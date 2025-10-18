Bizarna ideja u Zagrebu: Vlasnici četiri garaže traže da im zgrada plati punjače za aute

Jedna objava na Redditu iz Zagreba pokrenula je žustru raspravu o granicama zajedništva i trošenja novca iz pričuve. Stanar jedne zgrade potražio je savjet jer vlasnici četiriju garaža, koje su privatno vlasništvo, očekuju da im svi stanari financiraju nove električne instalacije i punionice za električne automobile. Reakcija zajednice bila je jednoglasna i oštra. Autor objave pojasnio je situaciju: u zgradi se nalaze četiri garaže koje su u privatnom vlasništvu i imaju zasebne ulaze s ceste, bez ikakve povezanosti sa zajedničkim prostorijama zgrade. Unatoč tome, njihovi vlasnici sada zahtijevaju da se novcem iz pričuve financiraju nove utičnice, prekidači i infrastruktura za punjenje električnih vozila, što bi značilo da bi trošak njihove potrošnje pao na leđa svih stanara.





"Gledaju li se garaže sad kao stanovi, jer ipak svaki stan ima svoje brojilo i nema smisla da garaže troše zajedničku struju jer nisu zajednički dio zgrade", pitao se autor, a lavina komentara potvrdila je njegove sumnje. Korisnici Reddita nisu imali razumijevanja za zahtjev vlasnika garaža. "Otkantaj to, nema šanse da pune aute na struju koja nije njihova privatna", glasio je najpopularniji komentar, sažimajući mišljenje većine. Drugi su se nadovezali s logičnim pitanjem: "Jel to znači da ostatak zgrade smije koristiti te garaže?".Mnogi su istaknuli da je pričuva namijenjena održavanju zajedničkih dijelova zgrade, a ne financiranju privatnih potreba pojedinaca. "Genijalce koji smatraju da je pričuva vreća bez dna i da se njihove potrebe mogu kačiti na zajedničko treba odjebati u startu", bio je jedan od direktnijih komentara.



Rasprava se brzo proširila i na sigurnosne i pravne aspekte. Jedan je korisnik citirao stav MUP-a, prema kojem se infrastruktura za punjenje električnih vozila ne može postavljati bez detaljne analize postojećih instalacija, dozvole upravitelja zgrade i potencijalne izmjene uporabne dozvole, upozoravajući na rizik od požara ako se instalacije izvode nestručno.Iako je osuda prvotne ideje bila gotovo jednoglasna, korisnici su ponudili i konstruktivna rješenja. Najčešći prijedlog bio je da vlasnici garaža o svom trošku ugrade zasebna brojila za struju. "Ja bih im kao sustanar dao dopuštenje da dogovore s HEP-om novi priključak pa nek njih 4 zajedno si plaćaju potrošnju", napisao je jedan komentator, dodajući da bi inzistirao na profesionalnoj izvedbi radova kako bi se izbjegla opasnost.