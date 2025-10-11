Instagram ponovno mijenja izgled: Ovo su noviteti na jednoj od najpopularnijih društvenih mreža

Instagram donosi velike promjene koje bi mogle zbuniti redovne korisnike. Meta testira novi izgled aplikacije koji jasno pokazuje da platforma sve više postaje reels i DM centar, a sve manje mjesto za klasične objave. U novom dizajnu, koji je trenutno dostupan samo manjem broju korisnika, premještaju se ključne tipke. Tipka za stvaranje objava sada je u gornjem lijevom kutu ekrana, dok je u donjem izborniku glavna navigacija sada – Home, zatim Reels, DMs i Search. Profilna ikona ostaje na desnoj strani, no raspored sve više naginje prema videima i porukama.

“Aplikaciju prilagođavamo onome što korisnici najviše koriste – Reels i DMs,” rekao je Adam Mosseri, direktor Instagrama. “Znamo da će trebati vremena da se naviknete, zato želimo omogućiti da novi dizajn isprobate ranije.”

Još jedna novost je brzi prijelaz između kartica putem jednostavnog povlačenja prsta, čime se mijenja dosadašnji način korištenja aplikacije. Instagram, koji je nedavno premašio tri milijarde aktivnih korisnika mjesečno, nastavlja ulagati u kratke video formate i poruke, a upravo su ti segmenti ključni za rast platforme u posljednjim godinama.

Tvrtka testira i novu opciju za veći utjecaj na algoritam preporuka, iako ga korisnici neće moći u potpunosti isključiti. Promjene su već stigle i na iPad verziju, gdje se aplikacija otvara direktno na Reelsima, umjesto na tradicionalnom feedu. Slične promjene testiraju se i u Indiji i Južnoj Koreji, ali uz manje razlike. U tim verzijama, Reelsi se prikazuju ispod Storiesa, dok se u donjem izborniku pojavljuju kartice “DMs” i “Following”. Meta ne planira stati – uz Instagram, tvrtka je nedavno predstavila i novu aplikaciju Vibes, posvećenu kratkim videima koje generira umjetna inteligencija.