupe odlučio je da kao strateškog partnera za dva brodogradilišta sjevernog Jadrana želi Danka Končara, odnosno njegovu kompaniju Kermas energija.

Tako je Končar postao kralj škverova pa u svojim rukama drži tri od pet velikih brodogradilišta koja i dalje posluju u Hrvatskoj. Kako se može doznati, u ponudi Kermas nije nudio novac, već je naglasio da prihvaća odluke Skupštine, što znači da je spreman na dokapitalizaciju društva. Nadzorni odbor nije objavio što su ponudili drugi pretendenti na Uljanik, već je tek objavljeno da su obvezujuća pisma namjere poslali i Asian bond Ventures iz Hong Konga te Grupa DIV vlasnika Brodosplita Tomislava Debeljaka.

Čak 4400 radnika

– S odabranim strateškim partnerom pristupit ćemo izradi i provedbi plana restrukturiranja, a nakon prihvaćanja plana novi će vlasnik ući i u vlasničku strukturu kroz dokapitalizaciju – piše u objašnjenju odluke koju je Uljanik priopćio na stranicama Zagrebačke burze. Drugim riječima, tek kada se prihvati plan restrukturiranja koji je jedan od uvjeta za jamstvo od 96 milijuna eura koje je odobrila Vlada, provest će se i dokapitalizacija tvrtke. Odlukom Skupštine planirana je dokapitalizacija od najmanje 180 milijuna kuna do 302,2 milijuna kuna. To znači da bi se temeljni kapital sa 100,69 milijuna kuna mogao povećati na najviše 402,91 milijun kuna. Povećanje temeljnog kapitala provelo bi se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 6 milijuna do najviše 10,07 milijuna novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 30 kuna. Provedbom te odluke Kermas energija doći će do većinskog paketa dionica, odnosno do udjela većeg od 75 posto, ako uloži više od 210 milijuna kuna. Uz najavu ambicije da sudjeluje u restrukturiranju Uljanik Grupe, Danko Končar objasnio je da s tri domaća brodogradilišta te još nekim jakim europskim brodogradilištima namjerava stvoriti čvrstu bazu za održivu brodogradnju. Uspio je u namjeri da kompaniju preuzme, ali s njom je dobio i 4400 radnika te milijarde kuna dugova, koje je do sada jamčila država. Nakon što je privatizirao Brodotrogir, kompanija je prepolovila broj zaposlenika i radi smanjenim kapacitetom pa nije nelogična skepsa sindikata prema Kermas energiji.

– Drago mi je da se brzo donijela odluka o odabiru strateškog partnera za Uljanik jer je to presudno za uspjeh u restrukturiranju. Ipak izražavam dio zabrinutosti odabirom strateškog vlasnika s obzirom na stanje u Brodotrogiru – kazao je Vedran Dragičević, predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske. Kompanija mora provesti restrukturiranje, a ono će zasigurno uključivati i pad broja radnika te usmjeravanje prema profitabilnijem sektoru brodogradnje u kojem je konkurentnost veća nego na brodovima na koje su se u domaćim brodogradilištima navikli, a koji se na međunarodnom tržištu cjenovno tuku s jeftinijim brodovima s kineskih ili južnokorejskih dokova.

Jamstveni fond uskoro

U svojem poslovanju škverovi će ponovno imati pomoć države. Iako je država do danas u pet brodogradilišta, od kojih su sada četiri privatna, a jedno ugašeno, dala 30,6 milijardi kuna subvencija, poticaja, sanacijskih troškova i jamstava koje je preuzela na sebe, potpredsjednica Vlade Martina Dalić najavila je da će se država opet angažirati i osnovati jamstveni fond. Samo za ilustraciju, dva brodogradilišta koja je Končar preuzeo dobila su od 1996. do 2017. gotovo 13 milijardi kuna donacija iz državne blagajne, a Uljanik grupa i dalje posluje u debelom minusu koji je lani iznosio gotovo 700 milijuna kuna. Jamstveni fond tražio je Tomislav Debeljak, ali i mnogi drugi europski brodograditelji kako bi mogli osigurati novac dok im naručitelj broda ne počne plaćati. Velika domaća brodogradilišta završila su programe restrukturiranja, a svjetsko tržište brodogradnje nalazi se u dobroj fazi, što znači da postoje prilike za daljnji razvoj domaće brodogradnje, zaključila je potpredsjednica Dalić pa je najavila da će država osigurati fond koji će financirati veliku i malu brodogradnju.

