Visoko prerađena hrana: Ako su ovo prva tri sastojka navedena na deklaraciji, bolje je da tu namirnicu preskočite

Prvi i najvažniji korak u razumijevanju bilo kojeg prehrambenog proizvoda jest pomno proučavanje popisa sastojaka. Pravilo je jednostavno, ali ga mnogi zanemaruju: sastojci su uvijek navedeni prema količini, od onog najzastupljenijeg prema onome kojeg ima najmanje. Ovo je ključna informacija koja odmah razotkriva karakter proizvoda. Ako se na prva tri mjesta nalaze šećer, glukozno-fruktozni sirup ili rafinirana biljna ulja, jasno je da se radi o visoko prerađenoj namirnici niske nutritivne vrijednosti, bez obzira na atraktivnu ambalažu. Dobar primjer je usporedba mliječne i tamne čokolade; kod prve će šećer gotovo uvijek biti na vrhu popisa, dok će kod kvalitetne tamne čokolade to mjesto zauzimati kakao. Osim toga, obratite pozornost na dužinu popisa. Što je popis kraći i sastojci prepoznatljiviji, to je proizvod bliži svom izvornom obliku. Dugačak popis s nepoznatim kemijskim nazivima jasan je signal da je hrana prošla intenzivnu industrijsku obradu i puna je aditiva.

Nakon sastojaka, na red dolazi nutritivna tablica, koja pruža precizan uvid u energetsku i hranjivu vrijednost. Proizvođači su obvezni navesti vrijednosti na 100 grama ili 100 mililitara proizvoda, no često dodaju i stupac "po porciji". Ovdje se krije česta zamka, jer je njihova definirana porcija, primjerice 30 grama žitarica, često nerealno mala u odnosu na količinu koju zaista konzumiramo. Zbog toga je uvijek pametnije voditi se vrijednostima na 100 grama. Ključni elementi na koje treba obratiti pozornost su masti, a posebno udio zasićenih masnih kiselina, čiji bi unos trebalo ograničiti na dvadesetak grama dnevno. Nadalje, pod stavkom ugljikohidrati krije se podatak "od kojih šećeri", koji otkriva količinu jednostavnih šećera. Dnevna preporuka je unos do trideset grama, a mnogi proizvodi već u jednoj manjoj porciji sadrže tu količinu. Ne treba zanemariti ni sol; preporučeni dnevni unos je manje od pet grama, što odgovara jednoj čajnoj žličici, a samo 100 grama čipsa ili krekera može sadržavati gotovo polovicu te količine.

Vjerojatno najveću pomutnju među potrošačima izazivaju takozvani E-brojevi, oznake za prehrambene aditive odobrene u Europskoj uniji. Iako ih prati loš glas, važno je znati da nisu svi aditivi štetni. Slovo "E" zapravo jamči da je tvar prošla sigurnosne provjere, a iza mnogih E-brojeva kriju se potpuno bezopasne tvari prirodnog podrijetla, poput vitamina C (E300), kurkumina kao bojila (E100) ili pektina iz voća. Ipak, postoji i skupina kontroverznih aditiva koje je mudro izbjegavati. Među njima se ističu umjetna bojila poput tartrazina (E102) i žute boje (E110), koje studije povezuju s hiperaktivnošću kod djece. Pojačivač okusa mononatrijev glutamat (E621), čest u grickalicama i instant juhama, kod osjetljivih osoba može izazvati glavobolje i lupanje srca, dok je umjetni zaslađivač aspartam (E951) nedavno svrstan u kategoriju "moguće kancerogenih tvari". Kako bi izbjegli negativne asocijacije, neki proizvođači umjesto E-brojeva navode pune kemijske nazive, što dodatno zbunjuje kupce.

Jednako važna, ali često pogrešno protumačena, jest oznaka roka trajanja. Ključno je razlikovati dva temeljna pojma: "upotrijebiti do" i "najbolje upotrijebiti do". Oznaka "upotrijebiti do" odnosi se na sigurnost hrane i nalazi se na lako kvarljivim namirnicama poput svježeg mesa, ribe i mliječnih proizvoda. Nakon isteka tog datuma, proizvod se ne smatra sigurnim za konzumaciju i ne bi ga trebalo jesti, čak i ako izgleda i miriše normalno. S druge strane, oznaka "najbolje upotrijebiti do" tiče se kvalitete proizvoda. Namirnice s ovom oznakom, poput tjestenine, konzervi, keksa ili smrznute hrane, sigurne su za jelo i nakon navedenog datuma, pod uvjetom da je ambalaža neoštećena. Moguće je da će s vremenom izgubiti dio okusa, mirisa ili hrskavosti, ali neće predstavljati zdravstveni rizik. Razumijevanje ove razlike presudno je ne samo za sigurnost, već i za smanjenje nepotrebnog bacanja hrane u kućanstvima.

Važno je naučiti prepoznati marketinške tvrdnje kojima proizvođači pokušavaju svoje proizvode prikazati zdravijima nego što jesu. Izrazi poput "prirodno", "fitness", "bez dodanog šećera" ili "low-fat" često su samo vješto sročene poruke s malo stvarne podloge. Primjerice, proizvod "bez dodanog šećera" i dalje može biti krcat prirodnim šećerima iz voćnih koncentrata, dok proizvodi sa smanjenim udjelom masti (low-fat) često sadrže više šećera ili soli kako bi se nadoknadio okus. Oznaka "izvor proteina" može biti tehnički točna, ali se odnosi na minimalnu zakonski propisanu količinu, koja je nutritivno često zanemariva. Jedini pouzdan način za donošenje odluke jest ignorirati privlačne natpise na prednjoj strani pakiranja i okrenuti proizvod. Samo pažljivo čitanje deklaracije i usporedba sastojaka i nutritivnih vrijednosti daje vam stvarnu sliku o tome što kupujete.

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*uz korištenje AI-a