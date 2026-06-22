TUCSON, i30 i KONA u limitiranom nogometnom izdanju donose premium pakete opreme za besprijekorno vozačko iskustvo

Kao dugogodišnji globalni partner FIFA-e i ponosni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije, Hyundai je povodom Svjetskog prvenstva lokalno predstavio seriju ekskluzivnih FIFA World Cup 2026™ Edition vozila . Ova limitirana i nogometom inspirirana edicija donosi premium izdanja modela TUCSONA, i30 i KONE, opremljene naprednim vozačkim značajkama i ekskluzivnim dizajnerskim detaljima.

BESTSELER MODELI S VRHUNSKIM PAKETOM ZNAČAJKI

Foto: Hyundai

Hyundai TUCSON , jedan od najprodavanijih SUV modela brenda, u FIFA World Cup 2026™ Edition izdanju donosi vrlo uvjerljiv spoj prostranosti, moderne tehnologije i vrhunske opreme. Snažan vizualni dojam karoserije definiran je 19-inčnim aluminijskim naplatcima, dok je prostrani interijer naglašen crnom unutrašnjom oblogom krova, ambijentalnim osvjetljenjem i premium materijalima na panelima vrata. Ugodnoj vožnji i dužim obiteljskim ili poslovnim putovanjima pridonose grijana prednja i stražnja sjedala, dok su za praktičnost zadužene značajke kao što su električno otvaranje prtljažnika i pametni tempomat za modele s automatskim mjenjačem. FIFA Edition TUCSON pokreće 1.6 T-GDI benzinski motor s 150 KS, uz izvedbe s ručnim ili automatskim mjenjačem, ovisno o odabranoj konfiguraciji i dostupnosti. Početna cijena modela kreće već od 33.490 eura .

Foto: Hyundai

Hyundai i30 FIFA World Cup 2026™ Edition nastavlja tradiciju modela koji se na hrvatskim cestama dokazao kao pouzdan i iznimno popularan izbor brojnih vozača. Izgrađen na bazi provjerenog paketa Style, i30 FIFA Edition donosi automatski dvozonski klima uređaj, grijanje prednjih sjedala i upravljača, sedamnaest-inčne aluminijske naplatke te crne vanjske retrovizore. Vozačevo sjedalo opremljeno je lumbalnom potporom za leđa, unutrašnjost krase kromirane ručice vrata, a stražnja stakla su dodatno zatamnjena. U FIFA izvedbi pokreće ga 1.0 T-GDI benzinski motor sa 115 KS u kombinaciji sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, a dodatni argument za kupovinu osigurava popust od 1.500 eura uz početnu cijenu već od 23.390 eura .

Foto: Hyundai

FIFA World Cup 2026™ Edition KONA namijenjena je kupcima koji žele kompaktan SUV s prepoznatljivim stilom, bogatom opremom i dovoljno snage za sigurnu, opuštenu vožnju. Ovaj dinamičan gradski model u FIFA konfiguraciji opremljen je 18-inčnim aluminijskim naplatcima, dodatno zatamnjenim stražnjim staklima i praktičnim detaljima za prtljagu, čime dobiva snažniji SUV karakter. Ispod poklopca nalazi se 1.6 T-GDI benzinski motor sa 150 KS i 6-stupanjski ručni mjenjač, kombinacija koja dobro prati ritam svakodnevnih obaveza, odlazaka izvan grada i vikend planova. Početna cijena ovog izdanja kreće već od 26.190 eura .

Kombinacija napredne tehnologije, prepoznatljive Hyundai kvalitete i bogatih paketa opreme u modelima FIFA World Cup 2026™ Edition donosi optimalno konfigurirana rješenja za svakodnevnu vožnju. Limitirana zaliha dostupna je do kraja srpnja u ovlaštenoj Hyundai prodajnoj mreži i na službenoj web stranici brenda .