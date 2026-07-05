Velike promjene vezane uz plaće stižu već ove jeseni: 'Sve ove stavke ćete moći zatražiti'

Nova europska direktiva o transparentnosti plaća uvodi pravila prema kojima će radnici imati pravo znati raspon plaće za svoje radno mjesto, a poslodavci će morati izvještavati o razlikama u primanjima između muškaraca i žena za isti posao. Rok za implementaciju novih pravila već je istekao, a Hrvatska ih još uvijek nije ugradila u svoje zakonodavstvo. Prema informacijama iz resornog ministarstva, izmjene zakona trebale bi uskoro ući u proceduru.

Kako za Dnevnik.hr pojašnjava ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu Anita Zirdum, radnici će ubuduće imati pravo tražiti detaljne informacije o načinu određivanja plaće, uključujući kategoriju radnog mjesta i kriterije vrednovanja. -Radnik će moći zatražiti podatke o tome kako je njegova plaća određena, u koju kategoriju radnog mjesta spada i kako su vrednovana radna mjesta u sustavu - istaknula je Zirdum.

Hrvatska je, zajedno s većinom država članica, probila rok za usklađivanje s direktivom, dok su tek rijetke zemlje poput Slovačke, Italije i Litve već završile proces. U Njemačkoj, Španjolskoj i Sloveniji zakonodavne izmjene su još u pripremi.Sindikati pozdravljaju uvođenje veće transparentnosti i očekuju da bi nova pravila mogla ispraviti dugogodišnje razlike u plaćama. Mladen Novosel iz SSSH rekao je kako je cilj direktive osigurati jednaku plaća za jednak rad, uključujući i rodnu ravnopravnost u primanjima.

Prema istraživanju portala MojPosao, gotovo 60 posto zaposlenih već sada otvoreno razgovara o plaći, a najtransparentnija je generacija Z. Poslodavci, s druge strane, upozoravaju na moguća administrativna opterećenja, iako iz Ministarstva rada poručuju da će se sve odvijati kroz digitalne sustave i uz minimalne troškove za tvrtke.

Spajanje na sustav zahtijevat će određene prilagodbe, ali cilj je da se poduzeća administrativno rasterete, navela je Zirdum. Predstavnici poslodavaca ističu i važnost nadzora nad provedbom, kako bi sustav funkcionirao učinkovito i bez dodatnih opterećenja za male poduzetnike. Prema planu, nova pravila o transparentnosti plaća trebala bi stupiti na snagu ove jeseni.