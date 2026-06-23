BMW u gadnim problemima: Ugroženo je 7500 radnih mjesta, duboke promjene koštat će ih milijardu eura

BMW, dugo smatran simbolom stabilnosti i uspjeha njemačke autoindustrije, suočava se s ozbiljnim izazovima nakon masovnog pada prodaje na ključnom kineskom tržištu. Kompanija je bila prisiljena objaviti upozorenje o smanjenju očekivane dobiti, dok uprava planira radikalne mjere za povećanje učinkovitosti i smanjenje troškova, što uključuje i strukturalne promjene.

Očekuje se da će jednokratni troškovi restrukturiranja u drugoj polovici 2026. iznositi oko milijardu eura, no iz BMW-a najavljuju da će pozitivni učinci biti vidljivi u narednim godinama, što industrijski stručnjaci tumače kao znak pripreme dubokih promjena unutar kompanije, piše Fenix.

Smanjenje broja zaposlenih, iako u službenim izjavama izbjegavaju termin "otpuštanje", neizbježno je te će se provoditi kroz socijalne programe poput djelomične mirovine za starije radnike, prijevremenog umirovljenja i prirodne fluktuacije, što znači da radna mjesta onih zaposlenika koji odu u mirovinu ili kojima isteknu ugovori jednostavno neće biti popunjavana novim kadrovima. U Njemačkoj zaposlenici imaju dodatnu zaštitu zahvaljujući trajnom kolektivnom sporazumu koji pravno sprječava iznenadne masovne otkaze.

Trend smanjenja radne snage započeo je prošle godine, kada je broj zaposlenih pao za oko 3.000, primarno u pogonima u Njemačkoj i Kini, a upravo će ove zemlje podnijeti najveći teret nadolazećih redukcija. Dok se čekaju konačne odluke i suglasnosti radničkih vijeća, njemačka autoindustrija pomno prati hoće li BMW uspjeti stabilizirati poslovanje, ne samo na kineskom tržištu, već i na tržištu SAD-a, kako bi očuvao svoju poziciju jednog od vodećih proizvođača luksuznih automobila u svijetu.