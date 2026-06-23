Imate ostatke tjestenine? Stručnjakinja upozorava: 'Ovako se najbrže razvijaju bakterije'

Mnogi ljudi nepravilno pohranjuju ostatke hrane, a da toga nisu ni svjesni. Stručnjaci za t-online savjetuju kako pravilno skladištiti tjesteninu i druge ostatke hrane. „Hrana s visokim udjelom vlage relativno brzo razvija klice, a sada kada je jako toplo, definitivno ne bih ostavljala hranu vani“, objašnjava Dagmar von Cramm, ekotrofologinja i autorica iz Freiburga. Bakterije i gljivice uspijevaju u uvjetima visoke vlage na površini tih proizvoda.

Visoke temperature, kisik i svjetlost također smanjuju sadržaj vitamina u hrani, a promjene okusa događaju se vrlo brzo. Brzo stvaranje toksina češće se događa kod hrane bogate proteinima. Rok trajanja na pakiranju označava preporučeno razdoblje konzumacije proizvoda ako se pravilno skladište. Jaja se, primjerice, mogu čuvati u hladnjaku dva do četiri tjedna nakon isteka roka trajanja.

„Nije istina da hranu trebate pustiti da se potpuno ohladi nakon kuhanja“, dodaje von Cramm. Svaki ostatak hrane treba odmah staviti u hladnjak, primjerice u posudu za pohranu. Ako zaboravite, moguće je napraviti test mirisa na tjestenini ili krumpiru i provjeriti ima li plijesni.

Posebnu pažnju treba obratiti na salate i rižu. Ostatke tjestenine ili krumpira uvijek treba podgrijati u loncu ili tavi, a salatu od ostataka pojesti što je prije moguće. Rok trajanja salate od tjestenine i krumpira može se produžiti za jedan ili dva dana ako u preljevu ima dovoljno octa. S rižom je potrebno biti posebno oprezan. Čuvanje izvan hladnjaka, čak i samo jedan dan, može uzrokovati masovni rast bakterija, što kasnije može dovesti do problema s probavom.