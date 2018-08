Bivšoj direktorici nabave Konzuma nakon poroda dogodio se poslovni klik

Agrokor, velika, užurbana korporacija, s tisućama zaposlenih – punih dvanaest godina bilo je radno mjesto Zagrepčanke Maje Bogović. A u tom “mravinjaku” ona je u svojim rukama držala “konce” nabave u Konzumu. Bila je direktorica, vodila je tržište nabave za zemlje u regiji. Onda se u njezinoj glavi, pa ubrzo i karijeri, zbio veliki “klik”.

Spakirala je stvari i zaplovila vlastitim, potpuno drukčijim poduzetničkim vodama. Osnovala je tvrtku Danas radim, zaposlila petero radnika i u veljači pokrenula jedinstvenu internetsku stranicu danasradim.hr.

Platforma je to za pronalazak povremenih i privremenih poslova u Hrvatskoj, a među najaktivnijim su korisnicima – umirovljenici. Okidač za životnu prekretnicu toj 41-godišnjoj magistrici poslovne ekonomije bilo je, pak, rođenje četvrtog djeteta, kćerčice Marije.

– Radila sam u internacionalnim i domaćim kompanijama, poput talijanskog Ipercoopa, trgovačkog centra Mercatone i, posljednje, Konzuma. Kada sam otišla na rodiljski dopust, iskristalizirala se ideja oko pokretanja vlastitog posla, tako da se nisam ni vraćala u Agrokor – započinje Maja, koja je trenutačno i doktorandica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru poslovna ekonomija.

Velika životna promjena

Dok se doma brinula o svojoj djevojčici, Agrokor je upravo pogodila kriza, no nisu potresi u toj korporaciji, dodaje ona, razlog zašto je napustila dotadašnji posao. Tinjala je zamisao o novom pothvatu, ističe, i prije, čim je rodila.

– Rad u Konzumu zasigurno je jako utjecao na moj poslovni put jer angažman u tako velikoj kompaniji obogaćuje čovjeka znanjima i kompetencijama. Najvažnije što sam ponijela s tog radnog mjesta jesu procesno razmišljanje, profesionalnost pristupu samog poslovanja, način sagledavanja cjelokupnosti projekta i sve ostale upravljačke vještine koje se mogu steći operativnim poslovanjem u nekoj velikoj korporaciji – navodi ona.

Maji je danas ured u Zagreb Toweru. Okružena je s petero kolega, ali i nizom vanjskih suradnika. Kada se započinje vlastiti biznis, njezin je stav, važno je imati reda i konkretno radno vrijeme koje se posvećuje poslu. Nesumnjivo, golema joj je to promjena jer su velike i razlike u radu u koncernu i maloj tvrtki.

– Poduzetništvo pruža izvrsnu priliku da slijedite svoju ideju, strast i ostvarujete snove. To je ono što sam ja napravila. A s druge strane, rad u korporaciji ima pozitivnih strana – imate puno stručnog kadra oko sebe i ne morate biti stručnjak u svemu. Kada sam pokrenula vlastiti posao, vodila sam se sličnom situacijom pa sam za bilo koji segment za koji sam smatrala da nisam dovoljno stručna angažirala vanjske suradnike.

S te sam strane pokrila eventualne nedostatke rada u velikom sustavu bez obzira na veličinu tvrtke – otkriva nam Maja svoj recept. Surađuje, primjerice, i s kolegom, stručnjakom za marketing, s kojim je radila i u Agrokoru.

– U nizu projekata koje sam radila vidjela sam kako postoji potreba na tržištu za takvim alatom. Detaljno smo analizirali tržište, a pozitivne su informacije stizale i od stručnjaka za razvoj ljudskih resursa i iz poslovne okoline. Ideja se dulje razvijala, ali od projektnog nacrta do realizacije trebalo mi je šest mjeseci – kaže naša sugovornica.

Internetsku stranicu razvila joj je Plava tvornica, IT tvrtka iz Slavonije, s uredima u Osijeku i Virovitici. “Rodio” se, tako, www.danasradim.hr.

– To je portal koji nudi mogućnost izbora ako želite svoje vrijeme pretvoriti u vrijednost. Birate mjesto i vrijeme, posao ili radnika, ovisno jeste li radnik ili poslodavac, kao i koliko dugo želite raditi: nekoliko sati, nekoliko dana ili cijelu sezonu. Radi se o hrvatskom inovativnom internetskom portalu koji u stvarnom vremenu, brzo i jednostavno spaja ponudu i potražnju sezonskih, povremenih i dodatnih zaposlenja za zainteresirane radnike – prikazuje Maja.

Dodatno zaraditi tako mogu svi koji to žele, a usput će saznati i kako to izvesti te se informirati o zakonskoj regulativi ovisno o svojoj dobili ili statusu.

– Mogu raditi i učenici ili umirovljenici koji su zadovoljili zakonske kriterije. I jedni i drugi izuzetno su zainteresirani za takve pomoćne poslove. S druge strane, poslodavcima koji nemaju stalnu službu da ih u tome prati, nudimo informacije kako zaposliti svakog pojedinog radnika – objašnjava.

