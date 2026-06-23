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motanje i uživanje

Brzi recept za sarmu uz kuhinjski robot

Foto: Alles
1/3
VL
Autor
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23.06.2026.
u 09:37

Sarma! Generacijski hit kojega su naše bake, mame i mi nekoć kuhali satima, uz puno pripreme i još više suđa. Kuhala se uglavnom vikendom, kad se imalo vremena, i to u velikim količinama da potraje nekoliko dana, nekad i cijeli tjedan. Danas postoji značajno lakši način.

Kuhanje s modernim tehnologijama sve je jednostavnije i zabavnije, a recepti prilagođeni za kuhinjski robot savršen su dokaz kako tehnologija olakšava svakodnevicu u kuhinji.

Priprema sarme s kuhinjskim robotom je pravi koordinirani timski rad. Dok vi birate i pripremate listove kupusa, rižu ili začine, robot precizno sjecka luk bez ijedne vaše suze.

Kuhinjski robot u ovom receptu za sarmu vama ostavlja tek posao motanja i uživanja u mirisima tradicije.

Sastojci:

  • Glavica kiselog kupusa (cca 1,5 kg)
  • Meso: 600 g mljevenog mesa (najbolje miješano, svinjetina i junetina)
  • Povrće: 1 velika glavica luka, 3 češnjaka
  • Žitarice: 100 g riže (oprane)
  • Začini: 1 žlica crvene mljevene paprike, sol, papar, 1 jaje
  • Za lonac: 200 g suhog mesa ili slanine, 2 žlice koncentrata rajčice

Priprema sarme uz pomoć kuhinjskog robota:


Sjeckanje

U posudu kuhinjskog robota s oštricom za sjeckanje ubaci četvrtine luka i češnjak. Pulsiraj par puta dok ne budu sitno nasjeckani.

Narežite meso na kockice (otprilike 2x2 cm) ako je u komadu i dobro ga ohladite u zamrzivaču na 15 do 20 minuta prije mljevenja. Lagano smrznuto meso se ne lijepi za nož i puž mašine, pa robot radi bez napora. Kroz mašinu slobodno propustite i luk te slaninu ako ih dodajete u smjesu - tako će se masnoća i okusi savršeno prožeti s mesom.


Miješanje smjese

Zamijenite oštricu nastavkom za miješanje testa/smjesa (plastični nož ili kuka). U posudu s lukom dodaj mljeveno meso, rižu, jaje, crvenu papriku, sol i papar. Uključi robot na najnižu brzinu i pusti da miješa 1–2 minute dok se smjesa potpuno ne poveže.


Kako se mota sarma?

Dok se smjesa odmara, pripremite listove kupusa (odrežite onaj tvrdi, podebljani dio korijena na svakom listu kako bi se lakše savijali).

  • Korak 1: Uzmite list kupusa na dlan, napravite valjak od mesa (oko jedne veće žlice) blizu korijena lista.
  • Korak 2: Preklopite donji dio lista preko mesa, a zatim preklopite lijevu i desnu stranu kupusa prema sredini.
  • Korak 3: Čvrsto zarolajte sarmu prema vrhu lista.
  • Korak 4: Prstom lagano uguraj krajeve koji strše prema unutra kako se sarma ne bi raspala tijekom kuhanja.

Koliko se kuha sarma?

Foto: Alles

Pravilo za sarmu je jednostavno: što se dulje i laganije kuha, to je bolja.

Na dno lonca stavite dio narezanog kupusa (ostatke od listova), poslažite sarme u krug, a između njih ugurajte suho meso ili slaninu. Prelijte vodom da sve pokrije.

Kada zakipi, smanjite vatru na minimum, poklopite lonac (ostavite tek mali prorez) i kuhajte između 2 i 2,5 sata.

Sarma se ne miješa kuhačom da se ne ošteti. Lonac samo povremeno protresite!

Na alles.hr pronađite sve potrebno za pripremu najukusnijih obroka.

Foto: Alles

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Alles sarma

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