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ALPSKA CESTARINA

Europska zemlja uvodi novI režim naplate: Vinjete nisu dovoljne, cestarina će ići i do 107 eura

autocesta
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 13:42

Razlog za ovakvu odluku su dugogodišnji problemi s prometnim zagušenjima na alpskim koridorima, osobito na rutama koje vode prema i kroz Gotthardski tunel

Švicarska priprema značajnu promjenu u načinu naplate tranzitnog prometa, koja bi mogla osjetno povećati troškove vozačima koji kroz zemlju prolaze bez duljeg zadržavanja. Umjesto dosadašnjeg modela temeljenog isključivo na vinjeti, u planu je uvođenje posebne tranzitne pristojbe koja bi se obračunavala prema uvjetima na cestama i razini prometnog opterećenja.

Prema nalogu švicarskog parlamenta, Savezno vijeće već radi na izradi zakonskog okvira za novi sustav naplate, doznaje portal auto-motor-und-sport.de, a prenosi Fenix. Ideja je da se dodatno oporezuje isključivo tranzitni promet, a visina pristojbe ne bi bila fiksna, nego bi varirala ovisno o gužvama na ključnim prometnim pravcima.

Razlog za ovakvu odluku su dugogodišnji problemi s prometnim zagušenjima na alpskim koridorima, osobito na rutama koje vode prema i kroz Gotthardski tunel. Tijekom turističke sezone i blagdana ondje se redovito stvaraju kilometarske kolone, pri čemu dio vozača pokušava izbjeći gužve koristeći lokalne ceste, dodatno opterećujući manja mjesta.

Uvođenje sustava zahtijevat će i opsežna ulaganja u graničnu infrastrukturu. Prema podacima Saveznog ureda za ceste (ASTRA), Švicarska ima čak 692 granična prijelaza, od kojih će velik broj morati biti opremljen kamerama za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka i praćenje prometa. Dio takvih sustava već postoji, no trenutačno služi isključivo sigurnosnim svrhama, a ne naplati.

Za razliku od klasičnih cestarina, novi model temelji se na tzv. dinamičkom određivanju cijena. U praksi to znači da bi prolazak kroz Švicarsku bio skuplji u razdobljima najvećeg opterećenja, poput vikenda, praznika i ljetnih migracija turista, dok bi vožnja izvan špice bila povoljnija.

Iako zakon još nije dovršen, u javnosti se već spominju prve procjene – prema riječima pojedinih političara, pristojba bi u najopterećenijim danima mogla iznositi između 80 i 100 švicarskih franaka, odnosno oko 86 do 107 eura. Predviđene su i određene iznimke. Vozači koji mogu dokazati dulji boravak u zemlji bili bi oslobođeni plaćanja, kako bi se zaštitio turizam i lokalno gospodarstvo. Konačni kriteriji tek se trebaju definirati u zakonskom prijedlogu. Cilj reforme je razdvojiti tranzitni promet od turista i poslovnih putnika te smanjiti pritisak na najopterećenije alpske prometnice.

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Ključne riječi
Švicarska Barkod autocesta

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