FOTO Od vaza i svijeća za groblje do uskršnjih dekoracija: Ove se stvari u Actionu prodaju za euro i manje
'Ubojica cijena', kako je prozvan nizozemski diskontni lanac Action, stigao je u Hrvatsku. Danas je otvorio svoju prvu trgovinu i to u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop. Hrvatska je time postala 15. zemlja u kojoj Action posluje, a čak dvije trećine od 6000 artikala koje prodaju košta manje od 2 eura.
Hajir Hajji, glavna izvršna direktorica Actiona, kazala je kako već nekoliko godina planiraju dolazak u Hrvatsku no trebali su posložiti lanac nabave. Uskoro otvaraju i trgovinu u Ivancu, a ulaze i na slovensko tržište.
Tvrtka je tijekom 2025. godine otvorila više od 4500 novih radnih mjesta i neprekidno ulaže u razvoj zaposlenika kroz edukacije i mogućnosti napredovanja. Prošle je godine više od 3700 zaposlenika unaprijeđeno na radna mjesta s većom razinom odgovornosti.
Svi privatni i "white label" proizvodi Actiona koriste 100% certificirani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Također, palmino ulje u Actionovim vlastitim prehrambenim proizvodima i svijećama 100% je certificirano kao održivo.