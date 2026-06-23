Snimka iz Trogira šokirala mnoge: 'Parking zarađuje više od mene u sat vremena'

Korisnik TikToka Gaudi objavio je kratki video koji je, iako bez opisa, jasno prenio poruku i postao predmetom žustre rasprave na društvenim mrežama. Video prikazuje tablu s cjenikom parkinga u Trogiru na kojoj stoji cijena od osam eura po satu. Objava je u kratkom roku prikupila više od 250.000 pregleda i tisuće reakcija.

Iako je autor videa ostao suzdržan, prepuštajući slici da govori sama za sebe, komentatori su bili daleko rječitiji. Mnogi su izrazili šok i nevjericu, a njihove reakcije svjedoče o tome koliko je tema visokih cijena osjetljiva, osobito na početku turističke sezone.

Među više od dvjesto komentara istaknule su se brojne duhovite, ali i ogorčene opaske. Jedan od najpopularnijih komentara, koji je prikupio stotine lajkova, glasi: "Parkirno mjesto zarađuje više od mene u jednom satu", sažimajući frustraciju mnogih. Slično je odjeknuo i jednostavan, ali efektan komentar "bolesno", koji je također dobio značajnu podršku. Korisnici iz njemačkog govornog područja kratko su poručili: "Viel zu teuer" (Puno preskupo), pokazujući da cijena iznenađuje i posjetitelje iz bogatijih zemalja.

Međutim, nisu svi dijelili isto mišljenje. Pojedini korisnici, očito bolje upoznati s lokalnim prilikama u Trogiru, ponudili su i drugu stranu priče. "Živim u Trogiru i možete parkirati za 1,5 eura na većini mjesta. Ako odaberete najskuplji privatni parking, to je vaš problem", napisao je jedan korisnik. Drugi je ponudio konkretan savjet: "Prije malog mosta, ako nastavite voziti, pronaći ćete veći parking koji košta dva eura po satu, samo morate prijeći čudan mostić". Dok jedni vide samo "brutalnu" cijenu na najfrekventnijoj lokaciji, drugi ističu da uz malo truda postoje i znatno povoljnije opcije.