Stranica ima 15.000 korisnika, a taj broj raste iz dana u dan. Registriranih je poslodavaca na toj platformi, pak, oko 550. Izbrojili su više do 5000 prijava za poslove koji su bili oglašeni na portalu, i sve to u samo četiri mjeseca.

Njezino iskustvo otkriva i kako hrvatski umirovljenici ne sjede doma besposleni. Javljaju se za čišćenje ili branje plodova, a prava je navala bila na berbu jagoda. Posebice su aktivni slavonski umirovljenici.

– Posao im je i zabava, druženje, ali nažalost, nekima i potreba jer od svojih mirovina teško preživljavaju – rezimira Maja.

Jedino traže da im poslovi budu blizu doma. A jedan je to od željenih kriterija i učenicima ili studentima kako ne bi gubili puno vremena na putovanje. Važna im je i fleksibilnost radnog vremena. No, to ne znači da su komotni, već žele efikasno iskoristiti svoje vrijeme.

– Golem je interes maturanata koji žele odraditi sezonski posao i nešto zaraditi tijekom ljeta. To je odlično jer stječu prva radna iskustva, shvaćaju vrijednost novca i popunjavaju svoje vrijeme novim znanjima, kakva god ona bila.

Gužva na Majinoj stranici www.danasradim.hr nudi drukčiju sliku od one kakvu poslodavci često plasiraju u javnosti – bez obzira na velik broj nezaposlenih u Hrvatskoj, oni se često žale kako zapravo ne mogu pronaći radnike jer, primjerice, nitko ne želi brati jabuke. U čemu je, dakle, problem?

Potpuno novi bazen radnika

– Tržište je rada trenutačno vrlo zahtjevno, jako je velika potražnja za djelatnicima. No, ono što mi nudimo kao drugačiji pristup ciljane su skupine kojima trenutačno posao nije primaran fokus. Dakle, radi se o učenicima, studentima, umirovljenicima, to je potpuno nov bazen radnika na tržištu rada, a to vide i poslodavci – kaže.

Najviše ih želi deklarirati robu, pakirati ili dizati slušalicu u “call centru”. Najtraženiji su, pak, pomoćni radnici u kuhinji, konobari, perači brodova i berači plodova na poljima ili u voćnjacima.

– Ima umirovljenika koji, dok su na moru na ljetovanju, žele čistiti apartmane i tako otplatiti ljetovanje. Prilično je to popularno i kod učenika i studenata, ljetuju kod djedova ili baka na obali i žele si zaraditi džeparac. Ili si pokriju trošak ljetovanja i još zarade nešto novca za trošenje.

Uvozom radne snage novac odlazi van, a ako naš umirovljenik ili student ili bilo koji radnik dodatno zaradi, sav novac ostaje kod nas i dobro je to za cijelo gospodarstvo – analizira Maja Bogović.

Poslodavcima je, pak, važno da se mogu fokusirati na “core business” i da mu on ne ovisi o pomoćnim poslovima. Kraš ili Saponia, kaže, mogu proizvesti vrhunski proizvod, trgovački lanac može imati najljepšu trgovinu na svijetu, ali sve to nema smisla ako ga nema tko staviti na police.

U novoj se “koži”, kaže, osjeća dobro, iza nje je lijep, kreativan i pozitivan period pokretanja nove karijere. Jako puno je posla odrađeno, ali ga je jako puno još ispred nje i njezine ekipe. No, sve to ne znači da će, upita li ju se može li se ponovno zamisliti u velikoj kompaniji, odgovoriti negativno.

– Rad u korporaciji uvijek je izazov za svakog profesionalca, i ja nikada ne zatvaram vrata. Nikada ne bih rekla da se neću vratiti na bilo koji posao jer, ukaže li prilika za izazov, za nove pothvate, zašto ju ne prihvatiti? – razmišlja ona.

Majka je četvero djece – Ani je 16, Luciji 14, Marku 9, a malenoj Mariji godina i pol. Je li više vremena za njih imala dok je radila za druge ili sada, kada radi za sebe?

– Otprilike mi je isto, samo što sad fleksibilnije upravljam svojim vremenom. Radim možda čak i više, ali ipak sama sebi određujem kada ću što napraviti. Bude mi raspoređen dan – smješka se ona.

Ipak, žene s dvoje ili više djece, uspješne u karijeri i na visokim pozicijama, u našoj su zemlji, nažalost, još uvijek rijetkost. No, dobrom organizacijom, poručuje Maja, sve se može odraditi bez problema.

– Konkretno radno vrijeme volim poštovati, kao što sam ga imala i na prethodnim poslovima. Tako se organiziram unutar obiteljskih obveza. Posao uistinu pokušavam ostaviti u uredu, iako često, u ovoj razvojnoj fazi, znam i navečer odgovoriti na upite – objašnjava.

I suprug joj je ekonomist, angažiran na sličnim projektima, pa joj je velika podrška.

– Svatko se treba odvažiti i pokušati, ako ima dobru poduzetničku ideju i dovoljno znanja, a onda je, na kraju krajeva, sve velik trud i rad. Ništa ne dolazi preko noći, potrebni su dobra priprema i kontinuirano poboljšavanje – zaključuje.

