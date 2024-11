Otpalo lišće može vam oštetiti automobil: Stručnjak savjetuje kako ga zaštititi

S obzirom na ove nešto modernice smjernice, ove godine biste možda mogli ostaviti dio lišća na svom parkingu ili ispred kuće. No, ostavljanje lišća na automobilu moglo bi ozbiljno oštetiti vozilo na više načina, piše Real Simple. Stručnjaci objašnjavaju zašto je važno ukloniti lišće s automobila i kako sigurno ukloniti ostatke bez izazivanja dodatne štete.

Kada lišće postane mokro i počne se razgrađivati, gljivice, sokovi stabala i drugi kiseli nusproizvodi mogu oštetiti površinu vašeg automobila, ponekad trajno. Osim očitih mrlja, ti spojevi mogu prodrijeti duboko, što dovodi do ljuštenja boje, kaže James Naylor, savjetnik za projekte u tvrtki Eastwood Automotive. Nažalost, šteta se može brzo nagomilati. Nakon što je taj sloj oštećen i boja se počne ljuštiti, hrđa može početi nagrizati automobil. Svaka metalna površina izložena zraku također je u opasnosti. “Lišće zaglavljeno u pukotinama, kao što su područja ispod haube ili oko krova, može zadržati vlagu uz metalne površine, što pogoduje stvaranju hrđe,“ objašnjava Naylor.

Međutim, nije samo lišće potencijalna opasnost. Grane i peteljke lišća su abrazivne i mogu ogrebati bilo koju površinu automobila, od stakla do plastičnih branika. Naylor kaže da su ogrebotine posebno česte kada se lišće uklanja bez opreza. Pazite da prilikom čišćenja ne ogrebete automobil grabljama ili nekim drugim alatom. Još je gore kad lišće začepi važne dijelove, što može dovesti do kvarova ili curenja. Primjerice, lišće i ostaci često zapnu oko brisača. Naylor ističe da mokro lišće može prodrijeti i u otvore za ventilaciju ili oko brtvi krova. Što dulje lišće ostaje na mjestu, to dublje može prodrijeti i teže ga je ukloniti.

Naylor savjetuje da lišće uklonite rukom ili nježnim puhačem za lišće te razmislite o korištenju višeslojnog pokrivača za automobil ako često parkirate ispod drveća. Ako je moguće, izbjegavajte parkiranje ispod drveća. Ako uklanjate lišće ručno, koristite vrtne rukavice. Ne zaboravite podići haubu i ukloniti sve ostatke koji se nakupljaju na dnu vjetrobranskog stakla. Kako se temperatura spušta, bit će sve teže redovito uklanjati ostatke, ali brzi posjet autopraonici može pomoći u održavanju automobila u najboljem stanju. Ako je u vašem području još uvijek toplo, povremeno operite automobil kod kuće između čišćenja lišća kako biste uklonili nakupljenu prašinu ili prljavštinu. “Dobar sloj voska stvara barijeru koja pomaže spriječiti prodiranje soka i kiselina iz lišća u prozirni sloj,“ kaže Naylor te predlaže nanošenje sloja voska jednom po sezoni ili četiri puta godišnje.

