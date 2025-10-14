Vječna dilema na benzinskoj postaji: Je li skuplji benzin doista bolji za vaš auto?

Mnogi vozači vjeruju da točenjem premium goriva čine uslugu svome limenom ljubimcu, očekujući bolje performanse i manju potrošnju. No, istina o razlici između benzina 95 i 98 često ovisi isključivo o preporuci proizvođača vašeg vozila. Temeljna razlika između benzina s oznakama 95 i 98 leži u njihovom oktanskom broju, koji predstavlja ključnu mjeru otpornosti goriva na nekontrolirano samozapaljenje, poznato kao detonacija ili "lupkanje" motora.

Oktanski broj ne označava energetsku vrijednost ili snagu goriva, već isključivo njegovu stabilnost pod visokim tlakom i temperaturom unutar cilindara motora. Ta se vrijednost definira usporedbom s referentnom ljestvicom na kojoj izooktan, vrlo otporan na detonaciju, ima vrijednost 100, dok n-heptan, koji je izrazito sklon samozapaljenju, ima vrijednost 0. Prema tome, benzin s oznakom 95 RON (Research Octane Number, europski standard) posjeduje jednaku otpornost na detonaciju kao i mješavina sastavljena od 95% izooktana i 5% n-heptana. Viši oktanski broj, dakle, znači da gorivo može izdržati veći stupanj kompresije prije nego što dođe do nekontrolirane eksplozije.

Problem detonacije, odnosno lupkanja, nastaje kada se smjesa zraka i goriva u cilindru zapali sama od sebe, prije nego što svjećica baci iskru u točno određenom trenutku. Umjesto kontroliranog, ravnomjernog sagorijevanja koje potiskuje klip, događa se nagla i nasilna eksplozija koja stvara udarni val. Taj val uzrokuje karakterističan metalni zvuk "pinganja" i dramatično povećava tlak u cilindru, što dugoročno može dovesti do ozbiljnih i skupih oštećenja klipova, ventila i drugih vitalnih dijelova motora. Moderni automobili opremljeni su senzorima koji detektiraju ovu pojavu i automatski prilagođavaju vrijeme paljenja kako bi spriječili štetu. Međutim, takva prilagodba često rezultira smanjenjem snage i učinkovitosti motora jer on ne radi u optimalnom režimu za koji je dizajniran.

Korištenje skupljeg, premium goriva s 98 ili više oktana opravdano je i nužno isključivo za vozila s motorima visokih performansi. To se prvenstveno odnosi na sportske automobile, vozila s turbopunjačima te motore s visokim omjerom kompresije, obično iznad 10.5:1. U takvim motorima, tlakovi i temperature tijekom rada znatno su viši, zbog čega je potrebna veća stabilnost goriva kako bi se spriječila prerana detonacija. Proizvođači poput Volkswagena u svojim sportskim modelima jasno specificiraju upotrebu visokooktanskog goriva jer je elektronička upravljačka jedinica (ECU) motora tvornički podešena da iskoristi puni potencijal takvog goriva, osiguravajući maksimalnu snagu i učinkovitost. Ulijevanje benzina 95 u takav automobil može izazvati lupkanje, gubitak snage i, u najgorem slučaju, trajno oštetiti motor.

Najčešća zabluda među vozačima jest da će korištenjem benzina 98 u automobilu koji je predviđen za benzin 95 dobiti više snage, bolje ubrzanje ili manju potrošnju. To jednostavno nije točno. Ako je motor vašeg vozila konstruiran i tvornički podešen za rad s benzinom od 95 oktana, on ne može prepoznati niti iskoristiti prednosti veće otpornosti na detonaciju koju nudi skuplje gorivo. Računalo motora neće promijeniti svoje postavke, pa će jedini stvarni učinak biti veći trošak pri svakom punjenju spremnika. Prema tome, ulijevanje premium goriva u standardni obiteljski automobil ne donosi apsolutno nikakve mjerljive prednosti i predstavlja nepotrebno bacanje novca.

Još jedan rašireni mit jest da visokooktansko gorivo automatski znači i čišći motor. Sposobnost goriva da čisti sustav ubrizgavanja i ventile ne ovisi o oktanskom broju, već isključivo o paketu aditiva koje proizvođači dodaju u gorivo. Iako premium goriva često sadrže naprednije i koncentriranije aditive za čišćenje, mnoge naftne kompanije, kao što su INA ili Petrol, nude goriva s kvalitetnim aditivima u svim oktanskim vrijednostima. Ti dodaci pomažu u uklanjanju naslaga ugljika i održavanju vitalnih dijelova motora čistima, što je dugoročno važnije za zdravlje motora od samog oktanskog broja, pogotovo za vozila koja ne zahtijevaju premium benzin.

Konačna odluka o tome koje gorivo točiti trebala bi biti vrlo jednostavna: uvijek se pridržavajte uputa proizvođača vašeg vozila. Najpouzdaniji izvor informacija nalazi se u priručniku za korištenje automobila ili na naljepnici s unutarnje strane poklopca spremnika za gorivo. Ako proizvođač navodi "minimalno 95 RON", to znači da je benzin 95 sasvim dovoljan za optimalan rad i performanse. Ako, pak, izričito zahtijeva "98 RON", tada je korištenje premium goriva obavezno kako biste osigurali dugovječnost i ispravan rad motora.