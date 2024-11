Znate li zašto su gume na našim automobilima crne boje? Zapravo bi trebale biti bijele

Jeste li se ikada zapitali zašto su gume na automobilima, motorima i kamionima koje vozimo uglavnom crne boje? Automobili koje viđamo na cestama sve su, čini se, neobičnijih boja, ali boje guma uglavnom su tijekom godina ostale konstanta, a postoji i razlog za to.

Odgovor na to pitanje leži zapravo u proizvodnji, piše Fenix Magazin, odnosno u čađi koja je sastavni dio guma. Gume su inače izrađene od gume, bijelog mliječnog soka biljaka kaučuka, no s obzirom na to da je ona sama po sebi ljepljiva i mekana, tvari poput tekstila i ulja dodaju se kako bi se postigao konačni rezultat. Uz to, sastavni dio je i čađa koja se stavlja kako bi guma bila otporna na abraziju.

Inače, od izrade prvih guma još 1839. godine prakticirale su se i bijele gume, no i takvi automobili uglavnom su imali crni gazni sloj. One pak nisu toliko zaživjele baš zato što bi one izgledale uprljano, a samim time i neprivlačno. Danas neki stavljaju gume u boji te je ona zapravo moguća, ali nikada nije pretjerano zaživjela.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTO Ovo su najviši gradovi u Hrvatskoj, jedan ima kotu višu i od zagrebačke Medvednice