WhatsApp uvodi veliku novost: Više nećete morati dijeliti brojeve, jedna stvar bit će dovoljna za dopisivanje

WhatsApp uvodi opciju korisničkih imena koja će omogućiti slanje poruka bez otkrivanja broja telefona. Novi sustav će se postupno uvoditi globalno za tri milijarde korisnika u narednim mjesecima. Korisnici će moći rezervirati svoje korisničko ime putem aplikacije, no to neće biti obavezno. Također, imena će se moći mijenjati ili ukloniti u bilo kojem trenutku. Kada funkcija bude u potpunosti aktivirana, povezivanje među korisnicima bit će moguće isključivo razmjenom korisničkih imena, uz mogućnost blokiranja ili prijave neželjenih poruka. Korisnička imena ograničena su na 35 znakova, a određena imena poznatih osoba i visokih dužnosnika neće biti dostupna, piše BBC.

Alice Newton-Rex, voditeljica proizvoda u WhatsAppu, istaknula je da mnogi korisnici ne žele dijeliti broj telefona kako bi sudjelovali u razgovorima, osobito u grupnim chatovima. Novi sustav omogućuje korisnicima veću kontrolu nad privatnošću i načinom na koji se predstavljaju na aplikaciji.

Korisnička imena bit će dostupna putem postavki računa u aplikaciji, ali nije ih moguće rezervirati na WhatsApp Webu ili desktop verziji. Također, kreatori, male tvrtke i organizacije moći će povezati korisničko ime s onim koje imaju na Instagramu ili Facebooku, dok će ostali morati koristiti Accounts Centre za povezivanje podataka.

Iako WhatsApp ne koristi sadržaj poruka za oglašavanje, prikuplja određene podatke poput lokacije i osnovnih informacija o računu za marketinške svrhe. Stručnjaci upozoravaju da bi korisnička imena mogla otvoriti vrata za prijevare, no WhatsApp tvrdi da ima više slojeva zaštite, uključujući opcionalne ključeve za kontaktiranje korisnika samo ako posjeduju točan kod.

Minimalna dob za korištenje platforme je 13 godina, a nova pravila privatnosti neće utjecati na planiranu zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nedavno je najavljena i promjena vodstva – Kunal Shah preuzima funkciju direktora platforme, dok Will Cathcart nakon sedam godina napušta tu poziciju.