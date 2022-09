Restoran iz Opatije našao se velikim plakatima u Beogradu, vlasnik objasnio zašto

Jedan opatijski restoran odlučio se ove godine reklamirati izvan Hrvatske te direktno pristupiti gostima koji još niti nisu došli na odmor u Lijepu Našu. Tijekom ljetnih mjeseci restoran Molo tako je u Beogradu proveo uspješnu marketinšku kampanju. Na više lokacija u glavnom gradu Srbije postavili su velike plakate s porukom "Molo nam za sriću triba".

Vlasnik ovog opatijskog restorana Roni Voskion, na takav se potez odlučio zato što je emitivno tržište Srbije itekako bitno za Opatiju, a i čitavu kvarnersku regiju, rekao je za Novi List. Tvrdi da gosti, posebno iz Beograda, rado dolaze na ovo područje na odmor, a Opatija im je i lako dostupna. Posjetiteljima iz Beograda do Opatije je "sve ravno", kažu u šali njegovi gosti. Naime, treba im tek 4,5 do 5 sati vožnje do ovog turističkog odredišta, a za aviogoste postoje i direktne linije Air Srbije.

Voskion kaže kako su Srbi česti gosti u Opatiji, traže kvalitetu koju smatra da im može ponuditi, a važni su i jer nisu vezani samo za ljetne mjesece. I izvan špice sezone, srpski gosti dolaze na vikende ili manje odmore, "tim više što smo im poznati kao gastrodestinacija" zaključuje on. Naglašava da su gosti iz Srbije dobri potrošači, a na kampanju s plakatima odlučio se kada je primijetio znatan rast broja dolazaka gostiju iz te susjedne zemlje.

