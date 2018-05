'Moji prijatelji zainteresirani su i za kupnju Konzuma'

Na Mediteranu i Egejskom moru ‘rani booking’ ide dobro

Turizam je važan dio vašeg portfelja u Turskoj, vlasnici ste hotela Ritz-Carlton u Istanbulu. Ove godine predviđa se najbolja turistička sezona od 2011., no eskalacija rata u Siriji čini se vrlo vjerojatnom.

Da, to nas je zaista pogodilo, ali počeli smo se oporavljati. Na Mediteranu i Egejskom moru brojke za rani booking vrlo su dobre. Očekujemo da će ova godina biti bolja nego prethodne. Turizam u Istanbulu nešto je drukčiji i trebat će neko vrijeme da se oporavi. Pomaže i to što se naši odnosi s Rusijom i drugim zemljama poboljšavaju. Cijene su još ispod razine iz 2011., no očekujemo povećanje prihoda od turizma.