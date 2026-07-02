Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Poznat sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala
Evo kako portugalski mediji najavljuju dvoboj s Hrvatskom, jedna stvar ih jako buni
Hrvatska igra na godišnjicu tragedija koja je pogodila svijet, Portugalci se s tim još ne mogu pomiriti
Zar ćemo dopustiti da ovo bude Modrićeva posljednja utakmica u karijeri!? Potucimo se s Portugalcima!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U NJEMAČKOJ

Uvode se vremenska ograničenja u restoranima: Nećete više moći sjediti do kad vas je volja, ovo su nova pravila

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 17:00

U ugostiteljstvu je stol zapravo ograničen resurs, a restorani nastoje maksimalno iskoristiti kapacitete, osobito u večernjim satima kada je potražnja najveća

Rezervacija stola u restoranu sve češće dolazi s vremenskim ograničenjem. Umjesto da stol bude rezerviran za cijelu večer, gosti prilikom rezervacije dobivaju točno određen termin - najčešće između 90 i 120 minuta. Takva praksa postaje sve raširenija, a mnogi se pitaju je li uopće dopuštena. 

Kako piše Fenix, prema tumačenju njemačkih udruga za zaštitu potrošača, restorani smiju uvesti vremenska ograničenja za boravak za stolom, ali samo ako su ta pravila jasno navedena prije nego što gost potvrdi rezervaciju. U tom slučaju gosti sami odlučuju žele li prihvatiti takve uvjete ili potražiti drugi restoran. Ipak, pravna situacija u slučaju spora – primjerice kada restoran inzistira da gosti odmah ustanu nakon isteka termina – još nije potpuno razjašnjena sudskom praksom.

Razlog za uvođenje ovakvog sustava uglavnom je poslovne prirode. U ugostiteljstvu je stol zapravo ograničen resurs, a restorani nastoje maksimalno iskoristiti kapacitete, osobito u večernjim satima kada je potražnja najveća. Postoji čak i poseban pokazatelj uspješnosti u industriji, takozvani RevPASH, koji mjeri prihod po dostupnom sjedalu na sat.

Osim toga, ugostitelji se suočavaju s nizom izazova: rastom troškova poslovanja, padom realne potrošnje, sve većim brojem online rezervacija te čestim problemom gostiju koji rezerviraju stol, ali se na kraju ne pojave. Vremenski slotovi pomažu restoranima da preciznije planiraju raspored gostiju i učinkovitije upravljaju prostorom.

Među gostima, međutim, takva praksa izaziva podijeljene reakcije. Dok jedni smatraju da vremensko ograničenje stvara osjećaj pritiska i kvari opuštenu atmosferu večere, drugi razumiju razloge restorana. U praksi mnogi ugostitelji ipak pokazuju fleksibilnost – ako nakon isteka rezervacije nema novih gostiju, nerijetko dopuštaju da se za stolom ostane i dulje. 

Sudarile se dvije Vladine limuzine, svemu 'kumovale' Tomaševićeve barijere? 'Plenković je nakon sudara izašao'
Ključne riječi
Njemačka restoran Barkod

Komentara 3

Pogledaj Sve
MD
Marko Dragicevic
17:40 02.07.2026.

Sreca da nisu bili s rafale-ima….

LU
Lukeruk
17:12 02.07.2026.

Hans i Greta van iz restorana da se napravi mjesta za Hasana i Fatmu!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!