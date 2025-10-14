Vrećice od čaja stavljate u biootpad, a račune u spremnik za papir? To baš i nije najbolja ideja, evo i zašto

Odvajanje otpada postalo je nezaobilazan dio svakodnevice u Hrvatskoj, nužan korak prema čišćem okolišu i ispunjavanju europskih ciljeva recikliranja koji iz godine u godinu postaju sve zahtjevniji. Međutim, put do pravilno razvrstanog otpada često je popločan nedoumicama, posebice u četiri najveća hrvatska grada – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Praksa pokazuje da građani nerijetko zastanu pred određenim proizvodima, nesigurni u koju kantu pripadaju.

Gdje će na kraju završiti vrećica čaja ili papirnata maramica neka su od najčešćih pitanja koja nam se svakodnevno vrte u glavi, a naizgled jednostavni proizvodi mogu skrivati zamke zbog svog sastava ili načina na koji su korišteni. Stoga kada mislimo da radimo najbolju moguću stvar stavljajući razbijene porculanske tanjure u spremnik za staklo ili račune iz trgovine u papir zapravo ispada da radimo više štete nego koristi za daljnju reciklažu i očuvanje okoliša.

Popis predmeta koji najčešće izazivaju dileme među građanima uključuje, primjerice, vrećice čaja. Iako se čine papirnatima, mnoge sadrže plastičnu mrežicu ili metalnu spojnicu, što ih čini neprikladnima za kantu za papir ili biootpad. Idealno bi bilo, ako je moguće, odvojiti čisti papirnati dio, a ostatak baciti u miješani komunalni otpad. Slično je i s papirnatim maramicama i ubrusima – ako su korišteni za brisanje nosa, ostataka hrane ili čišćenje, pripadaju isključivo u miješani komunalni otpad zbog higijenskih razloga i potencijalne kontaminacije. Čiste, neiskorištene maramice teoretski bi mogle ići u biootpad, ako grad ima tu opciju i ako su biorazgradive, no sigurnije ih je baciti u miješani otpad. Priča je vrlo jasna kod dječjih pelena, bez obzira na materijal, uvijek idu u miješani komunalni otpad, a isto je i s higijenskim ulošcima i drugim potrepštinama takvog tipa.

Kapsule za kavu predstavljaju poseban izazov; one izrađene od aluminija mogle bi se reciklirati ako postoje posebni programi prikupljanja, dok plastične najčešće završavaju u miješanom otpadu. Neki proizvođači nude vlastite programe povrata, no to zahtijeva dodatan angažman potrošača. Kava iz kapsule, odnosno talog, može se kompostirati.

Iako se čini kao logičan potez odložiti račune iz trgovine u papir, to zapravo i nije najbolja ideja. Naime takvi su računi ispisani na termalnom papiru pa ne idu u spremnik za stari papir zbog kemikalija koje sadrže. Kućanstva se često znaju zeznuti s razbijenim keramičkim ili porculanskim posuđem, poput šalica ili tanjura jer ona se ne smiju miješati sa staklenom ambalažom; njihovo mjesto je u miješanom komunalnom otpadu ili, ako se radi o većim količinama, na reciklažnom dvorištu. Sustav povratne naknade odnosi se isključivo na PET boce, limenke i staklenu ambalažu pića, gdje građani dobivaju povrat od deset centi po komadu, što je novitet od ove godine s obzirom na to da je donedavno ona iznosila tri centa manje. Plastični čepovi mogu se odvojeno reciklirati, često za humanitarne akcije.

Iako izgleda kao papir, tetrapak ambalaža sadrži slojeve plastike i aluminija stoga u većini sistema u Hrvatskoj spada u žuti spremnik. Ondje većinski idu i aluminijske folije i konzerve, ali treba imati na umu da se mogu reciklirati samo ako su čiste. Prljava folija ide u miješani otpad. Slično je i s ambalažom od jogurta i drugih mliječnih proizvoda koje treba isprati prije reciklaže jer u protivnom kontaminira cijelu skupinu otpada.

Ambalaža od grickalica, poput vrećica čipsa ili štapića, najčešće je izrađena od višeslojnih materijala, kombinacije plastike i tankog sloja metala, koji se trenutačno teško ili nikako ne mogu reciklirati pa je preporuka da se, osim ako lokalno komunalno poduzeće ne navodi drukčije, stavlja u miješani komunalni otpad.

Dileme se nerijetko javljaju i kod žarulja, a to i ne čudi s ozirom na to da postoji bitna razlika u odnosu na sastav. Klasične žarulje s žarnom niti bacaju se u miješani otpad, dok štedne i LED žarulje sadrže komponente koje zahtijevaju poseban tretman te se moraju odnijeti u reciklažno dvorište ili predati u trgovinama koje ih prikupljaju. Reciklažno dvorište prava je adresa za sve vrste elektroničkog otpada, stare mobitele, kablove, baterije, kao i za sav glomazni otpad.