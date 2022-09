Američki startup Robin preuzima hrvatski Flow and Form u velikoj ekspanziji na europsko tržište

Američka tvrtka koja se bavi razvojem platforme za hibridni način rada preuzima hrvatsku softversku tvrtku Flow and Form. Zajednički cilj akvizicije je definirati kako izgleda budućnost rada i izgraditi najbolju svjetsku platformu za hibridni rad – Robin.

Flow and Form, s uredom u Zagrebu, započeo je s radom 2017. godine te se kroz nekoliko godina pokazao kao jedna od vodećih agencija s dokazanim rezultatima u pružanju visokokvalitetnih digitalnih rješenja za optimizaciju životnog i radnog prostora. Najvažnija misija tvrtke od samog početka bila je učiniti svaki prostor boljim mjestom za život i za rad. Istovremeno CEO Flow and Forma Marko Pavlović naglašava: “U partneru smo tražili nekoga kome su bitniji ljudi nego sami uredi – nekoga tko želi svojim korisnicima i zaposlenicima olakšati iskustvo rada. I to smo pronašli u Robinu.”

Činjenicu da je Flow and Form jedna od vodećih tvrtki u industriji tehnologije nekretnina dokazuje stvaranje više od milijardu dolara tržišne vrijednosti kroz plasiranje uspješnih proizvoda za klijente. Tvrtka je uvrštena u listu 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija Srednje i Centralne Europe prema Deloitteovom popisu 2021. godine.

Zašto Robin preuzima Flow and Form?

Od 2014. godine Robin omogućuje tvrtkama različitih veličina da obavljaju svoj posao najbolje što mogu izgradnjom tehnoloških rješenja koja potiču bolje iskustvo zaposlenika na radnom mjestu. Platforma omogućuje zaposlenicima da imaju izbor kako i otkud će raditi pomoću real-time mapa ureda i rezerviranja soba, stolova i opreme, dok istovremeno pomaže poslodavcima da prate iskorištenost uredskog prostora, statistiku rezerviranja stolova i još mnogo toga.

“Za stvaranje svijeta u kojem radna mjesta bolje funkcioniraju potreban je timski rad”, kaže CEO Flow and Forma Marko Pavlović. “Udruživanjem snaga s Robinom — timom koji dijeli naše ciljeve i vrijednosti — osigurat ćemo bržu prilagodbu promjenama, držati korak sa sve većom potražnjom za hibridnim načinom rada i razvijati rješenja koja pomažu liderima u svojim industrijama, čineći njihove urede mjestima u kojima njihovi zaposlenici žele raditi.”

Robin je u srpnju prikupio novu rundu ulaganja (Series C) od 30 milijuna dolara koja im omogućuje međunarodnu ekspanziju, povećanje broja zaposlenih i produbljivanje strateških partnerstva. Zahvaljujući suradnji s Flow and Formom, Robin ulazi ne samo u Hrvatsku nego i u cijelu Europu udružujući snage s timom koji je godinama gradio rješenja za optimizaciju radnog prostora, sa zajedničkim ciljem da Robin postane još bolji. To se ne može ostvariti bez produktih timova i stručnjaka iz Hrvatske i regije koji u potpunosti preuzimaju odgovornost i stoje iza svojih uloga, te donose vlastite odluke i samostalno oblikuju budućnost rada.

Što ova akvizicija znači za Hrvatsku?

Ovo je velika vijest za hrvatsko gospodarstvo jer ćemo sada sudjelovati u brzom rastu vrhunske SaaS (engl. Software as a Service) tvrtke, u potpuno novoj industriji na ovom tržištu — tehnologiji za optimizaciju radnog prostora (engl. workspace technology). Naša će regija sudjelovati u izgradnji budućnosti rada, gdje su ljudi na prvom mjestu.

Klijenti Robina diljem svijeta, posebice u Europi, sada će imati podršku naših timova u Hrvatskoj, što omogućuje Robinu da ponudi još bolje iskustvo korištenja svog proizvoda i izgradi inovativna rješenja za svoje korisnike. “Od početka smo bili impresionirani količinom kvalitetnih talenata i tehničkim sposobnostima tima u Hrvatskoj'', kaže CEO Robina Micah Remley. “Kroz akviziciju vidimo priliku ne samo za razvojem proizvoda s iskusnim timovima u Zagrebu, nego i za podupiranjem naše europske i globalne ekspanzije iz našeg zagrebačkog ureda.”

Trenutno u Hrvatskoj integriramo više produktnih timova koji će raditi na razvoju Robinovih proizvoda, no plan nam je u idućih godinu dana povećati broj zaposlenika i otvoriti nove odjele. To znači otvaranje brojnih radnih mjesta, od inženjerskih pozicija, prodaje i marketinga do menadžerskih pozicija.

Vrhunske ocjene na platformama za ocjenjivanje poslodavaca poput Glassdoora pozicioniraju Robin među najbolje tvrtke za rad. Zajedno s Flow and Formom, koji je već među najboljim poslodavcima u Hrvatskoj u svojoj kategoriji, Robin će vrhunskim talentima ponuditi jedno od najboljih radnih mjesta u regiji s izvrsnim uvjetima.

Tvrtka Robin ima sjedište u Bostonu i trenutno broji preko 200 zaposlenika koji pomažu u ostvarivanju hibridnog rada tisućama timova rasprostranjenih u 80 zemalja i šest kontinenata, uključujući Toyotu, Mailchimp, Fender i Peloton.

VIDEO: Stručnjaci objasnili: 'Kad su u struji ovi uređaji najviše troše, čak i ako nisu upaljeni'