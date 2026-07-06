FOTO Najprije kod nas: Novi kineski premium brend u Europu je stigao preko Hrvatske

Kineski premium brend Lepas kroz Hrvatsku je kročio u Europu. Za novi automobilski brend iz Chery grupacije – najmlađi brend unutar te grupe - na tržištima Hrvatske i Slovenije ekskluzivni uvoznik i zastupnik je tvrtka Auto Benussi. Lepas je u Europu ušao s vozilima modernog dizajna, napredne tehnologije, prostranosti i vrhunske udobnosti, a u Zagrebu je bio premijerno izložen model L8 u plug-in izvedbi. Kao elegantan i prostran SUV nove generacije, Lepas L8 spaja atraktivan dizajn, bogatu opremu, napredne sigurnosne sustave i moderna digitalna rješenja. Ovaj veliki SUV trebao bi zainteresirati vozače kojima su europski modeli preskupi, a žele prostran i bogato opremljen automobil elektrificiranog pogona i atraktivnog dizajna. Plug-in hibridna izvedba kombinira 1,5-litreni turbobenzinski motor i elektromotor, a njegova bi baterija trebala omogućiti svakodnevnu vožnju na struju. Lepas L8 dug je 469 centimetara. U širinu broji 187, a u visinu 169 cm, uz međuosovinski razmak od 280 cm. Ovaj obiteljski SUV uz prostranu kabinu, ima i prtljažnik zapremine od 507 do 1300 litara (s preklopljenim naslonima stražnjih sjedala).

Najprije kod nas: Novi kineski premium brend u Europu je stigao preko Hrvatske

Modernim interijerom dominiraju 13,2-inčni središnji zaslon i 10,2-inčna digitalna instrumentna ploča. Automobil, naravno, ima i glasovno upravljanje, ambijentalno osvjetljenje, panoramski krov, bežični punjač, električno otvaranje vrata prtljažnika, sustav pročišćavanja zraka. U bolje opremljenim izvedbama dolaze električno podesiva kožna sjedala s grijanjem, ventilacijom i masažom. „Do kraja godine dolaze i L6 i L4, kao manja braća unutar Lepas obitelji. Kao što mu govori slogan Drive Your Elegance, Lepas je elegantan, skladan i dizajniran za europskog kupca. Pa tako, ne samo u dizajnu, kvaliteti i motorizaciji, nego i materijalima i voznim osobinama nudi ono što europski kupac zahtijeva", rekao je Daniel Benussi, vlasnik i predsjednik Uprave tvrtke Auto Benussi. L4 je manji SUV, L6 srednji. Kasnije se očekuju i modeli L2 i najveći L9. Dakle, Lepas se usmjerio na pokrivanje najtraženijih SUV segmenata, nudeći dobro opremljene modele po konkurentnoj cijeni. Lepas cijene još nije objavio, no za pokazani SUV očekuje se da će biti između 35 i 38 tisuća eura. Početak prodaje u Hrvatskoj očekuje se tijekom rujna, kada bi kupci mogli računati na sedam prodajno-servisnih lokacija.

Lepas je globalni brend nastao 2025. godine unutar Chery grupacije, jednog od vodećih svjetskih proizvođača automobila. Od samog početka razvijan je s fokusom na međunarodna tržišta i vizijom stvaranja vozila koja povezuju dizajn, tehnologiju i kvalitetu života. Naziv brenda spaja riječi Leap i Passion, simbolizirajući hrabrost, napredak i strast prema inovacijama. Samo dva mjeseca od europske premijere na Tjednu dizajna u Milanu, Lepas je stigao i do nas. Dolaskom brenda Lepas Hrvatska i Slovenija postaju dio međunarodne mreže tržišta na kojima ovaj novi automobilski brend započinje svoje europsko širenje. Auto Benussi će, navode, kroz snažnu distribucijsku mrežu kupcima osigurati prodajnu, servisnu i korisničku podršku. Cilj im je Lepasu postaviti čvrste temelje za dugoročan razvoj u regiji.