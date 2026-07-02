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SPREMA SE NOVI NAMET

Počela je naplata carine za male pakete, ali to nije sve: 'Do kraja godine plaćat ćete i ovo'

Dostava paketa
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 10:35

Šire gledajući, EU trenutačno provodi reformu svog carinskog sustava kako bi se nosila s velikim pritiscima izazvanim povećanjem trgovinskih tokova, fragmentiranim nacionalnim sustavima, rapidnim rastom e-trgovine i promjenjivim geopolitičkim okolnostima

Novi fiksni carinski namet na pakete iz zemalja izvan EU izaziva brige među kupcima jer, iako je zamišljen kao obveza platformi i prodavatelja, sve upućuje na to da će krajnji trošak najvjerojatnije snositi potrošači. Melita Buljan, savjetnica u Sektoru za carinski sustav Carinske uprave, pojasnila je za Dnevnik HTV-a da će fiksna carina, kada se primjenjuje IOSS postupak, biti naplaćena već u trenutku kupnje, zajedno s vrijednošću pošiljke i PDV-om. Ako se IOSS ne koristi, carinu i PDV naplatit će poštanski ili kurirski operater prilikom uručenja, dodala je.

Podsjetimo, s jučerašnjim danom na snagu je stupila nova carinska regulativa na razini EU koja ukida oslobođenje od carine za pošiljke male vrijednosti, do 150 eura, poslane izvan Unije. To znači da se na svaku takvu pošiljku s platformi poput Temua, Sheina i AliExpressa mora platiti carina i PDV, što će značajno povećati konačnu cijenu proizvoda. Upravo zbog toga platforme su počele prilagođavati svoje poslovanje. Primjerice, Shein je otvorio veliko skladište u Poljskoj kako bi kupcima omogućio bržu dostavu i izbjegavanje novih nameta.

Šire gledajući, EU trenutačno provodi reformu svog carinskog sustava kako bi se nosila s velikim pritiscima izazvanim povećanjem trgovinskih tokova, fragmentiranim nacionalnim sustavima, rapidnim rastom e-trgovine i promjenjivim geopolitičkim okolnostima. Pregovori između Vijeća i Europskog parlamenta o reformi, uključujući uspostavu carinskog informatičkog centra pod nadležnošću novog europskog carinskog tijela, još uvijek su u tijeku.

“Fiksna carina uvijek će pasti na troškove primatelja,” rekla je  pak Buljan, naglašavajući da kupci mogu očekivati dodatne naknade. Do studenoga se planira uvesti i nova naknada za rukovanje pošiljkama, čiji iznos još nije poznat, ali i tu će, prema svemu sudeći, potrošači biti ti koji će platiti. “Još ne znamo kolika će biti ta naknada, ali jasno je da će se opet raditi o trošku primatelja,” rekla je savjetnica.

U međuvremenu, platforme razmišljaju o preseljenju dijela poslovanja u skladišta unutar EU-a kako bi eventualno smanjile izloženost novim nametima. Ipak, Buljan pojašnjava da to neće automatski izbjeći carinu jer se ona primjenjuje na robu prodanu prije dolaska u EU. “Ako roba stigne u skladište prije nego što je prodana, fiksna carina se primjenjuje,” rekla je, dodajući da Hrvatska trenutačno nema takva skladišta i da će nadzor biti u nadležnosti država članica. Sve u svemu, iako propisi formalno obvezuju platforme i prodavatelje, iskustvo pokazuje da će krajnji račun na kraju najvjerojatnije platiti kupci, a novi fiksni nameti dodatno će utjecati na cijenu online kupovine.

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Ključne riječi
paketi Temu carina Barkod

Komentara 3

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GL
globalsolutions
11:21 02.07.2026.

Treba EU neradnike nahraniti

SE
Serđo23
11:16 02.07.2026.

Svaka Normana država ima jaku carinu . U Yugi u vrijeme moćne carine ljudi su isli u penziji sa 55 , jer je bio jaku izvoz

DA
dadalina
11:15 02.07.2026.

Ne kupovati stvari bez kojih se može.

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