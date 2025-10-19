Zbogom starim vozačkim dozvolama! Uvode se nova europska pravila koja će sve promijeniti

Za nekoliko godina u cijeloj Europskoj uniji više nećemo imati klasične vozačke dozvole – zamijenit će ih digitalne, a uz njih stižu i brojne druge promjene. Kako piše Dnevnik.hr, nova europska direktiva predviđa da se vozačke dozvole pohranjuju u digitalnom obliku, što će, prema riječima ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, zahtijevati nekoliko godina prilagodbe. "Što se tiče digitalnih rješenja izdavanja digitalnih vozačkih dozvola, to je dio ove direktive, međutim, bit će potrebno jedno vrijeme za implementaciju, oko četiri godine“, kazao je Božinović.

Promjene donose i brojne novosti: snižava se dobna granica za vozače kamiona s 21 na 18 godina, za vozače autobusa s 24 na 21 godinu, a uvode se i obavezni liječnički pregledi vida i kardiovaskularnog sustava. Mladi vozači mogli bi polagati već sa 17 godina, ali bi dvije godine smjeli voziti samo uz nadzor iskusnog vozača. Kako je za Dnevnik.hr pojasnio prometni stručnjak Rajko Horvat, novost je i to što će prometni prekršaji važiti u svim državama EU-a. „Ako vozač počini prekršaj u bilo kojoj državi Unije, kazna se prenosi i u njegovu matičnu zemlju“, kazao je Horvat, dodavši da će digitalne dozvole biti gotovo nemoguće krivotvoriti. Direktiva još mora proći Vijeće i Europski parlament, a nakon toga članice će imati četiri godine da nova pravila uvedu u svoje zakonodavstvo.