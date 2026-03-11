Planirate izlet u nacionalni park? Požurite, jer cijene ulaznica uskoro skaču u nebo. Popisali smo koliko ćete morati izdvojiti

Dolazak proljeća ne budi samo prirodu, već i želju za izletima i povratkom u netaknute krajolike kojima Hrvatska toliko obiluje. Naši nacionalni parkovi i parkovi prirode, istinski dragulji prirodne baštine, pripremaju se za novu sezonu, no prije dolaska većih gužvi i osjetno viših cijena, mjesec ožujak nameće se kao jedinstvena prilika. Riječ je o posljednjem pozivu svim zaljubljenicima u prirodu da dožive čari buđenja parkova po iznimno povoljnim cijenama, jer prijelaz sa zimskog na proljetni režim rada sa sobom donosi i drastičan skok troška ulaska za većinu zaštićenih područja.

Najdramatičniji porast cijena osjetit će oni koji posjet najpoznatijim hrvatskim prirodnim atrakcijama odgode za razdoblje nakon ožujka. Posjet veličanstvenom Nacionalnom parku Plitvička jezera odraslu će osobu do kraja ožujka stajati 10 eura, no već od prvog travnja ta cijena skače na 23 eura. Za one koji planiraju ljetni izlet, vrijedi znati da će ulaznica u špici sezone, od lipnja do rujna, koštati čak 40 eura. Sličan scenarij čeka i posjetitelje Nacionalnog parka Krka, gdje trenutna zimska cijena za sve kopnene lokalitete iznosi skromnih 7 eura za odrasle. Međutim, s dolaskom travnja cijena skače na 20 eura, da bi u srcu ljeta dosegla istih 40 eura kao i na Plitvicama. To znači da posjet u ožujku može biti i do četiri, pa i više puta jeftiniji nego za vrijeme ljetnih praznika, što je osjetna ušteda kako za pojedince, tako i za obitelji.

Trend poskupljenja s približavanjem toplijeg vremena nije ograničen samo na Plitvice i Krku. Nacionalni park Brijuni tako do 20. ožujka nudi posebnu promotivnu akciju, gdje ulaznica za odrasle stoji 17 eura i uključuje vodiča te vožnju vlakićem, što je znatno povoljnije od redovnih sezonskih cijena koje će uslijediti. Primjerice, izlet uz aplikaciju od prvog travnja koštat će 30 eura, a tijekom ljeta i 40 eura. S druge strane, Nacionalni park Mljet svoju će cijenu od 20 eura za odrasle zadržati sve do kraja svibnja, nakon čega od prvog lipnja raste na 25 eura. Za ljubitelje planina i pješačenja, Nacionalni park Paklenica također nudi niže cijene u predsezoni; ulaznica za odrasle u ožujku i travnju iznosi 6 eura, da bi od prvog svibnja porasla na 10 eura, što je i dalje pristupačna cijena za doživljaj koji pruža.

Dok jedni parkovi drastično mijenjaju svoje cjenike, drugi imaju nešto drukčiji raspored ili stabilnije cijene. Primjerice, Nacionalni park Risnjak svoju cijenu od 8 eura drži sve do kraja lipnja, a poskupljenje na 11 eura događa se tek u srpnju i kolovozu. Parkovi prirode, s druge strane, često su cjenovno pristupačnija opcija tijekom cijele godine. Popularni Park prirode Biokovo sa Skywalkom trenutno je zatvoren za posjetitelje, no svoja vrata otvara prvog travnja, kada će cijena ulaznice iznositi 10 eura, dok će ljeti biti 15 eura. Park prirode Kopački rit nudi osnovni ulaz za svega 3 eura tijekom cijele godine, uz nadoplate za posebne programe poput plovidbe brodom, dok ulaznica za Park prirode Vransko jezero stoji konstantna 4 eura. To pokazuje da je uz malo planiranja moguće pronaći idealno odredište za svačiji džep.

Za posjet bez stresa i nepotrebnih troškova, ključna je dobra priprema. Najvažniji datum koji valja zapamtiti jest prvi travnja, kada većina parkova prelazi na više, predsezonske cijene. Svakako se preporučuje kupnja ulaznica unaprijed putem službenih internetskih trgovina parkova. Osim što time osiguravate svoj ulazak, budući da je broj ulaznica po satu često ograničen, pogotovo za Plitvička jezera, online kupnja može donijeti i uštede. NP Paklenica, primjerice, nudi pet posto popusta na ulaznice kupljene putem interneta. Ključno je provjeriti i radno vrijeme parkova koje se također mijenja s dolaskom proljeća te se informirati o vremenskim prilikama, koje znaju biti vrlo promjenjive, osobito u planinskim parkovima.

Izlet u nacionalni park idealan je izbor za obiteljsko druženje, a parkovi često imaju i posebne pogodnosti za najmlađe. U većini parkova, poput Plitvica, Krke ili Risnjaka, ulaz za djecu do sedam godina besplatan je tijekom cijele godine. Za djecu školske dobi, od sedam do 18 godina, također su osigurani značajni popusti. Studenti i osobe s invaliditetom također mogu ostvariti pravo na nižu cijenu ulaznice, no obavezno je predočenje važeće iskaznice ili dokumenta na ulazu. Ove pogodnosti čine posjet prirodnim bogatstvima pristupačnijim, no važno je unaprijed se dobro informirati o uvjetima za ostvarivanje popusta za svaki pojedini park.

Posjet nacionalnim parkovima u rano proljeće nudi dvostruku korist: ne samo da ćete uštedjeti pozamašan iznos, već ćete izbjeći i goleme ljetne gužve te doživjeti prirodu u punom sjaju njezina buđenja. Slapovi su tada najizdašniji, šume se zelene, a staze su znatno mirnije, što pruža autentičniji i spokojniji doživljaj. Stoga, ako ste u prilici, iskoristite posljednje tjedne ožujka za nezaboravan izlet koji će biti blagotvoran i za dušu i za novčanik