BAT-ove nove cigarete ne gore, ne dime i nemaju pepela

Sve restriktivnije politike glede pušenja, trošarina i javnog zdravlja, a s druge strane i sve osvješteniji i izbirljiviji potrošači, duhansku industriju tjeraju na tehnološku revoluciju i inovacije kakvih u toj branši nije bilo više od stoljeća. “Quit or die” (odustani ili umri), poruka je koju je posljednjeg desetljeća, prema podacima SZO-a, shvatilo svega 2% pušača i ostavilo se pušenja, a kako ostali, premda svjesniji rizika, i dalje robuju navikama, duhanci se okreću novoj strategiji – proizvodima nove generacije (NGP) manje štetnosti – u koje ulažu milijarde dolara.

British American Tobacco (BAT), u čijem je portfelju i naš TDR, ovih je dana tako predstavio “glo”, kojega razvija svom istraživačkom centru u Southamptonu u Velikoj Britaniji, a Hrvatska će, kako ističu, biti jedna od prvih zemalja EU u kojoj će prodaja tog proizvoda krenuti do kraja godine.

Para umjesto toksičnog dima

Riječ je o tehnološki inovativnom uređaju s punjivom baterijom koji grije duhan na najviše 240°C, pri čemu on i dalje sadrži nikotin, ali ne gori, ne dimi i nema pepela. Zagrijavanjem nastaje tek para obogaćena aromom duhana. Stoga se drži kako bi takvi proizvodi nove generacije mogli emitirati znatno manje štetnih tvari od klasičnih duhanskih proizvoda i biti manje rizični za pušača i okolinu, čime bi se i nacionalnim javno-zdravstvenim sustavima donijele znatne uštede.

U posljednjih šest godina BAT je u razvoj NGP-a uložio više od 2,5 milijarde američkih dolara, a u Southaptonu, gdje je zaposleno više od 300 vrhunskih znanstvenika, kontinuirano se provode istraživanja koja su u posljednje tri godine rezultirala s više od 109 znanstvenih članaka i više od 3300 prijavljenih patenata, od kojih je 1600 odobreno. Inovacija glo trenutačno je dostupna na tržištima Japana, Švicarske, Južne Koreje, Kanade, Italije i Rumunjske. No ohrabreni reakcijama na tim tržištima te predviđanjima kako će se do 2020. najmanje 100 milijuna pušača okrenuti NGP-u (isparivačima i grijanim duhanskim proizvodima), u BAT-u u narednih godinu dana planiraju utrostručiti broj tržišta.

Manje kemikalija i u mokraći

Dr. James Murphy, voditelj procjene smanjenja rizika u BAT-u, kaže kako je posljednje kliničko istraživanje koje su njihovi znanstvenici proveli u Japanu pokazalo da para iz glo-a ima 90-95% manje štetnih tvari nego dim klasičnih cigareta.

– Ispitivanje, koje je obuhvatilo 180 pušača sa ‘stažem’ od najmanje tri godine, pokazalo je da manje razine štetnih tvari u pari koju stvara glo dovode do smanjenja izloženosti pušača koji su s klasičnih cigareta prešli na glo – priča on. Primjerice, koncentracija određenih kemikalija u mokraći pušača koji su se prebacili na glo u nekim je slučajevima bila jednaka kao kod onih koji su prestali pušiti, a iako je kod svih ispitanika evidentiran stres na pušenje, kod uporabe NGP-a on je sličan kao kod udisanja običnog zraka.

– Ti su rezultati vrlo ohrabrujući – objašnjava Murphy, ističući kako će sljedeći korak biti mjerenja markera biološkog učinka, poput razine kolesterola ili brzine otkucaja srca, kako bi se provjerilo ima li smanjena izloženost toksinima i manje štetan učinak na zdravlje pušača koji cigarete potpuno zamijene glo-om.

– Nećemo reći da je naš proizvod potpuno siguran, ali je sigurno poželjniji od klasičnih cigareta. Neki ljudi jednostavno ne žele odustati od pušenja, a na nama je da im ponudimo manje rizične proizvode i na tržištu ponudimo najbolju tehnologiju, najbolji proizvod i budemo prvi u toj kategoriji – kaže Simon Cleverly, čelnik korporativnih poslova BAT-a.

Proizvodi nove generacije danas nose tek 5% prihoda BAT-a. U ovoj će godini, očekuje se, generirati oko 1 milijarde dolara, do 2022. oko 5 milijardi, a 2030. i 30%. No kako su na različitim tržištima različito prihvaćeni – Kanada je, primjerice, prije dva mjeseca zabranila e-cigarete, čime je u probleme došlo do 200.000 tamošnjih pušača i 2000 shopova – teško je išta tvrditi sa sigurnošću. Osim da će i 2050., prema procjenama SZO-a, poroku pušenja i dalje robovati najmanje milijarda odraslih pušača.

