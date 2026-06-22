Planirate danas u nabavku? Imamo loše vijesti, radit će tek pokoja trgovina

Danas je Dan antifašističke borbe, državni praznik, što za većinu građana znači da je neradni dan. Vrata goleme većine prodajnih mjesta danas su zaključana. Gotovo svi veliki trgovački lanci odlučili su svojim zaposlenicima omogućiti slobodan dan.Među prvima koji su obavijestili javnost o odluci bio je Konzum, iz kojeg su poručili kupcima da isplaniraju kupnju jer njihove prodavaonice neće raditi. Ova odluka ne odnosi se samo na fizičke trgovine, već i na online usluge, pa tako ni Konzumova dostava i Drive-in usluga u ponedjeljak neće biti dostupne, a prve narudžbe bit će moguće tek za utorak.

Ipak, za najnužnije slučajeve, iz kompanije su priopćili da će tek nekoliko odabranih prodavaonica raditi prema posebnom radnom vremenu, a popis rijetkih iznimki dostupan je na njihovim stranicama. Tak je poznato da će u cijelom Zagrebu raditi jedino Konzum na Autobusnom kolodvoru. Slične i još striktnije poruke stigle su od njemačkih diskontera. Iz Kauflanda su potvrdili da će sve poslovnice biti zatvorene, dok će i vrata svih Lidlovih trgovina ostati zaključana, bez ijedne iznimke.

Uprave Plodina i Studenca također su donijele odluku o potpunom zatvaranju svojih prodavaonica na dan praznika. Ni u trgovinama lanca Spar i Interspar kupci sutra neće moći obaviti kupovinu jer su i one zatvorene. Zanimljiva je situacija s trgovačkim lancem Tommy, koji će također imati zatvorenu ogromnu većinu poslovnica, no ipak su ostavili dvije iznimke. Prema službenoj objavi, jedine dvije trgovine koje će raditi prema redovnom radnom vremenu bit će Tommy market u Stonu, na adresi Metohija Mili 6, te Tommy supermarket u Zadru, na Krešimirovoj obali. Za sve ostale lokacije vrijedi pravilo o neradnom danu.

Jedini trgovački lanac za koji ova odluka ne predstavlja novost jest KTC, koji se svoje politike neradnih nedjelja i blagdana dosljedno drži još od 2020. godine. Njihovi su kupci već navikli da su vrata KTC-a tijekom takvih dana uvijek zatvorena. Dok će supermarketi mirovati, spas za one koji nešto hitno zatrebaju mogle bi predstavljati manje, kvartovske trgovine, pekarnice koje često imaju dežurne lokale, te prodavaonice na benzinskim postajama koje su tradicionalno izuzete iz pravila o blagdanskom radu. Najveća je vjerojatnost da će se pokoja otvorena vrata moći pronaći u turističkim središtima duž obale. Ipak, oslanjanje na ove iznimke nije preporučljivo za veću nabavku.

Potpuni odmor od kupovine bit će i u svim većim trgovačkim centrima. U Zagrebu su tako potpuno zatvoreni Arena Centar, Avenue Mall, oba City Center one centra, West i East, te King Cross Jankomir. Slična je slika i u Splitu, gdje će vrata zaključati Mall of Split, City Center one Split i popularni centar Joker. Na Kvarneru će kupce dočekati zatvoreni Tower Center Rijeka i ZTC, dok će u Osijeku mirovati Portanova i Mall Osijek. Iako će trgovine biti zatvorene, u nekim centrima bi mogli raditi ugostiteljski objekti i kina, pa se za te sadržaje preporučuje izravna provjera. Trendu su se pridružile i drogerije pa je Bipa službeno objavila da će sve njezine poslovnice biti zatvorene. Za dm i Müller uobičajena praksa nalaže da će i oni biti zatvoreni, no za potpunu sigurnost preporučuje se provjera na njihovim službenim stranicama.