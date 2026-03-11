Jedna od najgorih navika koju trebate izbaciti: Evo zašto nikada ne biste trebali spavati s mobitelom pored glave

Mnogima je mobilni telefon posljednje što pogledaju prije spavanja i prvo za čime posegnu čim se probude. U doba stalne povezanosti uređaji su postali neizostavan dio svakodnevice, pa ih mnogi drže uz sebe i tijekom noći. Iako spavanje pokraj telefona samo po sebi ne uzrokuje ozbiljne bolesti, stručnjaci upozoravaju da takva navika može znatno narušiti kvalitetu sna.

Jedna od najčešćih briga povezana je sa zračenjem mobilnih telefona. Oni emitiraju radiofrekventne valove koji spadaju u neionizirajuće zračenje, što znači da nemaju dovoljno energije da oštete DNK poput rendgenskih zraka, piše Blic. Prema dostupnim istraživanjima i stavovima velikih zdravstvenih institucija, nema dokaza da spavanje pokraj telefona povećava rizik od raka. Drugim riječima, strah da telefon „šteti mozgu“ tijekom spavanja nema znanstvenu potvrdu.

Ipak, problem može nastati zbog svjetlosti ekrana, osobito tzv. plavog svjetla. Ono može smanjiti lučenje melatonina - hormona koji regulira ciklus spavanja. Kada prije odlaska u krevet gledate videozapise ili pregledavate društvene mreže, mozak dobiva signal da je još uvijek dan. Zbog toga se organizam teže opušta, uspavljivanje traje dulje, a san može biti plići i manje kvalitetan.

Telefon može ometati san i nakon što zaspite. Obavijesti, vibracije ili svjetlost zaslona mogu vas probuditi tijekom noći, a takva prekidanja često rezultiraju umorom već sljedećeg jutra. Dugoročno, loša kvaliteta sna može povećati rizik od zdravstvenih problema poput povišenog krvnog tlaka, pretilosti, dijabetesa ili poteškoća s koncentracijom.

Tu je i psihološki aspekt. Kada je telefon odmah uz jastuk, mnogi imaju osjećaj da moraju stalno biti dostupni - za posao, poruke ili društvene mreže. Zbog toga mozak ostaje u stanju blage pripravnosti, što otežava potpuno opuštanje. Mnogi priznaju da, čim se probude tijekom noći, instinktivno posegnu za telefonom kako bi provjerili obavijesti.

Stručnjaci zato savjetuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći. Telefon bi, ako je moguće, trebalo držati barem metar dalje od kreveta, a još je bolje rješenje da tijekom noći uopće ne bude u spavaćoj sobi. Također se preporučuje izbjegavati ekrane barem sat vremena prije odlaska na spavanje. Umjesto toga, vrijeme prije spavanja može se iskoristiti za čitanje, slušanje lagane glazbe, istezanje ili opuštanje uz toplu kupku. Ako vam je telefon potreban samo kao alarm, dobra alternativa može biti klasična budilica.