Za koji auto će vas najviše 'opelješiti' kod mehaničara? Jedan popravak na ovom vozilu ide i do 8000 eura

Vlasnici automobila suočavaju se s novom realnošću: i najmanja oštećenja, poput ogrebotine na parkiralištu, koja su nekada značila tek manji trošak, danas često rezultiraju računima od nekoliko tisuća eura. Glavni razlog nisu samo inflacija i veće satnice u servisima, već sve složenija tehnologija u modernim vozilima. Visokoosjetljivi senzori, kamere i modularni dijelovi značajno poskupljuju svaki popravak. Primjerice, kod suvremenih LED ili Matrix svjetala više nije moguće zamijeniti samo žarulju, mora se mijenjati cijeli far, što može stajati i nekoliko tisuća eura. Osim toga, svaki put kada se skida branik, sustavi pomoći u vožnji moraju se ponovno precizno kalibrirati, što dodatno povećava troškove.

Testiranje koje je proveo ADAC, a prenio ga je Fenix, pokazalo je koliko popravci mogu biti skupi u tri uobičajena scenarija: zamjeni vjetrobranskog stakla, sudaru sprijeda te udarcu straga na parkiralištu. Tako, primjerice, zamjena vjetrobranskog stakla za Audi A3 stoji oko 1700 eura, dok prednji sudar na BMW-u 330e može rezultirati troškom većim od 7.800 eura. Kod pojedinih modela, poput VW Golfa, sama kalibracija kamera za sustav zadržavanja u traci može stajati oko 825 eura, i to povrh cijene stakla.

Poseban problem predstavljaju radarski senzori smješteni iza branika, koji se ponekad moraju zamijeniti čak i nakon minimalnog kontakta. Kod nekih proizvođača dodatno je zabranjeno naknadno lakiranje branika jer debljina sloja boje može ometati rad radara, što vlasnike prisiljava na kupnju potpuno novih dijelova. Primjerice, laserska svjetla kod BMW-a 330e stoje oko 3.300 eura po komadu, pa popravak prednjeg dijela vozila može dosegnuti gotovo 8000 eura.

Zbog takvih troškova značajno rastu i premije osiguranja. U Njemačkoj su police za nove klijente u samo godinu dana poskupjele za 16 posto, a u posljednje tri godine za čak 50 posto. Kasko osiguranje skuplje od 1000 eura godišnje za prosječan automobil danas više nije iznimka. Kod starijih vozila i manji sudar često znači ekonomsku totalnu štetu jer popravak premašuje vrijednost automobila.

Stručnjaci vozačima savjetuju da usporede cijene servisa jer su satnice izvan velikih gradova često niže te da pri kupnji vozila razmisle o dodatnoj opremi poput laserskih svjetala ili kamera umjesto retrovizora, koje nude ograničenu korist, ali znatno povećavaju troškove popravka. Za starija vozila, rabljeni dijelovi ili popravci elektronike kod specijaliziranih radionica mogu biti isplativa alternativa novim komponentama, dok se kod tehnički srodnih modela različitih marki isplati provjeriti cijene dijelova jer razlike mogu iznositi nekoliko stotina eura za isti dio.